Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 5. listopada 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 5. listopada, nedjelja k'o i svaka druga već godinama...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 5. listopada - ehh, uz sve još i kišurina lije k'o blesava.... al' bez obzira na sve, treba vam dućan i ne znamo što bi vam rekli, nađite na donjim linkovima što i gdje radi ;)
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market
Shopping centri koji rade:
Family Mall
Westgate
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
