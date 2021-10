Prijave za Startup Factory 2021 traju još točno tjedan dana

Akceleracijski program Startup Factory ubrzava razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova. Pomaže u validaciji, izlasku na tržište i pristupanju prvim kupcima i ulagačima.

Međunarodno nagrađivani Startup Factory prvi je akceleracijski program u Hrvatskoj. Sudionicima osigurava jaku edukacijsku, mentorsku, promocijsku i infrastrukturnu podršku. Ovaj program omogućuje pristup najvećoj startup zajednici na našim prostorima.

Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. Svi izabrani sudionici dobit će znanje kroz radionice, predavanja i mentoriranje, a najbolji i financijsku podršku Grada Zagreba iz ukupnog fonda od 800.000 kuna.

Prijave za Startup Factory otvorene su do 14. listopada 2021. godine do 23:59 h.

Tko se sve može prijaviti?

Prijaviti se mogu timovi i novi startupovi koji razvijaju visokotehnološka rješenja i okupljaju od dvoje do sedmero članova komplementarnih znanja. Prihvatljiva su sva inovativna i disruptivna tehnološka rješenja, a glavna preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost i kibernetička sigurnost, hrana i bio-ekonomija, edukacija, robotika, fintech, turizam i umjetna inteligencija.

Što nakon prijava?

Nakon zatvaranja prijava slijedi selekcijski proces koji uključuje evaluaciju prijavnog obrasca od strane stručnog povjerenstva i intervju. U Program će ove godine biti izabrano 12 timova nakon čega slijedi intenzivan rad. Startup Factory završava velikim finalom 23. studenoga na startup konferenciji Zagreb Connect.

Što donosi novi Startup Factory?

„Iza nas je već pet uspješnih generacija. Do sada je naš akcelerator prošlo 76 timova. Svake godine ga unapređujemo, nadograđujemo i u njega implementiramo nove metode i modele rada sa startupovima. Za novu Startup Factory generaciju program smo dodatno unaprijedili. Uz kontinuirani rad sa stručnjacima iz ZICER-a i iskusnim mentorima, 12 izabranih timova će svoje proizvode razvijati kroz tri intenzivna bootcampa. Svaki bootcamp počet će u petak ujutro i trajat će do nedjelje navečer. Bit će to snažan startup trening koji daje konkretne rezultate. Timovi će kroz program steći znanja koja su im potrebna za uspješnu izgradnju startupa. Usvojit će pravna, financijska i marketinška znanja te usavršiti svoje pitcheve. Svi koji uđu u program moraju biti spremni na rad. Samo će tako postići vrhunske rezultate. Inspirirati se mogu u našim do sada realiziranim generacijama. Prva motivacija za prijavu na Startup Factory najčešće dolazi iz želje za pobjedom i ostvarenjem financijske podrške, no naše iskustvo govori da i oni koji ne pobijede u finalu na Zagreb Connectu na tržištu uspijevaju. Spremni su za pristup investitorima, klijentima i potencijalnim poslovnim partnerima.- kaže Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Iskustva dosadašnjih pobjednika

Uz cijeli paket edukacije, podrške mentora, novčane nagrade te medijske prepoznatljivosti, dodatne vrijednosti Startup Factoryja su svakako ljudi i networking koji se tamo stvara. Prilikom prijave na Startup Factory bilo smo u izradi prvog MVP-a proizvoda i sada bih rekla da smo tad bili na prapočetku. Sad smo proizvod certificirali i krećemo s prodajom. Ono što je za nas najbitnije je da kontinuiramo radimo na poboljšanju proizvoda i širenju poslovanja. - kaže Nikolina Vučković, direktorica i osnivačica startupa Wingo.

Startup Wingo bio je jedan od pobjednika Startup Factoryja 2018. Razvio je i certificirao pametni stol s integriranim grijanjem u svom postolju, pogodan za zimske uvjete na terasama kafića, restorana, hotela i domova. Njegova najveća prednost je to što troši malo energije naspram drugih rješenja te je energetski najučinkovitije rješenje na tržištu. S obzirom da nema ni emisije CO2, ujedno je i ekološki najprihvatljivije rješenje.

Pozivam sve koji imaju dobru ideju da se prijave na Startup Factory. Time ćete svakako odlično uložiti vaše vrijeme u razvoj kako vašeg proizvoda, tako i u vas same. Čak i ako ne pobijedite na Startup Factoryju, u svakom pogledu ćete biti u pobjedničkoj poziciji. - kaže Nikolina.

Već nekoliko godina smo bili upoznati s onim što radi ZICER i programom Startup Factory. Kada se pojavila ideja za Museit odmah smo znali da je Startup Factory savršen fit za ovu fazu razvoja projekta, ali i da testiramo ideju i čujemo feedback od šire zajednice. Znali smo da će potencijalni ulazak u program Startup Factory znatno ubrzati određene aktivnosti na projektu, a to nam je bio i jedan od ciljeva. Puno je pozitivnih stvari i vrijednosti koje smo dobili tijekom programa, ali i kasnije. Ono što je nama ostalo kao najvažnije je upornost i vjera u sebe. Ideje se mijenjaju, nadograđuju, neki čak i kreću u redefiniranje cijelog projekta, ali kod svih tih pravaca uvijek su one prve vrijednosti osnova za uspjeh. - govori nam Tomislav Rašković, direktor i osnivač startupa Museit koji razvija online platformu koja će povezivati glazbenike, ali i ostale pojedince koje imaju interes povezan s glazbom. Ovaj startup bio je među najboljim Startup Factory timovima 2020. godine te je za razvoj ostvario 100.000 kuna.

Budite otvoreni, spremni iskontrolirati ego i učiti nove stvari. Početna ideja će se vjerojatno putem mijenjati i to treba prihvatiti, ali bitno je pokušati zadržati početnu razinu entuzijazma i ne zaboraviti zašto sve to uopće radite. - novim prijaviteljima na Startup Factory poručuje Tomislav.

Prijavi se!