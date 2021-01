Projekt „100 umjetnika kontra korone“

U ožujku 2020., u vrijeme potpunog zatvaranja, umjetnost je bila svedena na margine. Zatvoreni su bili muzeji, galerije, suvenirnice. Nastupilo je vrijeme neizvjesnosti, javna okupljanja bila su zabranjena, privikavali smo se na doba nove normalnosti bez srdačnih susreta i toplih zagrljaja.

Bili smo okrenuti eteru, medijima i ekranima, prateći vijesti o broju oboljelih i preminulih. Tada su mnogi ostali bez posla, osjećala se besperspektivnost. Posebno teško bio je pogođen sektor kulture. Umjetnici su ostali bez narudžbi i publike, a neki i bez mogućnosti djelovanja.

Prvi slikar koji se potužio gospodinu Mareniću, suvlasniku tvrtke ELDA d.o.o. iz Nove Gradiške, bio je Charles Bilich, slikar hrvatskih korijena iz Australije. Kazao je kako se zbog zabrane izlaska iz stana osjeća depresivno i nemotivirano. Marenić ga je ohrabrio riječima: „I moja se tvrtka prilagodila novoj situaciji, prešli smo s proizvodnje e-liquda na proizvodnju dezinficijensa. Vrati se kistovima i platnu, slikaj, radi. Stvorit ćeš nove motive."

Iz toga razgovora nisu samo nastali novi Billichevi motivi od kojih jedan krasi naslovnicu ELDA-inog kalendara za 2021. nego je pokrenuta prava slikarska lavina. Marenić je svoju ideju o pokretanju međunarodnog slikarskog projekta „100 umjetnika konta korone" povjerio Udruzi likovnih umjetnika Fortuna-ART i meni kao koordinatorici. Putem pozivnog i javnog natječaja pozvali smo autore da naslikaju rad na temu „kontra korone". Umjetnike smo potakli na kreativni proces, na stvaranje. Važno je istaknuti kako je Marenićeva namjera otkup slika inspiriranih aktualnom temom. Dok je tema slika bila zadana, umjetnicima je ostala sloboda izbora materijala, tehnike rada i dimenzije djela. Uvjeti natječaja nalagali su dostavljanje fotografije autorskog rada, podataka o slici, autorskog osvrta na djelo i životopisa.

Prvi umjetnički radovi počeli su stizati već u travnju 2020. Tijekom devet mjeseci tj. osam sesija, pristiglo je 130 prijava na natječaj. Kako je pandemija otvorila diskusiju i izazvala podjelu na one koji vjeruju epidemiolozima i medicinskoj struci i na one koji se ne slažu s poduzetim epidemiološkim mjerama, odnosno zbog različitog viđenja razvoja situacije uzrokovane korona virusom neki slikari su odustali od daljnjeg sudjelovanja u natječaju, a pojedini radovi nisu zadovoljili uvjete natječaja.

Selekciju i valorizaciju pristiglih radova procjenjivala je komisija u sljedećem sastavu:

Duško Babić, Hrvatsko društvo umjetnosti

Dario Marenić, ELDA d.o.o.

Davorka Marenić, ELDA d.o.o.

Maja Hadžić Kedačić, ELDA d.o.o.

Karolina Bartulović, Udruga likovnih umjetnika Fortuna - ART.

Prva slika stigla je od slikarice Viktorije Rabžajeve iz dalekog Sibira. Njen rad nosi naziv „Proljeće 2020." Potresena praznim ulicama grada Ulan-Udea, zabilježila je trenutak odlaska do ljekarne kada je shvatila koliko smo ranjivi i kako izgleda naša stvarnost. Slikom poručuje da ne smijemo zaboraviti što nam se događa, nego razmišljati o tome kako se zaštiti.

Na natječaj su se odazvali autori iz svih dijelova svijeta. Počašćeni smo odazivom slikara iz Bugarske, Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Švedske, Francuske, Armenije, Nigerije, SAD-a, Kanade, Australije, Turske, Austrije, Njemačke, Španjolske, Nizozemske, Indije, Malezije, Japana, Perua, umjetnika iz najbližeg susjedstva - Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Srbije i Crne Gore te autora iz Hrvatske.

Na ovu tešku i nezahvalnu temu nastala je bogata galerija umjetničkih pogleda na pandemiju COVID-19 prezentiranih u različitim tehnikama. Među umjetničkim djelima ima skica, crteža, slika, skulptura, mix medije, stripa, kolaža i video radova. Nekoliko slikara sudjeluje s više prijavljenih radova.

Slikar Aleksej Filatov iz Vladivostoka upitao se kako se umjetnik može boriti protiv koronavirusa? Što ljudi mogu učiniti da zaustave smrt i paniku? Pokušaj odgovora na ta pitanja doveo je do stvaranja ciklusa radova „Izgubljeni" i "Pandemija". O tome kaže: „Situacija u kojoj smo se našli strašna je zbog nedostatka objektivnih informacija o bolesti i njezinim posljedicama. Stoga je jedna od prvih ljudskih reakcija pobjeći, spasiti svoj život. Ali ne mogu svi pobjeći, djeca i stariji su posebno bespomoćni. Na svojim slikama autor pokazuje da ni za vrijeme velike nesreće na zemlji sunce ne prestaje sjati, ono sja i nada se da će zagrijati naša srca. Stoga se možemo pobrinuti za svoje susjede, one koji su se zarazili i oboljeli. U svakom trenutku možemo ostati dobri ljudi."

Rado bih prenijela i druge ohrabrujuće poruke koje su slikari poslali uz slike. Slikarica Viktoria Isajenkova napisala je da sama činjenica da tvrtka ELDA, koja proizvodi antiseptik za zaštitu zdravlja ljudi, u situaciji kada se cijelo stanovništvo suočava s pandemijom, objedinjuje ljude u umjetnički međunarodni natječaj što nadahnjuje i pobuđuje osjećaj zahvalnosti.

Slikar Antun Krešić, koji je i sam bolovao od korona virusa uz svoj diptih je napisao sljedeće: „Lijeva strana diptiha je rađena kao blijedi kolor, pokazuje da čim je nastala korona, čim se pojavila, život je postao blijed, portret na kojem nema crta lica osim obrnute maske na kojoj je primjetan ruž. Glava nema osobnih prepoznatljivosti, vidljive su i bitne samo uši, one drže masku. Na desnoj strani slike dolazimo do crne pozadine s istaknutom osobnošću. Zahvaljujući dezinficijensima i korištenju zaštite dolazimo do novog života, odmah se pojavljuje izrazita kolorističnost, pokazuje se lice bez maske s vidljivim usnama koje zrače osmijehom i životom."

Galerija odabranih slika nalazi se na Facebook stranici 100 umjetnika kontra korone i u Grupa 100 umjetnika kontra korone gdje se uz svaku sliku nalazi autorski osvrt na rad i nekoliko riječi o samim autorima. Radovi će se uskoro naći i u virtualnoj galeriji www.eldaart.com

Slikari su se umjetnošću, optimizmom i kreativnošću suprotstavili strahu, nevolji i bolesti jer umjetnička duša je čudo, u svemu vidi lijepo, zabavno, poticajno, otvoreno, priliku za kreativnost.

Od svih pristiglih prijava otkupljeno je u prvoj fazi 12 slika. Te slike su reproducirane u promotivnom kalendaru ELDA-e za 2021.

U nastavku je popis više od 100 umjetnika koji sudjeluju u projektu.

Podsjećam, tema natječaja bila je povezana s djelatnošću tvrtke ELDA d.o.o. te je koncept slike trebao potcrtati njihovu misiju. Projekt je vezan uz slike naslikane na temu borbe protiv korona virusa.