Priuštite svojoj koži samo najbolje!

Naša je koža ono što će mnogi prvo primijetiti, a uz sve trendove koji dolaze i odlaze, zdrav izgled kože je vječno u modi. Bez obzira na to jeste li tip žene koja ne izlazi iz kuće s kompletnim make upom ili više volite prirodan izgled i bolje se osjećate kada na svoje lice nježno nanesete samo rumenilo i maskaru, od velike je važnosti da svake večeri posebnu pažnju posvetite skidanju šminke.

Mnoge žene to zanemaruju i često preskaču ovaj korak, zaboravljaju da koža pamti kako se odnosite prema njoj i da je jako važno odvojiti koju minutu na kraju dana kako biste joj dali priliku da se i ona odmori. No, ako nemate odgovarajuća sredstva za skidanje šminke, to može biti prava muka. Crvene suzne oči, svrbež, zatezanje samo su neki od znakova koji vam govore da vam proizvodi koje koristite ne odgovaraju i da trebate promijeniti svoju rutinu. Alkohol kao jedan od sastojaka česti je uzročnik iritacije kože lica, ali osjetljivost vaše kože također igra veliku ulogu.

Žene koje imaju suhu kožu svakako bi trebale izbjegavati sredstva koja sadrže alkohol i biti posebno oprezne. Njihovoj koži nedostaje vlažnosti te se osim groznih iritacija mogu pojaviti i male ljuskice na licu. Masniju kožu treba temeljito očistiti jer će takav tip kože tijekom dana prikupiti veliki broj prljavih čestica koje prije spavanja treba ukloniti. Ne smijete zaboraviti da je koža lica posebno osjetljivo područje. Zato, izbjegavajte grubo trljanje ručnikom i izlaganje vrućoj vodi. Posebnu brigu treba posvetiti predjelu oko očiju i ukloniti sve ostatke maskare kako biste izbjegli lomljenje trepavica, infekcije te buđenje s oteknutim kapcima.

Kako bi svim ženama olakšala život i učinila kraj dana ljepšim, NIVEA je razvila posebnu MicellAIR EXPERT liniju proizvoda koja sadrži ekstrakt crnog čaja i suha ulja čije blagotvorne karakteristike istovremeno i u kombinaciji učinkovito djeluju protiv nečistoća. Iako snažno djeluju i uklanjaju sve nečistoće, istovremeno su iznimno blagi prema koži, a zahvaljujući inteligentnoj MicellAIR® TEHNOLOGIJI privlače čestice prljavštine poput magneta, dok istovremeno hidratiziraju kožu.

Ne zaboravite na najbitniji korak kod šminkanja - skidanje iste, kako bi na kraju dana vaša koža mogla disati i regenerirati se. Prepustite se s punim povjerenjem NIVEA MicellAIR EXPERT profesionalnoj liniji proizvoda za uklanjanje šminke koji učinkovito uklanjanju tešku, dugotrajnu i vodootpornu šminku i pogodni su za sve tipove kože. NIVEA MicellAIR EXPERT proizvodi djeluju umirujuće za vašu kožu bez ostavljanja ikakvih tragova na licu.

NIVEA MicellAIR EXPERT micelarni rupčići za čišćenje lica s osvježavajućom formulom koja sadrži crni čaj i posebno osmišljenu MICELLAIR® TEHNOLOGIJU.

Temeljito čiste kožu i nježno uklanjanju tešku, vodootpornu šminku.

Sadrže crni čaj koji djeluje umirujuće.

Pogodni za sve tipove kože.

NIVEA MicellAIR EXPERT odstranjivač vodootporne šminke temeljito čisti kožu.





Obogaćen posebnom formulom crnog čaja i visokokoncentriranim suhim uljem.

Posebno osmišljena formula za područje oko očiju.

Djeluje umirujuće na otekline.

Uklanja vodootpornu i dugotrajnu šminku bez tragova.

Revolucionarna formula s ekstraktom crnog čaja.

NIVEA MicellAIR® EXPERT micelarna voda za vodootpornu šminku idealna je za obožavateljice šminke koje brinu o ljepoti svoje kože.





Dostupno od srpnja 2018.

NIVEA MicellAIR EXPERT micelarni rupčići za čišćenje lica - preporučena maloprodajna cijena 25,90 kuna



NIVEA MicellAIR EXPERT odstranjivač vodootporne šminke 125 ml - preporučena maloprodajna cijena 35,90 kuna

NIVEA MicellAIR EXPERT micelarna voda 400 ml - preporučena maloprodajna cijena 49,90 kuna

Za više informacija o NIVEA proizvodima posjetite http://www.nivea.hr

Pratite novosti o NIVEA proizvodima prijavom na primanje newslettera na: www.nivea.hr/o-nama/beiersdorf/Newsletter

Pratite nas i na Facebooku NIVEA Hrvatska.

IG NIVEA Hrvatska https://www.instagram.com/nivea_hr/?hl=hr