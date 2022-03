Queer Zagreb – 20 godina izvan filmske norme

Udruga Domino ove godine slavi 20. godišnjicu Queer Zagreba u okviru koje se prikazuje filmski program Queer MoMenti u Kinu Kinoteka, od 26. do 30. travnja. "Tijekom posljednjih dvadeset godina, prikazano je više od 500 filmova iz cijelog svijeta te se razvio senzibiltet prema queer tematici na filmu. Pripremili smo 20 filmova kako bismo obilježili 20. godišnjicu Queer Zagreba te želimo proslaviti dosadašnja postignuća i pozitivne promjene u društvu." Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor

Ovogodišnji filmski program nudi atraktivne naslove nezavisne, art i queer scene. Unutar programa od 9 kratkometražnih i 11 dugometražnih filmova svih filmskih rodova i žanrova, publika će moći uživati u poznatim naslovima renomiranih, kao i mladih autora queer i nezavisne filmske scene iz Hrvatske, Belgije, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, SAD-a, Italije, Brazila, Španjolske, Finske i Japana.

Voditelj filmskog programa u okviru 20. godišnjice Queer Zagreba, filmolog Željko Luketić ističe: "Film kao medij oduvijek je bio moćno sredstvo umjetničkog, ali i aktivističkog izražavanja i formirao je prijateljska lica za sve one duše koje su mislile da su, kao Pale, same na svijetu i kako nemaju nikoga tko je drukčiji poput njih. Teme su dodatno razrađene i podijeljene prema danima: od klasika i najsvježijih post-pandemijskih junaka festivala koji se bave raspadajućim svijetom oko nas, preko tajlandskih ladyboysa koji moraju u vojsku, sve do dana posvećenog znanim queer umjetnicima poput Wojnarowicza, Mishime ili Pasolinija. Zastupljeni su kratki i dugi, zaboravljeni srednji metar, kao i formati, rodovi i žanrovi poput eksperimentalnog ili namjenskog filma, klasičnog umjetničkog ili eksploatacijskog, dokumentarnog, igranog ili hibridnog. Sve su boje zastupljene, pa čak i one hrvatske, s dva naslova rijetkih queer filmova jugoslavenskog razdoblja."

Jedan je dan posvećen liku i djelu Harrisa Glenna Milsteada, znanog kao Divine, uz kojeg neodvojivo stoji i jedan od najvažnijih redatelja queer zajednice, John Waters. Ostale dane moći će se vidjeti ostvarenja redatelja/ica: Rainera Wernera Fassbindera, Jeana Cocteaua, Vicentea Aranda, Doris Wishman, Gustava Vinagrea, Marka Rappaporta, Miroslava Mikuljana, Jeffreya Schwarza, Yukia Mishime, Ryana Whitea, Chrisa McKima, Caroline Berler, Ludovica Di Martina, Ilppa Pohjole, Erica De Kuypera, Josha Kima, Dasena Štambuka, Lydie Garnett.

Ulaznice će biti dostupne na blagajni Kina Kinoteka te na portalu ulaznice.hr po cijeni od 25 kn.

Program Queer MoMenti realiziran je zahvaljujući potpori Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Zagreba.

Više o programu i rasporedu Queer MoMenata saznajte na: https://thisisadominoproject.org/filmski-program-queer-momenti-u-kinu-kinoteka-26-30-4/