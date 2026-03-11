Q'ART raspisao natječaj za vizualni identitet CONNECT
Ovo nije poziv za izradu logotipa. Logotip i osnovni vizualni identitet Q'ART-a su definirani i ostaju nepromijenjeni
Q'ART Community Art raspisuje četiri odvojena natječaja za dizajn vizualnog identiteta festivala koji čine CONNECT seriju 2026. Svaki natječaj namijenjen je jednom festivalu, a svaki festival traži jednog odabranog dizajnera/icu.
Ovo je poziv za kreiranje živog vizualnog jezika jednog festivala - onoga što se vidi na plakatima, digitalnim materijalima, programskim knjižicama, najavama i svim komunikacijskim materijalima u javnom prostoru.
Svaki festival ima svoju temu, svoju boju, svoju sezonu, svoju energiju. Traže četiri različite vizualne priče - ne jedan sustav primijenjen četiri puta.
ZAŠTO STUDENTI?
Q'ART vjeruje da vizualna kultura počinje u obrazovanju. Ovim natječajem otvaramo prostor mladim dizajnerima i dizajnericama da rade na stvarnom projektu s realnim parametrima, publikom i zadatkom - uz mentorsku podršku i javnu vidljivost.
Najuspješnija suradnja može prerasti u dugoročno partnerstvo s projektom Q'ART&CARE.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Studenti i studentice preddiplomskih i diplomskih studija grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija, likovnih akademija i srodnih studija
Prijave su otvorene za studente iz Hrvatske i inozemstva
Svaki prijavitelj može se prijaviti na jedan, dva, tri ili sva četiri natječaja, ali s različitim prijedlozima za svaki
Timski rad (do 2 osobe) je prihvatljiv
ŠTO SE NE MIJENJA - NEPROMJENJIVI ELEMENTI
Bez obzira na promjene vizuala po festivalu, sljedeći elementi ostaju fiksni i ne podliježu redizajnu:
Logotip Q'ART - crno-bijeli (CB), koristi se u dvije varijante: crno na bijeloj podlozi ili bijelo na crnoj podlozi odnosno pozitiv i negativ
Naziv festivala (tipografija naziva može biti slobodna, ali naziv se ne smije mijenjati)
Festivalska boja (specificirana za svaki festival - vidi dolje)
ŠTO SE TRAŽI - SLOBODNI ELEMENTI
Dizajner/ica ima punu slobodu u kreiranju:
Vizualnog koncepta i fotografskog / ilustrativnog / apstraktnog pristupa
Tipografije (osim logotipa)
Kompozicije, grida, ritma i vizualnog tona
Grafičkih elemenata i tekstura
Primjene na zadanim formatima
Jedini uvjet: festivalska boja mora biti jasno prisutna u vizualima. Logotip mora biti čitljiv i ispravno apliciran.
OBAVEZNI FORMATI PRIMJENE
Svaki prijedlog mora prikazati vizualni identitet apliciran na minimalno 3 od sljedećih formata:
Vertikalni plakat A2 ili A3
Kvadratna objava za Instagram (1080×1080 px)
Story format za Instagram / Facebook (1080×1920 px)
Programski letak (može biti po modelu s jedne strane plakat s druge program / slobodan format)
Digitalni banner (horizontalni, 1920×600 px)
Plakat ili outdoor natpis (slobodan format)
Mockupi su dobrodošli ali nisu obavezni. Važna je jasnoća primjene, ne produkcijska razrađenost.
TEHNIČKI ZAHTJEVI PREDAJE
PDF prezentacija (maksimalno 20 stranica / slajdova)
Kratki opis koncepta (do 200 riječi) - što, zašto, na koji vizualni jezik se oslanja
Specifikacija korištenih fontova (naziv i dostupnost)
Ime i prezime / naziv tima, godina studija, naziv institucije
Kontakt e-mail
Sve materijale slati kao jedan PDF na: art@q-art.net
Predmet e-maila: VIZUALNI IDENTITET - [naziv festivala] - [ime/tim]
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Originalnost, kvaliteta i snaga vizualnog koncepta (35%)
Konzistentnost primjene kroz formate (25%)
Usklađenost s festivalskim karakterom i bojom (20%)
Tehnička izvedivost i čitkost (20%)
ŠTO ODABRANI DIZAJNER/ICA DOBIVA
Honorar: 400 EUR (bruto) po festivalu
Izrada svih finalnih materijala u dogovoru s timom Q'ART-a (plaćeno zasebno prema dogovoru)
Javna vidljivost - potpis dizajnera/ice na svim materijalima festivala
Portfolio referenca na stvarnom međunarodnom festivalu
Mogućnost prijava za nagrade lokalne i međunarodne
Međunarodna vidljivost
Mogućnost dugoročne suradnje s projektom Q'ART
SPECIFIKACIJE PO FESTIVALU
CONNECT IN DANCE
PROLJEĆE | 26. travnja 2026.
FESTIVALSKA BOJA: narančasta topla - energija, pokret, impuls | HEX #FF4200
ROK PRIJAVE: 29.03.2026.
KARAKTER FESTIVALA: Ples i pokret u javnom prostoru. Energija proljeća - snaga koja se budi, tijelo koje se oslobađa. Vizualni jezik treba prenijeti dinamiku, ritam i tjelesnost.
KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: jednostavnost, konceptualnost, pokret, trag tijela, ritam, oslobađanje, proljeće, impuls, snaga, zajednički ples
CONNECT IN MUSIC
LJETO | 7. lipnja 2026.
FESTIVALSKA BOJA: magenta topla - intenzitet, rezonancija, frekvencija | HEX #CC0569
ROK PRIJAVE: 15. travnja 2026.
KARAKTER FESTIVALA: Glazba i zvuk u javnom prostoru. Ljeto - intenzitet, vibracija, vrućina zvuka koji probija tišinu. Vizualni jezik treba prenijeti rezonanciju, val, frekvenciju i emocionalnu gustoću.
KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: val, frekvencija, rezonancija, vibracija, zvuk koji se širi, zajednički dah, vrućina, ritam
CONNECT IN ART
JESEN | 13. rujna 2026.
FESTIVALSKA BOJA: žuta topla - svjetlo, vidljivost, percepcija | HEX #F99608
ROK PRIJAVE: 1. srpnja 2026.
KARAKTER FESTIVALA: Vizualna umjetnost u javnom prostoru. Jesen - svjetlo koje se mijenja, kontrasti koji postaju vidljivi, boja kao intervencija. Vizualni jezik treba prenijeti percepciju, promjenu, vidljivost i trag.
KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: svjetlo, sjena, trag, boja u prostoru, percepcija, forma, promjena, vidljivo i nevidljivo
CONNECT IN BOOKS
ZIMA | 13. prosinca 2026.
FESTIVALSKA BOJA: crvena topla - toplina, introspekcija, glas | HEX #DD0721
ROK PRIJAVE: 1. listopada 2026.
KARAKTER FESTIVALA: Književnost i tekst u javnom prostoru. Prosinac - introspektivna energija, kratki dani, toplina glasa u hladnoći. Vizualni jezik treba prenijeti intimnost, snagu teksta i toplinu zajedništva.
KLJUČNE ASOCIJACIJE ZA INSPIRACIJU: glas, stranica, rečenica, toplina, tama i svjetlo, slovo kao forma, knjiga kao tijelo, zimska intimnost
VAŽNE NAPOMENE
Q'ART zadržava pravo odabira ili neodabira prijedloga
Neodabrani prijedlozi ne stječu nikakva prava nad projektom Q'ART
Odabrani prijedlog postaje vlasništvo Q'ART-a uz potpis autorskog ugovora i isplatu honorara
Prijavom na natječaj prijavljeni/a pristaje na navedene uvjete
Sva pitanja slati na: art@q-art.net
