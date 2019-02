Razgovor u povodu – DJ LADY GI

Vrlo su često masovna okupljališta mladih, koncerti, ali i izvođenje elektronske glazbe. Razgovaramo s Ivanom Grubišić, poznatijom kao DJ LADY GI

Istaknuti ste DJ, vrlo ste popularni, često nastupate. ,

-Radim kao Dj vec punih 7 godina, tokom cijele godine uzduž cijele obale i cijele RH. To su klubovi, festivali, beach barovi, after beach partiji, humanitarne akcije, eventi za firme, modne revije..Nastupam kao gostujući Dj te večeri ili dana te gosti dolaze isključivo na taj party zbog moje glazbe, točnije mog Dj seta. Kao dj sam d0 sada napravila 300 ak gaža.

Kako je stvorena DJ LADY GI?

-Dj Lady GI je skraćenica mog prezimena Grubišić te imena Ivana a lady sam stavila namjerno da se zna da se radi o ženskom DJ-u, jer su pretežno dečki DJi posebni u našoj državi. Dobila sam ideju da postanem DJ na jednom partiju dok sam pratila dj a iz publike došla mi je vizija te sam sebi rekla : pa zašto ne bih ja bila Dj ? Kupila sam opremu i krenula u akciju. Taj period sam baš prestajala nastupati kao plesačica te su mi nedostajali nastupi na pozornici, ja to jako volim, tu energiju s pozornice usmjerenu prema ljudima, pa sam odlučila nastavit s nastupima kao Dj Lady GI. Tada sam već radila i kao odgojiteljica u dječjem vrticu te sam vodila svoju plesnu školu za djecu predškolske dobi.

Svoje bogato plesno iskustvo sjajno koristite u ovom poslu?

-Svoje plesno iskustvo koje je počelo s mojoj četvrtom godinom života jako mnogo koristim u svojim nastupima, dok puštam glazbu plešem, dižem atmosferu, povezujem pokretom odnos publike i sebe točnije glazbe, te smišljam koreografije za moje autorske pjesme koje plešem u svojim spotovima. Pošto sam plesala moderni ples i street dance obuhvaćam mnoge žanrove pjesama koje miksam u svojim setovima te ih pratim pokretima.

Dugi niz godina bavili ste se plesom?

-Počela sam plesati s 4 godine moderni ples u KUD MOzaik Split kod Lepe Smoje te sam kod nje plesala 10 god. 3 godine sam bila članica Splitskih mažoretkinja te 7 godina sam plesala Street danceu p-k DNF. Radila sam kao trener u plesnom klubu DNF , vodila svoju plesnu školu unutar vrtića Periske 4 godine za djecu predškolske dobi, vodila plesnu skupinu Morske Zvjezdice 4 godine.

Nastupala sam s poznatim pjevacima na festivalima , Dori, snimala spotove za poznate pjevače ,te ih pratila po nastupima.

Natjecala sam se i osvajala državna europska i svjetska prvenstvima u kategorijama street dance.

Istodobno ste i uspješni producent elektronske glazbe, autor ste i nekoliko kompozicija.

-Producent sam elektronske glazbe, imam svoje 4 produkcijske pjesme za koje potpisujem glazbu, tekst te ideje za spotove,

Pjesme su BOUNCE; MON AMOUR;LOVE IS STRONGER;BUTTERFLY

svaka je pjesma drugačije vrste house glazbe, svaku sam radila posebno prateći svoje osjećaje i trenutno stanje te viziju. Tekstove pjesama pišem tokom cijele godine kako mi dodje ideja ne vezano za glazbu. Kasnije kad odlučim koji ću tekst uglazbiti počnem raditi na glazbi, I kad sve završim, snimam spot tek kad imam potpunu ideju kako će izgledati sve u spotu.

Kako odabirete glazbu?

-Glazbu za nastupe pripremam svakodnevno, preslušavajući, skidajući, sortirajući po folderima. Medjutim kad idem na nastup nikada točno ne znam koji ću folder koristiti jer sve zavisi u kojem smjeru će energija partija otići, točnije kako ce publika na što reagirati, moj moto je pratiti publiku, ali naravno ostati u nekim svojim okvirima house glazbe i stila koju prezentiram .

Što je ključno za DJ-a?

Za dj- a je ključno da odredi koji smjer glazbe će puštati ali da bude svjestan svojih kvaliteta i mana, svojih lošijih i boljih strana. Jako je bitno da bude u toku s novim pjesmama koje izlaze , da prati publiku ispred sebe te da bude svjestan da je on taj koji prenosi energiju na njih te da o njemu ovisi o da li će parti biti uspješan ili ne. Te naravno da je tehnički dobar u izvedbi.

Kako vidite suvremenu scenu popularne glazbe?

-Pošto sam rano počela plesati , rano sam i upoznala jazz te modernu glazbu.Kasnije dok sam plesala street dance plesala sam kategorije Hip hop, Disco dance, Electric boogie, House dance, Locking, Vouge , Wacking. Tu se koriste razni žanrovi u drugacijim BPM ovima. .Tako da ja jako dobro poznajem glazbu te svu tu glazbu volim slušati i na nju plesati. Ponekad na nekim posebnim eventima, pustam 70 e i 80 e , rock n roll , disco glazbu, U svoje slobodno vrijeme slušam Rap ali isto tako odem i na jazz ili blues koncert. Takodjer odem na Punk, Hardcore , Rock koncert ili Drum and bass party . Mogu poslušati mnogo žanrova ako su glazba i izvedba kvalitetni.

Što pripremate?

-Sad pripremam novu house pjesmu koju planiram izbaciti ovo ljeto. Planiram turneju za ljeto po našoj predivnoj obali, a do tada svaki tjedan negdje nastupam a možete pratiti gdje na mojoj fb stranici DJ LADY GI. Takodjer planiram objaviti svoju zbirku pjesama .

Gdje bi željeli nastupati kao DJ?

-Kad sam počinjala nastupati želja mi je bila da obidjem što više hrvatskih otoka , jer smatram da imamo toliko ljepote za upoznati a ako mogu još uz to i pridonijeti nastupom na nekom dogadjaju . u klubu ili na nekom starom povijesnom trgu ili na pjaci, plazi ili tvrđavi , ljepše od toga nema. I dalje mi ostaje želja da upoznam cijelu našu Hrvatsku od Slavonije pa do najudaljenijeg otoka te da nastupim u svakom divnim mjestu .

Kako se razvijala elektronska glazba, kako je prihvaćena kod nas?

-Počela sam slušati elektronsku glazbu s 16 godina te sam odlazila na partije. Elektronska glazba kod nas je dugo prisutna i uvijek je imala svoju publiku. Mi smo tada odlazili na festivale u Pulu doduše tada ih nije bilo mnogo, dok u današnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina Hrvatska je postala jedna od najjačih meta , svi žele doći u našu državu i obići barem jedan od mnogobrojnih festivala. Od Pule pa do Dubrovnika od 5 do 10 mjeseca možete pronaći svaki tjedan neki zanimljiv festival. A nastupi najjačih imena elektronske glazbe po klubovima su postali svakodnevnica. Zimi je to svakako grad Zagreb koji je još uvijek broj 1 po gostovanjima.

Koga na sceni volite i cijenite?

- Ponajvise slušam Dj Umeka, Stacey Pullena, Todd Terrya, Kenny Larkina Marca Carolu.

Koliko je YOU TUBE bitan za popularnost?

-You tube je jako bitan jer preko njega prezentirate svoje radove , svoje nastupe, setove, pjesme, remixeve. Isto tako upoznajete druge dj-eve ili glazbenike općenito.

Tko je privatno Ivana Grubišić?

-Ivana Grubišić je po zanimanju odgojiteljica djece predškolske dobi, licencirana učiteljica plesa,profesionalna plesačica tekstopisac, producent, dj . U prvom redu majka 4 godisnje djevojcice Patricije ( Patricia ). Osoba puna energije, kreativnosti, vesela, opuštena, razigrana i kreativna s još mnogo ideja koje planira ostvariti.