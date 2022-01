Prijave za FUSE – Film Under Severe Experiment 2022.

Prijave za peto izdanje festivala, u organizaciji Kinokluba Karlovac još uvijek traju, a završni danprijava bit će 31. siječnja. Festival FUSE ove godine bit će održan od 3. do 5. lipnja 2022., a posjetitelje ponovno očekuju tri dana raznovrsnog filmskog programa. Autori u dobi između 18 do 29 godina svojefilmove u trajanju do 20 minuta mogu prijaviti putem platforme FilmFreeway_FUSE.

Ovogodišnju selekcijsku komisiju, čine diplomirana montažerka Iva Gavrilović, producent Vedran Šuvar i studentica režije Sara Grgurić. Njih uskoro očekuje veliki zadatak, a autori će informacije ostatusu njihove prijave saznati 1. travnja, kada će biti objavljen popis filmova natjecateljskog programa.

"Drago nam je što se u rad selekcijske komisije ponovno uključila Iva Gavrilović kojoj će ovo bititreća godina sudjelovanja na festivalu te mlada Sara Grgurić iza koje je uspješna prva godina selektiranja filmova. Posebno nam je drago što se u organizacijski tim uključio Vedran Šuvar, prošlogodišnji članstručnog žirija koji će svojim znanjem i iskustvom svakako pridonijeti razvoju ovog festivala." - rekla je Lucija Ćeškić, koordinatorica festivala iz Kinokluba Karlovac.

FUSE festival - Film Under Severe Experiment međunarodni je festival eksperimentalnog i takozvanog hibridnog filma. Autora se ne želi ograničiti filmskim rodom, već potaknuti naeksperimentiranje i promišljanje pri stvaranju.

FUSE je nastavak dugogodišnjeg rada Kinokluba koji jefilmsku festivalsku scenu u Karlovcu utabao kroz Filmsku reviju mladeži i Four River Film Festival,namijenjenih mladima do 20 godina te brojnim radionicama, edukacijom i drugim manifestacijama poputRiječnog kina i drugih ciklusa projekcija. FUSE-om Kinoklub Karlovac nastavlja korak dalje te se užefokusira na ovu zanimljivu filmsku formu.