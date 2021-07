Program radionica od 12 do 16. srpnja 2021.

Krećemo s drugim tjednom programa Ljeto kod Tesle tijekom kojeg u Tehnički muzej Nikola Tesla dolaze Gradionica - LEGOedukacija, umjetnica Nina Iris Bešlić i Zelena mreža aktivističkih grupa - ZMAG. Naši će voditelji radionica polaznicima omogućiti da nauče sve o pneumatici i zelenim energijama uz LEGO kocke, a oni koji žele savladati recikliranje reklamnih panoa ili plastičnih vrećica moći će to napraviti stvaranjem skroz cool nosivih stvari poput maski inspiriranih bajkama i poslovicama ili neobičnih ukrasa i odjevnih predmeta. Čeka nas dugi tjedan tehnologije, kreative, znanosti i DIY ekoloških tema!

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a mjesto na radionici potrebno je prethodno rezervirati na mail kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr.

Mjesto je rezervirano tek po potvrdi organizatora. Broj sudionika je ograničen.

Prijave za sve radionice zaprimamo do subote, 10.7. u 19 sati

Radionice:

Gradionica - LEGOedukacija: Obnovljivi izvori energije

Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 12. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Gradionica - LEGOedukacija: Pneumatika

Vrijeme održavanja: utorak, 13. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Nina Iris Bešlić: Maškart - radionica za djecu

Vrijeme održavanja: srijeda, 14. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

ZMAG - Mateja Medić: Mašta reciklira svašta - radionica recikliranja plastičnih vrećica

Vrijeme održavanja: petak, 16. srpnja 2021., 10:00 - 13:00h

Kontakt za medijske izjave:

Kosjenka Laszlo Klemar, kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr, 091/573 0082

Deborah Hustić, deborahhustic@gmail.com, 095/3555 741

Prazne su Vam baterije? Nemate se gdje ukopčati u struju?

Dok ima sunca, vjetra i tekuće vode vaši strojevi će raditi. No nije sve tako jednostavno...

Vaši stari strojevi su preteški, presloženi i jednostavno previše troše, a obnovljivi izvori energije, iako neiscrpni, nisu konstantni. Na radionici Obnovljivi izvori energije svaki će polaznik koristeći elemente poput LEGO solarne ploče i LEGO multimetra moći istražiti efikasnost prikupljanja obnovljivih izvora energije i iskušati nekoliko praktičnih primjena. Koliko se energije može stvoriti koristeći obnovljive izvore energije - ručni generator, vodena i vjetroturbina, te svjetlost? Koji strojevi i za koju primjenu efikasno rade s tim izvorima energije? Nakon radionice ne morate više brinuti da li će Putin zatvoriti plin ili će Amerika dići cijenu nafte.

Radionicom se potiče timski rad, komunikacija, suradnja, diskusija, promišljanje i donošenje zaključaka. Polaznici koriste tiskane upute za izgradnju i radne liste koje ih vode kroz aktivnosti i zadatke.

Radionica je namijenjena djeci starijoj od 10 godina

Voditelj: Ivan Decker

Broj polaznika: 10

Gradionica - LEGOedukacija: Pneumatika

Svijet pneumatike otvara vrata u nov izvor stvaranja, pohranjivanja, prenošenja i korištenja energije - komprimirani zrak. Pneumatski strojevi potpuno su različiti od onih motornih, i njima drugačije upravljamo. Ideja o novim rješenjima starih problema beskrajno je mnogo. No, prvo ćemo naučiti nešto o tome kako pneumatika radi i koje su joj pozitivne i negativne strane. Za to ćemo upotrebljavati različite LEGO cjevčice, cilindre, ventile i manometar. Kroz nekoliko modela upoznat ćemo elemente pneumatskih strojeva i različite razine složenosti strojeva, te ćemo naučiti kako njima učinkovito upravljati. Električni motor naći će svoje novo mjesto u kompresoru i na trenutak ćemo pomisliti da se sve može riješiti zrakom.

Radionicom se potiče timski rad, komunikacija, suradnja, diskusija, promišljanje i donošenje zaključaka. Polaznici koriste tiskane upute za izgradnju i radne liste koje ih vode kroz aktivnosti i zadatke.

Radionica je namijenjena djeci starijoj od 10 godina

Voditelj: Ivan Decker

Broj polaznika: 10

Nina Iris Bešlić: Maškart: Izrada maski od bannera inspirirana narodnim poslovicama i bajkama

Korištenje "maske" seže u daleku povijest kada su se koristile u kazalištima, zatim za vrijeme rituala i procesija pa sve do današnjih suvremenih karnevala, pri čemu maska poprima individualno i univerzalno značenje.

Polaznici radionice Maškart bit će potaknuti slojevitom i procesualnom promišljanju, tražeći inspiraciju u legendama, svetkovinama, narodnim običajima i sl., uspoređujući različite pristupe, od univerzalnog do individualnog značenja, a zatim će maske oblikovati u kontekstu današnjeg vremena. Kako bi lakše koristili i kombinirali materijal, oživljavajući površinu svojih maski, upoznat će se s tehnikama kolaža, pritom čineći maske taktilnima. Naglasak će biti na materijalizaciji površine korištenjem otpadnog materijala, a maske će kasnije moći koristiti u školskim predstavama ili na nadolazećim karnevalima. Cilj radionice je na inovativan način pobuditi maštu i kreativnost kod mladih koristeći se predmetima u neposrednoj okolini koji su izgubili svoju prvobitnu funkciju (otpad) te ih kreativno preoblikovati u svom umjetničkom radu. Polaznici će oživjeti svoju kreativnost kreirajući maske od potrošnog industrijski oblikovanog materijala „bannera".

Radionica je namijenjena djeci starijoj od 6 godina

Voditeljica: Nina Iris Bešlić

Broj polaznika: 10

O voditeljici:

Nina Bešlić je pohađala Srednju školu likovnih umjetnosti u Splitu (maturirala na odjelu industrijski dizajn), a 2004. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (akademska slikarica). Nakon studija boravi u Engleskoj godinu dana i participira na Metropolitan Univerzitetu u Londonu na odjelu digitalna pokretna slika. Nakon povratka u Zagreb radi kao vizualna umjetnica u Zagrebu sudjelujući na samostalnim i grupnim izložbama. Imala je osamnaest samostalnih i četrdeset dvije skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. U Zbirku moderne i suvremen umjetnosti Muzeja grada Kaštela, uvrštena je 2008. godine. Sudjeluje na umjetničkim profesionalnim radionicama. Dobitnica je dvije stručne nagrade i nekoliko potpora za umjetničko stvaralaštvo. U suradnji realizirala osam edukativna i dva izložbena projekta. Osmislila tri samostalna projekta "Recycle And Wear''- koristi se principima upcyclinga, „Kreativni atelje" - likovna edukacija za odrasle, Dekodiranje praznog prostora - likovna edukacija usmjerena na srednjoškolce. Fokus njenog umjetničkog stvaralaštva je na odnosu čovjeka i njegove okoline (prostor); utjecaj čovjeka na fizički prostor i utjecaj prostora i zajednice na formiranje ljudske osobnosti.



Mateja Medić/ZMAG: Radionica recikliranja plastičnih vrećica - Mašta reciklira svašta

Plastične vrećice postale su dio naše svakodnevice i uglavnom se niti ne zapitamo gdje one završe nakon korištenja. No, vrećice predstavljaju ozbiljan ekološki problem, čiju štetnost za okoliš i živi svijet najbolje prikazuje podatak da je za raspadanje jedne vrećice potrebno oko 20 godina, nakon čega nastaje mikroplastika koja ulazi u sve pore ekosustava, zagađujući vodu, zemlju i zrak. Plastične vrećice značajno doprinose plastičnom zagađenju jer 50% plastičnog otpada čini plastika koja je korištena samo jednom. Sudbina svake vrećice je da ju nakon korištenja najčešće bacamo. Kako bismo odbačenim vrećicama udahnuli novi život, na radionici ćemo naučiti kako možemo smanjiti svoju kućnu kolekciju vrećica te ih sami kreativno reciklirati pomoću pegle, igle i konca. Što su vrećice šarenije i šuškavije, to je recikliranje zabavnije. Raznolikost predmeta koji se mogu izraditi od materijala dobivenog recikliranjem vrećica je beskrajna.

Radionica je namijenjena mladima i odraslima

Voditeljica: Mateja Medić

Broj polaznika: 10

O voditeljima/organizacijama:

Gradionica

Cilj Udruge Gradionica je promicanje znanja iz znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, te razvoja kritičkoga razmišljanja, kreativnosti, društvene interakcije i tehničke kulture uz pomoć raznih pristupa i tehnologija za edukaciju. LEGO Edukacija je kao ideja nastala također iz osobne veze s LEGO igračkama koji su nas kao djecu, a neke i kao odrasle, oduševljavale. Ideja modernog alata za edukaciju, koji kroz igru potiče dječju maštu i kreativnost; koji poučava predivnoj jednostavnosti matematike, fizike, strojeva i robotike, te želja da taj edukacijski alat bude dostupan u našoj zajednici, motivirala nas je da počnemo održavati LEGO Edukaciju. U svijetu u kojem smo okruženi tehnološkim i tehničkim pomagalima na svakom koraku i u kojem su tehnička i tehnološka rješenja jako razvijena, važno je rano stjecanje znanja i razvoj interesa i strasti za znanjem. Stoga Gradionica priprema niz edukativnih tečajeva iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike koji će u nekima upaliti žar za znanjem i znanošću, a svakoga će obogatiti znanjem i pomoći mu/njoj u savladavanju redovitog školskog programa.

Nina Iris Bešlić

Mateja Medić

Mateja Medić je dugogodišnja voditeljica raznih kreativnih radionica za djecu i odrasle na temu održivog življenja s fokusom na teme zdrave prehrane i održive potrošnje, otpada te kreativne ponovne upotrebe odbačenih stvari i materijala...

ZMAG

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste.

Udruga ZMAG djeluje kao jedan od devet Centara znanja za društveni razvoj u Hrvatskoj, u području održivog življenja i razvoja permakulture. Godinama razvija prostore istraživanja i učenja praktične primjene znanja i vještina za održivo življenje primjenjujući permakulturni dizajn i poštujući permakulturnu etiku (briga za ljude, briga za Zemlju i pravedna raspodjela resursa). Udruga je postala poznata kao inkubator za primjenu održivosti, pri čemu se posebno ističe izgradnja edukacijskog centra Reciklirano imanje u Vukomeriću koje je sjedište udruge i socijalno-edukacijski centar.

ZMAG već dvadeset godina radi na provedbi aktivnosti u područjima ekološke proizvodnje hrane i očuvanja sjemena, održivom gospodarenju otpadom, učenju o upotrebi obnovljivih izvora energije, izgradnji ekoloških i prirodnih kuća, zagovaranju i stvaranju modela dobre ekonomije, odnosno sustava društvene i solidarne ekonomije.

Pilot-projekt Makers' Community Hub dio je provedbe Akcijskog plana projekta Urban M, osmišljen uz uključivanje dionika.