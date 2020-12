Proglašeni laureati Wild Dreamer nagrada

Svečanom dodjelom nagrada Wild Dreamer u zagrebačkom kinu Kinoteka u subotu navečer završen je filmski dio 13. Subversive Festivala koji se nastavlja sljedećeg tjedna s teorijsko-konferencijskim dijelom ovogodišnjeg programa naslovne teme Kreativni neposluh.

Dokumentarna i igrana konkurencija 13. Subversive Film Festivala donijela je dvadesetak recentnih i provokativnih filmskih naslova koji su obilježili tekuću godinu, a najbolje filmove proglasio je tročlani žiri u sastavu Panos Kotzathanasis, David Lušičić i Sabine Putorti.

Žiri je najboljim filmom u igranoj konkurenciji proglasio iranski film Pusta zemlja redatelja Ahmada Bahramija o distopijskoj zajednici smještenoj u tvornicu opeka u kojoj vladaju predrasude, rasizam i nasilje jer „skreće pozornost na način na koji tradicija nasilno nestaje pod egidom efikasnosti i logistike suvremenog globalnog društva, te na ljude koji pritom ostaju iskorijenjeni". Posebno priznanje žirija u igranoj konkurenciji osvojio je Oblak u njezinoj sobi kineske sineastice Zheng Lu Xinyuan i to zbog „jedinstvenog vizualnog pristupa koji komunicira osjećaj usamljenosti i melankolije na iznimno sofisticiran način, te brojnih aktualnih društvenih i filozofskih komentara koji su vješto inkorporirani u gotovo apstraktnu i nadrealističku naraciju".

Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je Space Dogs u režiji Else Kramer i Levina Petera. Riječima žirija „autorski dvojac uspijeva stvoriti kompleksnu dokumentarističku fuziju, koja upotrebom izuzetne fotografije na neposredan način, spaja opservaciju psećeg života na ulicama Moskve s arhivskim snimkama eksperimenta i lansiranjima u orbitu njihovih dalekih srodnika Lajke i njezinih potomaka, te pripovjedačem čija priča stvara ritam koji nas u potpunosti opušta u poziciji najboljeg čovjekovog prijatelja, no navodi nas da se zapitamo čime smo zaslužili to prijateljstvo".

Žiri je u dokumentarnoj konkurenciji odlučio dodijeliti čak dva posebna priznanja - filmovima Dobro došli u Čečeniju redatelja Davida Francea i Služiti druge redatelja Davidea Maldija. Žiri je posebno priznanje dodijelio filmu Dobro došli u Čečeniju jer se radi o „izuzetnom aktivističkom filmu koji upotrebom tzv. 'deepfake' tehnologije za digitalnu manipulaciju lica, vješto zaobilazi klasične metode skrivanja identiteta protagonista i kreira začudnu vizualnu transformaciju glavnih aktera. Film je i alarmantan poziv na akciju i gorki podsjetnik kako zloupotreba vladajućih struktura može u potpunosti uništiti fundamentalno pravo na život", obrazložio je žiri svoju odluku. Drugo posebno priznanje u dokumentarnoj konkurenciji odlazi filmu Služiti druge jer „u ovom portretu izgubljene nevinosti i začudnom prikazu ulaska u svijet rada teško je razaznati glumu od stvarnosti, a autor na zanimljiv način razotkriva ambivalentnost svojih protagonista te stvara dirljivu odu adolescenciji".

Nakon kratke ceremonije dodjele nagrada uz svečanu projekciju SF distopije Posljednji i prvi ljudi, zanimljive filmske međuigre između triju neobičnih protagonista: jugoslavenskih partizanskih spomenika, naracije škotske glumice Tilde Swinton i glazbe islandskog minimalističkog kompozitora Jóhanna Jóhannssona, službeno je završeno 13. izdanje Subversive Film Festivala.

*** Iako su ovogodišnje nagrade dodijeljene, publika će sve ponedjeljka, 7. prosinca u ponoć imati priliku pogledati pobjedničke filmove i druge filmove iz natjecateljskog i popratnog programa 13. Subversive Film Festivala na online platformi volimdokumentarce.net.

Dio programa nastavlja se i u ponedjeljak, 7. prosinca, u kinu Kinoteka, s projekcijama mjuzikla za novi milenij Orfeja, najnovije suradnje njemačke autorske legende Alexandera Klugea i filipinskog pankera Khavna te pobjedničkog filma Space Dogs, dokumentarne bajke o napuštenim psima koji nastanjuju rusku metropolu, a nekad slavnim svemirskim putnicima.



*** Podsjećamo i da se čitavu dokumentarnu te dio igrane konkurencije uz kino Kinoteka može pogledati i online na platformi volimdokumentarce.net gdje su filmovi dostupni za gledanje do 7. prosinca bez posebnog dnevnog rasporeda.