Radionica: Ja, robot

Gdje je granica između čovjeka i tehnologije?

Koliko nam tehnološki napredak može pomoći u poboljšavanju života i koliko daleko smo spremni ići da bismo to postignuli? Jesu roboti nova rasa ili samo reflektiraju htijenja i želje ljudi? Hoćemo li svi postati kiborzi i što ćemo biti tada? Pokušajte zamisliti gdje se trenutno nalazi naša stvarnost?

Kroz procese crtanja i kolažiranja doći ćemo do novih vizualnih i kreativnih rješenja,

Igrom i eksperimentom smišljat ćemo nove scenarije odnosa čovjeka i tehnologije te

otkrivati nove horizonte budućnosti. Crtanje je kreativna praksa koja uključuje aktivno razmišljanje prilikom vizualiziranja naših ideja. Kolažiranjem dolazimo do novih začudnih kombinacija od poznatih motiva i ove dvije metode u kombinaciji dovode do inovativnih vizualnih rješenja.

Djeca i odrasli različito zamišljaju odnos čovjeka i tehnologije. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti

sličnosti i razlike u vizijama i razmišljanima, koliko će se baviti utopijskim idejama o budućnosti čovjeka, koliko o medicini, ratovanju, rodnim politikama ili estetici.

Radionice će se održati ovih datuma: 3. i 4.10., 10. i 11.10. i 17. i 18.10. Polaznici odabiru samo jedan datum od ponuđena tri vikenda.

Radionice se održavaju u Galeriji GMK na adresi Šubićeva 29 (ulaz sa Martićeve ulice - u suterenu) od 10 d 13h. Na radionice se mogu prijaviti djedovi i/ili bake sa svojim unucima starije predškolske dobri do prvih par razreda osnovne škole. Radit ćemo u malih grupama pazeći na sve mjere sigurnosti.Prijave na radionice na: info@g-mk.hr ili telefonski na 0915122028 (Ana Kovačić)

Rok za prijave je 30.09.2020.

Sudjelovanje u radionicama je besplatno.

Marko Tadić rođen je u Sisku 1979. godine. Maturirao je 1997. godine na Općoj gimnaziju u Sisku, iste godine upisuje Studij filozofije i sociologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu. 2001. godine upisuje smjer slikarstva na Accademia Delle Belle Arti u Firenci u Italiji, gdje je i diplomirao 2006.godine. Njegova umjetnička praksa bazirana je na crtežu, kolažu, instalacijama i stop animaciji.

2017. godine predstavlja Hrvatsku na 57. Bijenalu umjetnosti u Veneciji zajedno uz Tinu Gverović, te iste godine izlaže na prvom Bijenalu u Anrenu u Kini. 2018. godine sudjeluje na drugom Industrijskom bijenalu u Labinu i Raši. Dobitnik je niza nagrada: 2015. dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za najbolju izložbu godine, 2010. osvaja treću nagradu na THT@MSU Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, te 2008. nagradu Radoslav Putar za najboljeg mladog umjetnika godine.

Uz praksu samostalnog umjetnika radi kao voditelj brojnih umjetničkih radionica za djecu svih uzrasta, studente i odrasle. Od 2015. radi kao gost predavač na milanskoj NABA-i (Nuova Accademia di Belle Arti) na više predmeta vezanih uz teorijski i praktični dio dizajna izložbi. Od 2016. radi kao asistent na slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.