Projekcije Kina Cirkus u četiri grada

Trodnevnim programom u četiri grada ponovno kreću projekcije Kina Cirkus, edukativnog filmskog programa splitskog suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 uz koji publika može proširiti svoja znanja o slojevitosti cirkuske umjetnosti, njenom značaju, povijesti i razvoju.

U ovom tjednu projekcije Kina Cirkus održavaju se u Splitu, Zagrebu, Puli i Samoboru.

Raspored projekcija:

31.3. / 19:30 / Split - Kinoteka Zlatna vrata: „Skywalk above Prague"

31.3. / 20:00 / Zagreb - Klub Močvara: „Skywalk above Prague" (besplatne karte preuzimaju se putem sustava Entrio: https://bit.ly/39sQznj)

1.4. / 17:00 / Pula - Kino Valli: „Skywalk above Prague" (karte se rezerviraju putem stranice https://www.kinovalli.net/)

1.4. / 19:30 / Samobor - Bunker: Bingo, The King of Mornings

2.4. / 21:00 / Pula - Kino Valli: „Skywalk above Prague" (karte se rezerviraju putem stranice https://www.kinovalli.net/)

Dokumentarni film "Skywalk above Prague" projekt je međunarodnog festivala suvremenog cirkusa i kazališta Letní Letná. 2019. godine ovaj praški festival otvoren je jedinstvenom izvedbom kolektiva Cie Basinga i Cie Gratte Ciel. Svjetski poznata šetačica na žici Tatiana-Mosio Bongonga prešla je put od 350 metara preko rijeke Vltave bez sigurnosnog pojasa na 35 metara visine! Dokumentarni film prati tijek zahtjevnih tehničkih priprema potrebnih da ovakav fizički, emocionalni i produkcijski izazov bude uspješno i sigurno izveden. Iako je prvotna namjera ovog filma bila snimiti kratki videozapis koji će pratiti zbivanja iz backstagea, teme i situacije koje su se događale bile su toliko snažne da su nadahnule stvaranje ovog atraktivnog dugometražnog dokumentarnog filma.

Film se prikazuje s hrvatskim podnaslovima.

Film "Bingo: The King of the Mornings" poharao je Cinema Brazil Grand Prize 2018. godine gdje je osvojio sve ključne nagrade: za najbolji film, najboljeg glavnog i sporednog glumca, najbolju montažu, scenografiju, kostimografiju i šminku. Film je također bio brazilski kandidat za Oscara. Augusto je umjetnik koji, slijedeći korake svoje majke, scenske umjetnice 50-tih godina, traži svoje mjesto pod svjetlima reflektora. Nestrpljiv u potrazi za aplauzom, napokon mu se pruža prilika kada postaje Bingo, tv voditelj u popularnoj emisiji za djecu. Bingo izrasta u apsolutnu zvijezdu u Brazilu, ali klauzula u Augustovom ugovoru zabranjuje mu da otkrije svoj identitet. Augusto postaje anonimna slavna osoba. Ovaj film, inspiriran istinitom pričom o Arlindu Barretu, jednim od mnogih glumaca koji su portretirali Bozo The Clowna u Brazilu, nadrealna je priča o čovjeku koji karakterno propada dok grabi prema umjetničkoj slavi.

Film se prikazuje s hrvatskim podnaslovima.

Projekcije se organiziraju u skladu s mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa.

Kino Cirkus održava se u šest gradova u suradnji s Centrom za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata" (Split), Javnom ustanovom Pula Film Festival (Pula), Kinematografi Dubrovnik (Dubrovnik), udrugom Cirkorama (Zagreb), Prostor Plus (Rijeka), Pučkim otvorenim učilištem Samobor, Bunkerom - centrom za mlade i udrugom Cirkultura (Samobor). Projekcije se održavaju uz financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra.