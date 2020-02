Promjene na čelu Schneider Electric

Arthur Vašarević, dosadašnji direktor prodaje u Schneider Electricu, s početkom veljače 2020.godine preuzeo je funkciju generalnog direktora kompanije Schneider Electric za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Na toj funkciji zamijeniti će Ivana Paića koji nakon skoro tri godine vođenja Schneider Electrica u regiji, preuzima globalnu poziciju potpredsjednika za projektno poslovanje u sektoru energetike s posebnim naglaskom na opremu i transformatore sa sjedištem u Dubaiju.

„Iznimna mi je čast bila voditi Schneider Electric u protekle gotovo tri godine i to u jednom uzbudljivom vremenu kada se u našoj regiji ubrzano počelo razmišljati o digitalnoj transformaciji. Vjerujem kako smo svojim rješenjima i ekspertizom potvrdili poziciju kompanije koja predvodi digitalnu transformaciju u upravljanju energijom i automatizaciji, a to potvrđuju i brojni infrastrukturni projekti u segmentima energetske distribucije, industrije, komercijalnog zgradarstva i IT-a kroz koje smo implementirali naša EcoStruxure rješenja"., istaknuo je Ivan Paić, te dodao „Iznimno sam ponosan i na tim koji sam vodio i koji je u proteklom razdoblju dokazao kako može odgovoriti na sve tržišne izazove te time osigurati dugoročni uspjeh Schneider Electrica u regiji. Siguran sam kako će Arthur sa svojom vizijom i dokazanim znanjem i rezultatima nastaviti voditi kompaniju ka još većim uspjesima. I ovim putem mu se zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji i još jednom čestitam na imenovanju generalnim direktorom Schneider Electrica u regiji. Na kraju, iako me moja nova funkcija vodi izvan ove regije, moje želja je da i dalje budem prisutan u regionalnom poslovnom i javnom okruženju kako bih imao prilike prenositi novo stečena znanja i recentne globalne trendove, a naročito prema mladima ", zaključio je Paić.

Arthur Vašarević školovao se u SAD-u gdje je na Sveučilištu Radford najprije diplomirao ekonomiju i marketing, a potom i stekao MBA diplomu. Prije svog dolaska u Schneider Electric, Arthur je vodio veće timove ljudi te je upravljao velikim projektima poput optimizacije i restrukturiranja prodaje, opskrbnog lanca i distribucije u tvrtkama poput Pik Vrbovca i Jamnice. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u farmaceutskoj industriji, a nastavio je graditi kao analitičar s fokusom na prodaju i logistiku te je prošao sve faze profesionalnog razvoja.

„U proteklih nešto više od godinu dana koliko sam dio tima Schneider Electrica upoznao sam ne samo sustav nego i ljude čija me timska energija motivira da nastavimo zajedno nadograđivati postojeće i ostvarivati nove poslovne uspjehe, pružajući pritom vrhunska rješenja i uslugu našim partnerima", istaknuo je Arthur Vašarević, novi generalni direktor Schneider Electrica.

Arthur će pored funkcije generalnog direktora ispred Schneider Electrica preuzeti i funkciju Glavnog tajnika Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore.