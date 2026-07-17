Rakuten Viber lansira eSIM unutar aplikacije

Rakuten Viber danas je najavio uvođenje usluge putnog eSIM-a unutar aplikacije, koja putnicima donosi iznimnu vrijednost i trenutačnu povezivost. Prva je faza pokrenuta u Srbiji, gdje korisnici Vibera od sada mogu izravno u aplikaciji kupiti pakete isključivo za podatkovni promet u roamingu namijenjene međunarodnim putovanjima. Usluga se temelji na eSIM platformi tvrtke Rakuten Mobile koju pokreće umjetna inteligencija i smještena je u oblaku, te iza sebe ima dokazane rezultate u isporuci integriranih rješenja za putovanja na globalnoj razini.

Međunarodna putovanja često uključuju skupe naknade za roaming, kao i kupnje te zamjene fizičkih lokalnih SIM kartica. eSIM, odnosno ugrađena SIM kartica, je digitalna SIM kartica ugrađena izravno u mobilne uređaje, koja pruža iznimnu praktičnost i fleksibilnost. Korisnici mogu trenutačno odabrati i aktivirati mobilnu tarifu te promijeniti operatera bez potrebe za fizičkom SIM karticom. Budući da je podrška za eSIM danas uobičajena na modernim uređajima, predviđa se da će prihodi od eSIM usluga na globalnim putovanjima porasti za 380% u razdoblju od 2025. do 2030. godine.

Aktivacija Viber eSIM-a jednostavan je postupak osmišljen kako bi korisnicima pružio maksimalnu praktičnost:

Pristupite eSIM trgovini izravno iz aplikacije Viber: Otvorite odjeljak eSIM na zaslonu „Više" u Viberu - bez potrebe za instaliranjem nove aplikacije. Pregledajte i odaberite tarifu: Birajte među brojnim podatkovnim tarifama za putovanja koje pokrivaju stotine odredišta, a koje su prilagođene vašim potrebama na putu. Kupujte sigurno: Dovršite kupnju integriranim načinima plaćanja. Viber se oslanja na vlastite postojeće modele za zaštitu od neželjene pošte i prijevara, a integriran je i sa Stripeovim alatima za sprječavanje prijevara kako bi osigurao potpunu sigurnost transakcija. Instalirajte eSIM: Slijedite jednostavne upute na zaslonu za instalaciju eSIM-a pomoću poveznice za brzu instalaciju, skeniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka.

Aktivirajte i povežite: Nakon instalacije aktivirajte svoj eSIM i odmah uživajte u besprijekornoj međunarodnoj podatkovnoj povezivosti, bez potrebe za zamjenom fizičke SIM kartice.

Ova nova značajka označava važan korak u Viberovoj misiji da postane superaplikacija, okupljajući ključne usluge na jednom mjestu kako bi se pojednostavnio svakodnevni život i podržala globalna povezivost. Uz eSIM mobilne tarife dostupne izravno u Viberu, korisnici mogu kupiti, instalirati i aktivirati tarifu unutar same aplikacije. U kombinaciji s uslugom Viber Out, koja omogućuje povoljne međunarodne pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama, Viber nudi jedinstveno mjesto za upravljanje povezivošću i održavanje kontakata tijekom boravka u inozemstvu.

Ova suradnja ujedno predstavlja i model za brendove u sektorima putovanja, fintecha i telekomunikacija koji žele proširiti svoj asortiman proizvoda i otvoriti nove izvore prihoda. Integracijom mobilne povezivosti izravno u korisničko iskustvo, tvrtke mogu pokrenuti digitalne usluge namijenjene putnicima bez složenosti koja prati tradicionalno telekomunikacijsko poslovanje. To ujedno odražava i viziju grupacije Rakuten da revolucionarizira mobilnu povezivost diljem svijeta šireći je izvan okvira tradicionalnih operatera na digitalne platforme.

Nadav Melnick, izvršni direktor za proizvode (CPO) u tvrtki Rakuten Viber, komentirao je lansiranje: „Uvođenje eSIM-a u Viber velika je prekretnica. Ono ističe snagu Rakutenova ekosustava i našu posvećenost izgradnji prave superaplikacije. Već smo integrirali usluge kao što su Poslovni računi, Viber Dating i Viber Pay, a eSIM nastavlja taj zamah novom opcijom povezivanja. Ovo lansiranje potvrđuje Viber kao jedinstvenu platformu koja podržava širok raspon korisničkih potreba. Razvijamo se iz aplikacije za razmjenu poruka u svakodnevni alat, čineći međunarodna putovanja jednostavnijima i pristupačnijima. Uz Rakuten Mobile, korisnici mogu pristupiti Viberu u inozemstvu i ostati pouzdano povezani preko granica."

Tarek Zeid, stariji potpredsjednik za međunarodno veleprodajno poslovanje u tvrtki Rakuten Mobile, dodao je: „Ponosni smo što smo partneri s Rakuten Viberom u ostvarivanju njegove vizije vodeće superaplikacije. Oslanjanjem na eSIM platformu tvrtke Rakuten Mobile te kroz našu ulogu operatora mobilne mreže, omogućujemo Rakuten Viberu da u svoj ekosustav besprijekorno ugradi putni eSIM i globalnu povezivost. Pružanjem isplative i međunarodno dostupne povezivosti uklanjamo prepreke i osiguravamo da povezanost tijekom putovanja više ne bude luksuz, već pristupačna i jednostavna praktičnost za svakoga."