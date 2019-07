Razgovor može poboljšati i seks!

Nedavno istraživanje pokazalo je da su parovi koji imaju seks jednom tjedno sretniji od onih koji to prakticiraju češće, ali i rjeđe. Ipak, još jedna činjenica utječe na to koliko vam je seksualni život kvalitetan.

S obzirom na to da su stvari vezane za seks postale opuštenije nego ranije, to će biti zapravo ono što će nam i poboljšati te aktivnosti u spavaćoj sobi.

U studiji objavljenoj u Journal of Social and Personal Relationships znanstvenici su došli do zaključka kako parovi koji opušteno razgovaraju o seksu imaju vjerojatno i bolji seks jer je vjerovatnije da će dobiti ono što vole i žele u krevetu.

"Čak ako imate i malu zadršku vezanu za komunikaciju o seksu to će se odraziti na razinu vašeg zadovoljstva", kaže voditeljica Elizabeth Babin.

Što reći osim - razgovarajte!