Prva Tisak plus prodavaonica u Hrvatskoj otvorena na riječkom Korzu

Od petka, 29. studenog, riječki je Korzo bogatiji za Tisak plus prodavaonicu, novo mjesto susreta i druženja. Riječ je o prvoj takvoj prodavaonici u Hrvatskoj koja nudi zanimljiv doživljaj kupnje. Sukladno potrebama kupaca, ovaj koncept objedinjuje najbolje od kioska i najbolje od Tisak medije. Tisak plus na jednom mjestu nudi bogat izbor domaćih i stranih magazina te, na veselje djece i mladih, razne knjige, igračke, poklone i najbolje iz kategorije gaminga, ali i asortiman proizvoda i usluga inače dostupnih na kioscima Tiska.

"Riječ plus uvijek označava nešto dodatno i bolje, a u slučaju novog koncepta Tiskove prodavaonice, riječ plus govori da se ne radi o Tisku na kakvog smo navikli, već o onome koji svojim kupcima nudi nešto potpuno novo. Ukratko, novi Tisak plus je lokacija koja će vas iznenaditi čim uđete, a svatko će ovdje pronaći nešto za sebe. U pogledu dizajna smo se trudili pratiti svjetske trendove, pa tako u samom prostoru posjetiteljima kombiniranjem ponude i ambijenta nudimo vrhunski doživljaj. Unutar Tiska plus, nalaze se dvije zone u kojima se kupci mogu opustiti, prelistati časopis i istovremeno uživati u grickalicama i slatkišima iz bogate ponude, ili se zabaviti u našoj gaming zoni. Želja nam je bila stvoriti format u kojem će obitelji u ovome užurbanome svijetu moći izdvojiti vrijeme za sebe te mi je velika čast pozvati svoje sugrađane da nam se pridruže u novome Tisku plus i uvjeren sam kako će uvijek iz njega izaći zadovoljni i s osmijehom na licu.", zaključio je na otvorenju Marko Abraham, rukovoditelj regije zapad.

Na otvorenju je naglasak stavljen na važnost čitanja i poticanja djece na čitanje kao redovitu aktivnost te je ovom prilikom Tisak donirao knjige Klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka, s ciljem opremanja njihove knjižnice. „Hospitalizacija je stresan događaj za svako dijete. Donirane knjige i slikovnice učinit će djeci boravak u bolnici ugodnijim. Zahvaljujem Tisku što je donaciju namijenio Klinici za pedijatriju Rijeka i nadam se da je ova donacija početak stvaranja bolničke knjižnice koja će doprinijeti humanizaciji bolničkog liječenja.", izjavila je prof. dr. sc. Jelena Roganović dr. med., v.d. predstojnice klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka prilikom preuzimanja donacije.