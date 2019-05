Proždirani u vatri, kružimo subterraneusom - Željko Kipke

U petak, 31. svibnja u MM centru očekuje nas projekcija filmova ''Botanički dnevnik'' i ''We Turn in the Fire, Consumed by Subterraneus'' Željka Kipkea nakon kojih slijedi razgovor Leile Topić, Vanje Babića i autora. Program počinje u 20:00 a ulaz je besplatan.

► ►► Botanički dnevnik, (2018.), HD video, kolor, c/b, zvuk, 32' 42'', Scenarij, kamera i režija: Željko Kipke

Film govori o autorovim šetnjama zagrebačkim javnim vrtom nakon operacije kralježnice. Tijekom rehabilitacijskih šetnji autor priča o enciklopedijskom zanosu, stazama koje se račvaju, smrti, Borgesu, Kišu, Sebaldu i Cortázaru. Javni park je dramatični okvir i za priče o filmskim klasicima, manirizmu, metafizici, iracionalnoj matematici i mučnom oporavku. U njemu (filmu) čak ima mjesta i za Martinovku, zagrebačku četvrt u kojoj je autor počeo prve šetnje, prije nego što je ušao u Botanički vrt i upoznao se sa stazama koje se račvaju.

►►► We Turn in the Fire, Consumed by Subterraneus (2018.), HD video, c/b, kolor, zvuk, 17' 41'', (u sjećanje na SI), Režija: Željko Kipke

Jedan će antipjesnik spaliti 50 primjeraka knjige Vodič kroz subterraneus, tiskane u 600 primjeraka u Nakladi MD u Zagrebu 1992. godine. Metafizički dubiozna, sastavljena od trinaest snova i njihova opisa, nastalih krajem 80-ih, knjiga je bila posve nerazumljiva, kako za prosječno obrazovana čitatelja tako i za pojedinaca zahtjevnijega diskursa. Nakon 26 godina broj raspoloživih primjeraka sveo se na spomenutih 50. Ostali su uglavnom podijeljeni, a izdavačka kuća je vrlo brzo nakon izdavanja Vodiča prestala postojati. Kako bi se njegov sadržaj simbolično vratio subterraneusu, autor knjige je odlučio spaliti preostale primjerke i pepeo zapečatiti u staklenu posudu.

Željko Kipke (1953.), transmedijalni autor jedinstvenog angažiranog stila, na hrvatskoj je suvremenoj umjetničkoj sceni, aktivan više od 40 godina. Post-konceptualni umjetnik, slikar, književnik, filmaš, performer, audio-vizualni kritičar i kolumnist, svoj rad temelji na neoavangardnim i konstantno istraživačkim pozicijama. Istodobno, izniman je poznavatelj povijesti umjetnosti, a svoje mnogovrsne radove: slike, filmove, videoradove , objekte i instalacije, osim kod nas, izlagao je u mnogim prestižnim medijskim i galerijskim ustanovama u Americi i Europi.