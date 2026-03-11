Q'ART raspisao natječaj za vizualni identitet CONNECT

Q'ART Community Art raspisuje četiri odvojena natječaja za dizajn vizualnog identiteta festivala koji čine CONNECT seriju 2026. Svaki natječaj namijenjen je jednom festivalu, a svaki festival traži jednog odabranog dizajnera/icu.

Ovo nije poziv za izradu logotipa. Logotip i osnovni vizualni identitet Q'ART-a su definirani i ostaju nepromijenjeni.

Ovo je poziv za kreiranje živog vizualnog jezika jednog festivala - onoga što se vidi na plakatima, digitalnim materijalima, programskim knjižicama, najavama i svim komunikacijskim materijalima u javnom prostoru.

Svaki festival ima svoju temu, svoju boju, svoju sezonu, svoju energiju. Traže četiri različite vizualne priče - ne jedan sustav primijenjen četiri puta.

ZAŠTO STUDENTI?

Q'ART vjeruje da vizualna kultura počinje u obrazovanju. Ovim natječajem otvaramo prostor mladim dizajnerima i dizajnericama da rade na stvarnom projektu s realnim parametrima, publikom i zadatkom - uz mentorsku podršku i javnu vidljivost.

Najuspješnija suradnja može prerasti u dugoročno partnerstvo s projektom Q'ART&CARE.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Studenti i studentice preddiplomskih i diplomskih studija grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija, likovnih akademija i srodnih studija

Prijave su otvorene za studente iz Hrvatske i inozemstva

Svaki prijavitelj može se prijaviti na jedan, dva, tri ili sva četiri natječaja, ali s različitim prijedlozima za svaki

Timski rad (do 2 osobe) je prihvatljiv

ŠTO SE NE MIJENJA - NEPROMJENJIVI ELEMENTI

Bez obzira na promjene vizuala po festivalu, sljedeći elementi ostaju fiksni i ne podliježu redizajnu:

Logotip Q'ART - crno-bijeli (CB), koristi se u dvije varijante: crno na bijeloj podlozi ili bijelo na crnoj podlozi odnosno pozitiv i negativ

Naziv festivala (tipografija naziva može biti slobodna, ali naziv se ne smije mijenjati)

Festivalska boja (specificirana za svaki festival - vidi dolje)

ŠTO SE TRAŽI - SLOBODNI ELEMENTI

Dizajner/ica ima punu slobodu u kreiranju:

Vizualnog koncepta i fotografskog / ilustrativnog / apstraktnog pristupa

Tipografije (osim logotipa)

Kompozicije, grida, ritma i vizualnog tona

Grafičkih elemenata i tekstura

Primjene na zadanim formatima

Jedini uvjet: festivalska boja mora biti jasno prisutna u vizualima. Logotip mora biti čitljiv i ispravno apliciran.

OBAVEZNI FORMATI PRIMJENE

Svaki prijedlog mora prikazati vizualni identitet apliciran na minimalno 3 od sljedećih formata:

Vertikalni plakat A2 ili A3

Kvadratna objava za Instagram (1080×1080 px)

Story format za Instagram / Facebook (1080×1920 px)

Programski letak (može biti po modelu s jedne strane plakat s druge program / slobodan format)

Digitalni banner (horizontalni, 1920×600 px)

Plakat ili outdoor natpis (slobodan format)

Mockupi su dobrodošli ali nisu obavezni. Važna je jasnoća primjene, ne produkcijska razrađenost.

TEHNIČKI ZAHTJEVI PREDAJE

PDF prezentacija (maksimalno 20 stranica / slajdova)

Kratki opis koncepta (do 200 riječi) - što, zašto, na koji vizualni jezik se oslanja

Specifikacija korištenih fontova (naziv i dostupnost)

Ime i prezime / naziv tima, godina studija, naziv institucije

Kontakt e-mail

Sve materijale slati kao jedan PDF na: art@q-art.net

Predmet e-maila: VIZUALNI IDENTITET - [naziv festivala] - [ime/tim]

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Originalnost, kvaliteta i snaga vizualnog koncepta (35%)

Konzistentnost primjene kroz formate (25%)

Usklađenost s festivalskim karakterom i bojom (20%)

Tehnička izvedivost i čitkost (20%)

ŠTO ODABRANI DIZAJNER/ICA DOBIVA

Honorar: 400 EUR (bruto) po festivalu

Izrada svih finalnih materijala u dogovoru s timom Q'ART-a (plaćeno zasebno prema dogovoru)

Javna vidljivost - potpis dizajnera/ice na svim materijalima festivala

Portfolio referenca na stvarnom međunarodnom festivalu

Mogućnost prijava za nagrade lokalne i međunarodne

Međunarodna vidljivost

Mogućnost dugoročne suradnje s projektom Q'ART

SPECIFIKACIJE PO FESTIVALU

CONNECT IN DANCE

PROLJEĆE | 26. travnja 2026.

FESTIVALSKA BOJA: narančasta topla - energija, pokret, impuls | HEX #FF4200

ROK PRIJAVE: 29.03.2026.

KARAKTER FESTIVALA: Ples i pokret u javnom prostoru. Energija proljeća - snaga koja se budi, tijelo koje se oslobađa. Vizualni jezik treba prenijeti dinamiku, ritam i tjelesnost.

KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: jednostavnost, konceptualnost, pokret, trag tijela, ritam, oslobađanje, proljeće, impuls, snaga, zajednički ples

CONNECT IN MUSIC

LJETO | 7. lipnja 2026.

FESTIVALSKA BOJA: magenta topla - intenzitet, rezonancija, frekvencija | HEX #CC0569

ROK PRIJAVE: 15. travnja 2026.

KARAKTER FESTIVALA: Glazba i zvuk u javnom prostoru. Ljeto - intenzitet, vibracija, vrućina zvuka koji probija tišinu. Vizualni jezik treba prenijeti rezonanciju, val, frekvenciju i emocionalnu gustoću.

KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: val, frekvencija, rezonancija, vibracija, zvuk koji se širi, zajednički dah, vrućina, ritam

CONNECT IN ART

JESEN | 13. rujna 2026.

FESTIVALSKA BOJA: žuta topla - svjetlo, vidljivost, percepcija | HEX #F99608

ROK PRIJAVE: 1. srpnja 2026.

KARAKTER FESTIVALA: Vizualna umjetnost u javnom prostoru. Jesen - svjetlo koje se mijenja, kontrasti koji postaju vidljivi, boja kao intervencija. Vizualni jezik treba prenijeti percepciju, promjenu, vidljivost i trag.

KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: svjetlo, sjena, trag, boja u prostoru, percepcija, forma, promjena, vidljivo i nevidljivo

CONNECT IN BOOKS

ZIMA | 13. prosinca 2026.

FESTIVALSKA BOJA: crvena topla - toplina, introspekcija, glas | HEX #DD0721

ROK PRIJAVE: 1. listopada 2026.

KARAKTER FESTIVALA: Književnost i tekst u javnom prostoru. Prosinac - introspektivna energija, kratki dani, toplina glasa u hladnoći. Vizualni jezik treba prenijeti intimnost, snagu teksta i toplinu zajedništva.

KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: glas, stranica, rečenica, toplina, tama i svjetlo, slovo kao forma, knjiga kao tijelo, zimska intimnost

VAŽNE NAPOMENE