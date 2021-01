QUEEN - Filharmonijska posveta legendarnim britanskim rockerima

Iako u otežanim uvjetima potresa i pandemije, nakon Beatlesa, Zagrebačka filharmonija i u novoj kalendarskoj godini nastavlja aktivnosti najnovijim koncertom u Off ciklusu i glazbenom posvetom još jednome slavnom rock bandu.

Ovog petka 22.1. - iznimno u Laubi s početkom u 19:30 sati - Filharmoničari pripremaju simfonijsku posvetu karizmatičnim vladarima pozornice - britanskoj grupi QUEEN!

Kao i mnoge druge glazbene posvete i koncert u Off ciklusu donijet će i Somebody to Love i Bohemian Rhapsody i mnoge druge uspješnice legendarnih britanskih rockera, ali će ipak po nečemu biti sasvim poseban. Znamenite vokalne dionice Freddieja Mercuryja i ostatka Queenovaca neće pjevati vokali, već će ih izvoditi - tromboni!

Novi, nesvakidašnji i u potpunosti originalni aranžmani djelo su dugogodišnjeg člana Zagrebačke filharmonije, njena trombonista i skladatelja Marina Rabadana.

Vokalne dionice preuzet će članovi Kvarteta trombona Zagrebačke filharmonije - ugledni filharmonijski glazbenici Mario Šincek, Ivan Mučić, Marin Rabadan i Goran Glavaš, a u pratećem bandu pridružite će im se prokušani rockeri: Matija Moslavac na gitari, Boris Novak na bas gitari, Berislav Arlavi na klavijaturama i klaviru te Renato Palatinuš na bubnjevima.

Gudači Zagrebačke filharmonije dat će cjelokupnoj izvedbi onaj posebni filharmonijski sjaj, a glazbenim društvom na sceni, u broju ipak ograničenom u skladu s epidemiološkim mjerama, ravnat će mladi maestro Veton Marevci.

Za brojne ljubitelje Queenovaca i poklonike Off ciklusa, Zagrebačka filharmonija priprema i izravni prijenos koncerta na linku: https://vimeo.com/502153681.

Vječni hitovi poput Somebody to Love, The Show Must Go On, We Are The Champions, I Want to Break Free ili Bohemian Rhapsody samo su dio programa posvećenog legendarnim britanskim rockerima. Rabadan najavljuje i više glazbenih iznenađenja te "skrivenih bisera" iz Queenove kraljevske pjesmarice, a Zagrebačka filharmonija, kao i uvijek u Off ciklusu, poručuje:

Isključite barem na trenutak probleme i uključite ono što svi najviše volimo - dobru glazbu.

Dobro došli u svijet Off ciklusa!