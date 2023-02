Produljen rok za prijave na Novu školu dokumentarnog filma

Škola počinje početkom ožujka, a prijave uz obavezno motivacijsko pismo primaju se na masa@filmaktiv.org . Prijaviti se može do 25.2.2023., a bit će selektirano od 6 do 8 polaznika u dobi od 18 do 40 godina starosti. Odabrani kandidati bit će pozvani na intervju.

Nastava će se održavati svaki tjedan, u popodnevnim satima petkom i u jutarnjim satima subotom. Škola je besplatna, ali će biti potrebno redovito pohađati nastavu i priložiti polog za slučaj oštećenja opreme.

Škola je koncipirana kao sustavni intenzivni program u trajanju od pet mjeseci ( od ožujka do srpnja) i podijeljen u dva segmenta: teorijski i praktični. Teorijski se dio sastoji od gledanja relevantnih filmova povezanih s temom praktične vježbe, dok se praktični dio sastoji od snimanja, montiranja i koncipiranja vlastitih radova s obzirom na zadanu vježbu.

Osim praktičnog dijela važan dio curriculuma je rezerviran za prikazivanje i analizu stranih i domaćih dokumentarnih filmova, te za gostujuće autore koji će polaznicima kroz predavanja i individualna savjetovanja prenijeti svoja iskustva rada na filmu te izazove i greške s kojima su se susreli tijekom svih faza produkcije.

Filmske vježbe su osmišljene tako da postepeno uvode polaznike u specifične segmente produkcije filma (snimanje slike i zvuka, režija i dramaturgija, produkcija, montaža slike i zvuka, postprodukcija slike i zvuka i distribucija), ali i u različite stilske pristupe dokumentarnoj formi. Odabrani filmovi koji će se prikazivati su temom i formom usko vezani uz vježbe s ciljem da inspiriraju i pruže uvid u različite filmske jezike i estetike te razviju konstruktivne kritičke analize vlastitih i tuđih radova.

Osim stalnih mentora Ivan Ramljak, Maša Drndić, Sara Salomon u školi će gostovati i vanjski gostujući predavači koji će s polaznicima raditi na njihovim vježbama. Osim stalne nastave polaznici će imati priliku sudjelovati i na dva masterclassa - zvuk i postprodukcija zvuka te uvod u eksperimentalni film pod mentorstvom Borisa Poljaka. Za sam kraj osigurana je i radionica postprodukcije i distribucije.

Prve dvije generacije Nove škole dokumentarnog filma producirale su trinaest kratkometražnih dokumentaraca koji su prepoznati na festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kratki dokumentarni filmovi Martin Torpedo, Tonija Jelinića te In Medias Res, Ane Klepo osvojili su nagrade na Liburnija film festivalu u Opatiji.

Više informacija o školi možete pronaći na našoj web stranici https://filmaktiv.org i fb stranici https://www.facebook.com/NovaSkolaFA