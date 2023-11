Razotkrivanje veze između napadaja i menstrualnog ciklusa

Napadaji se javljaju kada iznenadna, nekontrolirana eksplozija električne aktivnosti u mozgu privremeno utječe na njegov rad. To može uzrokovati promjene u tonusu mišića (uzrokujući ukočenost ili trzanje), ponašanju, osjetu ili razini svijesti. Kada se ovo događa redovito, to se naziva epilepsija, neurološki poremećaj karakteriziran ponavljajućim napadajima. Otprilike polovica žena s epilepsijom ima povećanu učestalost napadaja tijekom određenih faza svog menstrualnog ciklusa. INTIMINA pruža uvid u dodatno razumijevanje epilepsije, koja prvenstveno pogađa žene i povezana je s njihovim menstrualnim ciklusima. U ovom kratkom vodiču saznat ćete što je to, što čini našem tijelu i kako ga liječiti.

Što je katamenijalna epilepsija?

Katamenijalna epilepsija (KE), također poznata kao menstrualna epilepsija, vrsta je epilepsije koju karakterizira specifičan obrazac povećane učestalosti napadaja tijekom određenih faza menstrualnog ciklusa. Smatra se da su fluktuacije u razinama hormona glavni čimbenik u promjenama učestalosti napadaja. Porast estrogena tijekom ovulacije može izazvati napadaje kod žena s KE. Nasuprot tome, predmenstrualni pad progesterona također može izazvati napadaje. Promjene u omjeru estrogena i progesterona tijekom i nakon menstruacije također mogu uzrokovati napadaje.

INTIMINA se udružila s ginekologinjom dr. Susannom Unsworth kako bi pomogla rasvijetliti ovu složenu bolest. Dr.sc. Unsworth je komentira: "Katamenijalna epilepsija je oblik epilepsije u kojem se višestruki napadaji javljaju tijekom određenih faza menstrualnog ciklusa. Za mnoge ljude, promjene u razinama hormona često mogu biti okidač. Stoga, uobičajeno vrijeme početka je oko ovulacije, kada proizvodnja estrogena iznenada dostigne vrhunac, ili prije/tijekom menstruacije, kada proizvodnja progesterona i estrogena opadne."

Glavni simptomi

Glavni simptom katamenijalne epilepsije je značajno povećanje broja napadaja u određenim točkama menstrualnog ciklusa. Često ti napadaji slijede određeni obrazac, ovisno o specifičnom podtipu osobe. Dani menstrualnog ciklusa koji su najosjetljiviji za napade su predmenstrualna, ovulacijska i lutealna faza:

Predmenstrualni: Ovaj obrazac uključuje povećanu učestalost napadaja prije ili tijekom menstruacije. Smatra se da pad razine estrogena i progesterona tijekom ove faze izaziva napadaje.

Ovulacija: Učestalost napadaja se povećava oko ovulacije, podudarajući se s vršnim razinama estrogena. Istraživanja pokazuju da estrogen može sniziti prag napadaja kod nekih ljudi.

Lutealna faza: Napadaji postaju sve češći, vjerojatno zbog promjena u razinama progesterona tijekom lutealne faze menstrualnog ciklusa. Ovaj uzorak je rijedak.

Dijagnoza i liječenje

Uz vašu povijest bolesti, nekoliko dijagnostičkih testova može se koristiti za dijagnosticiranje epilepsije:

Skenovi: Skeniranje poput magnetske rezonance (MRI) i kompjutorizirane tomografije (CT) koristi se za izradu detaljnih slika mozga. Ove slike mogu točno odrediti specifično područje početka epilepsije i isključiti druge potencijalne uzroke uočenih simptoma, poput moždanog udara.

Elektroencefalogram: Elektroencefalogram može otkriti abnormalne električne uzorke koji ukazuju na napadaje i pomoći u razlikovanju različitih vrsta napadaja na temelju tih obrazaca.

Kada se sumnja na katamenijalnu epilepsiju, sljedeće može pomoći u potvrdi dijagnoze:

Evidencija napadaja i menstrualnog ciklusa: Ova evidencija pruža vrijedne informacije koje doktori mogu analizirati i utvrditi postoji li korelacija između vremena napadaja i menstrualnog ciklusa, što može pomoći u dijagnosticiranju menstrualne epilepsije.

Dnevnik temperature: Promjene tjelesne temperature mogu pružiti dodatne naznake o odnosu između napadaja i menstrualnog ciklusa.

Dr.sc. Unsworth nadodaje: "Ako se dijagnosticira menstrualna epilepsija, postoji nekoliko različitih tretmana. Tijekom faze ciklusa kada su napadaji jači, lijekovi protiv epilepsije mogu se prilagoditi i doza povećati. Alternativno, liječenje se može temeljiti na sprječavanju hormonalnih fluktuacija. To može uključivati ​​hormonske tretmane, kao što su kontracepcijske pilule, injekcije koje isključuju funkciju jajnika kako bi se uklonile fluktuacije hormona, a u ekstremnim slučajevima može se preporučiti uklanjanje jajnika. Liječenje je dodatno komplicirano čestim interakcijama između antiepileptika i hormonskih tretmana tako da je važno razmisliti o prikladnoj kontracepciji koja je također važna jer mnogi antiepileptički tretmani mogu imati negativne učinke na trudnoću, potencijalno dovodeći do urođenih mana."

U težim slučajevima mogu se razmotriti kirurške intervencije. To može uključivati uklanjanje jajnika, što rezultira prestankom menstruacije i može pružiti olakšanje od simptoma katamenijalne epilepsije. Nekim osobama s epilepsijom također može pomoći kirurški zahvat za ciljanje specifičnog područja mozga gdje napadaji nastaju. Ove kirurške mogućnosti obično su rezervirane za slučajeve koji ne reagiraju adekvatno na druge tretmane.

Plodnost i trudnoća

Neki lijekovi protiv epilepsije mogu utjecati na razinu hormona, potencijalno utječući na plodnost. Ovi lijekovi također mogu utjecati na učinkovitost oralnih kontraceptiva. Posljedično, žene s epilepsijom mogu se suočiti s većom vjerojatnošću reproduktivnih problema, poput neplodnosti. Također je utvrđena povezanost između žena s epilepsijom i sindroma policističnih jajnika.

Trudnice s epilepsijom treba pažljivo pratiti jer napadaji mogu naštetiti majci i djetetu. Nadalje, određeni lijekovi protiv napadaja mogu povećati rizik od urođenih mana. Trudnoća podrazumijeva značajne hormonalne fluktuacije, koje mogu utjecati na pojavu katamenijalnih napadaja.

Menopauza

Početak menopauze donosi značajne promjene u razinama hormona, posebice u smanjenju razine estrogena. Prema istraživanju, tijekom perimenopauze i rane postmenopauze, neke žene s katamenijalnom epilepsijom mogu doživjeti pojačane napadaje. To se može pripisati fluktuirajućim hormonskim promjenama i promjeni u omjeru estrogena i progesterona. Dr. Unsworth komentira: „Žene koje se bore s neredovitim menstruacijama mogu teže kontrolirati svoje napadaje jer ne mogu uvijek predvidjeti svoj ciklus. To također može biti problematično u perimenopauzi kada značajna faza hormonalnih fluktuacija može izazvati pogoršanje napadaja. Međutim, nakon što žena dođe u fazu nakon menopauze, stabilizacija razine hormona često može dovesti do poboljšanja učestalosti napadaja."

Važno je napomenuti da učinak katamenijalne epilepsije može varirati od osobe do osobe i neće sve žene doživjeti isti obrazac promjena u učestalosti napadaja. Kao i kod drugih problema povezanih s epilepsijom, preporučljivo je konzultirati se s pružateljem zdravstvenih usluga ili neurologom koji je specijaliziran za epilepsiju radi personaliziranih smjernica i liječenja kako biste poboljšali kvalitetu života i cjelokupno zdravlje.