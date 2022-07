Projekt napreduje - na Baniji kastrirano 650 zivotinja

Prijatelji životinja objavili su da je kroz projekt besplatne kastracije pasa i mačaka na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije, koji je počeo u veljači, do danas kastrirano više od 650 životinja! Projekt je omogućen isključivo donacijama jedne tvrtke te pridruživanjem drugih tvrtki i građana, u ukupnom iznosu većem od 300 tisuća kuna. „Samo zahvaljujući vama i mi smo dobili mogućnost postati dio plemenite priče koja ima samo jedan cilj: smanjiti patnju životinja. Projekt se nastavlja, cilj nam je 1000 kastriranih pasa i maca", izjavila je voditeljica projekta, dr. med. vet. Svjetlana Prodanović, koordinatorica projekta Mreža za zaštitu životinja udruge Prijatelji životinja.

Pojašnjava da je projekt zahtjevan jer kroz njega nastoje i educirati: „Određenom broju skrbnika kastracija nije prirodna, ali im je prirodno utapati štence i mačiće u kantama vode, bacati ih žive u kontejnere za smeće ili po šumama gdje umiru od gladi i muče se danima prije nego li smrt dođe kao spas. Najvažnije je da ljudi shvate važnost kastracije, ne samo radi smanjivanja broja neželjenog potomstva nego i u svrhu smanjivanja patologije reproduktivnih organa kuja i mačaka. S nekima sam prošla emotivno teške trenutke i strahove jer ljudi se boje nepoznatog. Zato sam svima davala pred i postoperativne upute i umirivala ih. Ako bih istaknula ono najvažnije, to je edukacija, edukacija i edukacija."

Primjer toga je slučaj gdje su skrbnici htjeli odustati od kastracije dvije kujice zato što im je bilo teško gledati šavove na trbuhu mačke koja je prva kastrirana: „Nakon razgovora, odlučili su da ih žele kastrirati i obje su se već odavno oporavile i odlično su. Navela bih i slučaj gdje smo kastrirali dvije mace, ali skrbnik nije želio treću jer je 'stara', ima pet godina. Mnoge životinje na tom području proglase starima, a mogu još triput toliko poživjeti. Kastrirana je i ta treća. U trećem slučaju skrbnik je strahovao da će kuja promijeniti ponašanje nakon kastracije i postati predebela. Kastrirana je i ona uz dane upute o prehrani i kretanju."

Dr. med. vet. Svjetlana Prodanović kaže i da su mnogi ljudi oduševili jer su uložili golem trud kako bi kastrirali poludivlje mačke pa su posuđivali lovke i hvatali ih. Veliku ulogu imaju sjajne volonterke iz Siska, Gline i Topuskog koje obilaze terene i dojavljuju nekastrirane kujice i mačke koje žive u lošim uvjetima te im se kastracijama olakšava život: „Posljednji je slučaj kujice koja 10 godina živi stalno na lancu, ne može se obraniti od pasa kada se tjera, rađa vezana za taj lanac, a štenci nestaju. Kastrirana je i više nikada neće prolaziti tu patnju."

Spominje i emotivan razgovor s bakom od 80 godina koja jako voli svoju kujicu od osam godina, no njezin sin nakon svakog poroda štence odnese i baci. Kada je upisana u projekt besplatne kastracije, rekla je: „Nemate pojma koliko ste me usrećili - svaki put sam plakala za njenim štencima i zbog nje, napokon će to prestati." Zato je ovaj projekt neprocjenjiv.

Dr. med. vet. Svjetlana Prodanović ističe da zahvaljujući donacijama i zajedničkom trudu, već sada više od 650 životinja živi bolje i zdravije. Kako se u Hrvatskoj godišnje napusti više od 10 000 pasa i mačaka, Prijatelji životinja predlažu da se izmjenama Zakona o zaštiti životinja propiše obavezna kastracija, uz opravdane izuzetke. To je jedini pouzdan, učinkovit i human način smanjenja neželjene i mnogobrojne populacije pasa i mačaka te njihove patnje.

Na www.prijatelji-zivotinja.hr dostupna je i brošura „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka", kao i prijavnica za kastraciju životinja po povoljnijim cijenama.