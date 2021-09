Retrospektiva filmova Wong Kar-waija u kinu Tuškanac

Program od osam naslova otvara najslavniji autorov film Raspoloženi za ljubav (2000), a uoči projekcije uvodnu riječ o autorovu stvaralaštvu održat će filmska kritičarka Diana Nenadić.

Programom Neomodernistički film Wong Kar-waija kino Tuškanac ovoga mjeseca donosi hrvatsku kinopremijernu retrospektivu filmova hongkonškog redatelja Wong Kar-waija Raspoloženi za ljubav (2000), Pali anđeli (1995), Istina o Feiju (1990), Chungking ekspres (1994), Carmen iz Kowloona (1988), Sretni zajedno (1997), Eros (Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-Wai, 2004) i 2046 (2004).

Program započinje u utorak, 21. rujna, najslavnijim redateljevim filmom Raspoloženi za ljubav (2000) koji mu je donio svjetska priznanja i uvrstio ga u kanon najvećih filmskih autora suvremenog doba. Glavne uloge tumače Wongu omiljeni glumci, Maggie Cheung i Tony Leung Chiu-Wai koji je u Cannesu nagrađen kao najbolji glumac, postavši prvi hongkonški glumac koji je osvojio tu nagradu.

U srijedu slijedi filmski diptih Pali anđeli (1995) koji je Wong Kar-wai izvorno zamislio kao treću priču Chunking ekspresa. Naposlijetku je zbog duljine ipak snimio zaseban film, a objasnio je da su ta dva filma zajedno svjetlo i tama Hong Konga, dok su filmovi i njihovi likovi međusobno reverzibilni. Iz filma se posebno pamti antologijska završna scena uz zvuke čuvenog hita Only You Vincea Clarka, u izvedbi Flying Picketsa.

Iste večeri publika će moći pogledati i Istinu o Feiju (Days of Being Wild, 1990), prekretnički film Wongova opusa kojim je postavio temelje svoje idiosinkretske poetike i napravio potpuni žanrovski zaokret nakon svog debija Carmen iz Kowloona. Oslobodio se žanrovskih konvencija, a u suradnji sa snimateljem Christopherom Doyleom kreirao osebujan vizualni stil bitno oslonjen na intenzivni kolorit.

Na rasporedu u četvrtak je Chungking ekspres (1994), prvi veliki autorov međunarodni uspjeh. Film tematski nastavlja njegove ranije interese - ljubavne čežnje u vremenu koje neumitno prolazi, a oblikovno se doima kao koloristički intenzivna varijanta novovalne poetike 1960-ih, sadržavajući Wongov zaštitni znak, uporabu pjesama zaraznih melodija, te pruža rijedak sinestezijski užitak i emocionalni intenzitet.

Slijedi prvi redateljev dugometražni film Carmen iz Kowloona (As Tears Go By, 1988), kojim je igrao na sigurno te ga realizirao u tada najpopularnijem hongkonškom žanru, akcijskom krimiću. Film je evidentno slijedio dubok trag Johna Wooa, tada najprestižnijeg autora tog žantra. Na matičnom tržištu film je postigao znatan komercijalni uspjeh i kritičarsku podršku, a prikazan je i u prestižnom neslužbenom programu festivala u Cannesu - Dva tjedna režisera.

Petak donosi Sretne zajedno (1997), film kojim je Wong Kar-wai ostvario najveći uspjeh dotadašnje karijere, osvojivši u Cannesu nagradu za najboljeg režisera i to kao prvi hongkonški sineast kojem je to uspjelo. Središnja tema ponovo je ljubav (i ljubavna čežnja) u protoku vremena, ali nikad ranije Wongovi ljubavni odnosi nisu bili tako siloviti i traumatični kao ovaj između dvojice mladih muškaraca.

Kino Tuškanac u petak prikazuje i omnibus Eros (2004), Michelangela Antonionija, Stevena Soderbergha i Wong Kar-waija. Sva trojica imali su potpunu slobodu obraditi temu erosa na vlastiti način, ne osvrćući se na pristupe ostalih. Wong Kar-wai je tom prilikom izjavio: „Antonioni je bio svjetlo koje je vodilo mene i moju generaciju filmotvoraca, stoga sam duboko počašćen time da mogu sudjelovati u ovom projektu i pokazati mu svoju zahvalnost".

Retrospektiva završava u subotu znanstveno-fantastičnom romantičnom dramom 2046 (2004) u kojoj su omiljene teme autorova opusa - ljubavna čežnja, protok vremena, uspomene, usamljenost, dobile svoj svojevrsni manifestni izražaj. Treći dio neformalne trilogije (Istina o Feiju, Raspoloženi za ljubav) ujedno je prvi Wongov film snimljen u widescreenu i korištenjem anamorfnih leća čime je osvježio svoj ionako impresivan vizualni stil i dao mu novu dimenziju.