Procter&Gamble donirao Udruzi Biom

Kompanija Procter&Gamble je Udruzi Biom uručila donaciju u iznosu od 100 000 kuna. Donacija je namijenjena zaštiti bjeloglavih supova i njihovih staništa na području Kvarnera i predstavlja i službeni završetak inicijative „Ovo je naš dom. Čuvajmo ga".

„Procter&Gamble inicijativom „Ovo je naš dom. Čuvajmo ga" podupire lokalne heroje koji se brinu o zaštiti okoliša i najugroženijih vrsta u Hrvatskoj. Biom je jedan od njih jer već godinama predano radi na zaštiti najveće ptice koja se gnijezdi na području Hrvatske. Klimatske promjene nam donose neizvjesnost, ali zato svatko od nas osobnim izborom proizvoda nastalih na održiv način može značajno doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš", izjavila je Roberta Čirjak, marketing menadžerica Procter&Gamblea za Hrvatsku.

„Od vitalnog značaja za ovu inicijativu je bila suradnja s dm-om kao partnerom kojemu je održivi razvoj jednako važan kao i kompaniji Procter&Gamble. Tijekom dva mjeseca su i kupci dm-a kupnjom P&G-jevih proizvoda podržavali zaštitu bjeloglavih supova i time su pomogli skupiti donaciju u iznosu od 100 000 kuna", ističe Ivana Jednačak, drugs channel leader Procter&Gamblea.

Bjeloglavi supovi su prije stotinjak godina bili rašireni na području skoro cijele Hrvatske, a danas su prisutni samo na području Kvarnera.

„Posljednja populacija bjeloglavog supa od nemjerljivog je značaja ne samo za Hrvatsku, nego i za cijelu regiju. Trenutno ih brojimo između 100 i 120 parova i nadamo se da se taj broj neće smanjivati. Kada bi supovi mogli pričati vjerojatno bi nam poručili: OVO JE NAŠ DOM. ČUVAJTE GA. Od srca hvala kompaniji Procter&Gamble na vrijednoj donaciji i kampanji koja je mnoge osvijestila o potrebi zaštite bjeloglavih supova", izjavio je Tomislav Hudina, financijski direktor Udruge Biom.

Vrijedna donacija je Udruzi Biom uručena s predstavnicima dm-a u čijim su prodavaonicama kupci tijekom ožujka i travnja kupnjom odabranih P&G-jevih proizvoda mogli podržati inicijativu.

„U dm-u vjerujemo da svatko od nas može dati svoj doprinos održivijoj budućnosti i zato želim zahvaliti našim kupcima na podršci u prikupljanju sredstava kojima ćemo omogućiti očuvanje populacije bjeloglavih supova. Ponosni smo što smo imali priliku još jednom pokazati da zajedničkim snagama možemo napraviti značajne pomake u očuvanju okoliša za buduće generacije", izjavila je Roberta Kukovičić, menadžerica za asortiman u dm-u.

Nakon tromjesečnog trajanja inicijative „Ovo je naš dom. Čuvajmo ga" uručena je donacija trima udrugama koje daju poseban doprinos očuvanju okoliša i zaštiti ugroženih vrsta u Hrvatskoj. Osim Udruzi Biom, po 100 000 kuna donacije je uručeno i Institutu Plavi svijet za zaštitu dupina i udruzi Lijepa naša koja je donaciju preusmjerila u pet škola za odabrane projekte koje škole provode s učenicima.

Procter&Gamble vlastitim primjerom potiče sve nas da se uključimo u smanjenje ekološkog otiska. Proizvodi koji trenutno nastaju u pogonima kompanije emitiraju značajno manju količinu CO 2 , a do 2040. ta će emisija biti u potpunosti anulirana zahvaljujući superiornim tehnološkim inovacijama. Među proizvodima koje P&G ističe kao vlastiti primjer smanjenja CO 2 su Ariel koji učinkovito pere već na 30 stupnjeva, ali i pri nižim temperaturama. Pelenama Pampers težina je smanjena za čak 40%, dok šamponi Head&Shoulders, Pantene, Aussie i Herbal Essences donose inovacije poput refil pakiranja ili bočica izrađenih od plastike prikupljene na plažama.

Više informacija o aktivnostima kompanije Procter&Gamble na polju održivosti potražite na: https://us.pg.com/environmental-sustainability/.