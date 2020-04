U SAD-u danas otprilike 48 milijuna ljudi pati od gubitka sluha, dok je frapantan podatak da od tog broja, 40 milijuna i dalje nije potražilo nikakvu pomoć kako bi sanirali postojeće probleme sa sluhom, već žive u svom, svakim danom sve tišem svijetu.

Zašto je to tako, što je uzrok tome, koje su posljedice takvog načina života i kako riješti tako veliki, ali u konačnici mali problem, Dr. Keith N. Darrow, PhD je opisao u svojoj iznimno zanimljivoj i edukativnoj knjizi „Prestanite živjeti u izolaciji: Kako liječenje gubitka sluha može promijeniti vaš život, održati vašu neovisnost te može smanjiti rizik nastanka demencije. Razlog nastanka ove knjige je upravo tih 40 milijuna ljudi koji problem gubitka sluha ne shvaćaju kao prijetnju njihovoj kvaliteti života i kao uzrok nastanka niza dodatnih patoloških promjena u tijelu, već kao normalno stanje koje nastaje s godinama života s kojim se trebaju pomiriti i prihvatiti ga.

Dr. Keith N. Darrow je jedan od najboljih specijalista na području audiologije, vrhunski neuroznanstvenik koji svoje inovativne metode i tehnike liječenja gubitka sluha već više od petnaest godina prati, istražuje, usavršava i primjenjuje u liječenju svojih pacjenata. Doktorirao je na M.I.T. i Harvard Medical School na području Neuroznanosti, predavao je kao klinički profesor na Northeostern University u Bostonu, a sada radi kao redoviti profesor na Worcester State University. Svoje bogato kliničko iskustvo stekao je na Odjelu za otolaringologiju u Brighamu. Član je odbora neprofitne organizacije koja pruža edukaciju i stručnu pomoć potrebitima kod poremećaja sluha te direktor Audiology Research u Intermountain Audiology i voditelj pokreta Excellence in Audiology diljem zemlje.

Ovakav impresivni životni i radni rezime, koji odaje osobu punu znanstveno-medicinskog i kliničkog iskustva, može nam biti garancija da ćemo ispred sebe imati zanimljivu, praktičnu i životno primjenjivu knjigu, što ona to zaista i je. Fascinantno je da nam jedna tako „mala" knjiga daje uvid u cijeli jedan svijet osobe koja se gubitkom sluha najčešće marginalizira i izolira, a koja se nakon čitanja knjige može ponovno resocijalizirati i živjeti kvalitetnijim životom. Iz teksta možemo saznati kako elementarne, tako i iznimno važne informacije o uzrocima, posljedicama ignoriranja bolesti i najnovijim metodama liječenja gubitka sluha koji će mijenjati naše stavove i utjecati na naše predrasude.

Knjiga je uz uvod, bonus, epilog i bibliografiju podijeljena na još četiri glavna dijela. Cijela je napisana u formi najčeščih pitanja pacijenata i odgovora autora čime se ostvaruje kako razumljivost tako i zanimljivost djela koje je napisano upravo za praktičnu primjenu kod osoba s problemima sluha i svih onih koji dolaze u kontakt s njima.

U uvodnom dijelu su navedeni razlozi zašto ljudi izbjegavaju posjet doktoru kada imaju problema sa sluhom, a jedan od razloga je autor na vrlo slikovit način prikazao ..."jednom davno audiologija i liječenje gubitka sluha značilo je jednu stvar- velika, teška, ružna „bež banana" koja se nosila na uhu kako bi pojačavala zvuk"...poznato, zar ne?

U ovom dijelu nam autor prikazuje kako je u društvu prisutna iznimno jaka stigmatizacija gdje će se osoba radije nositi s gluhoćom i njenim posljedicama nego nositi slušni aparat koji osobu označava kao nekog manje vrijednog, starog i spremnog umrijeti.

U prvom dijelu pod naslovom „Pronalaženje specijaliste za sluh", autor odgovara na prva četiri pitanja vezana uz važnost sluha, rane znakove gubitka sluha i odabir liječnika. Značajan je njegov poticaj pacijenta na traženje njihovih prava i referenci o liječnicima jer kaže da je " Briga o sluhu zapravo briga o zdravlju".

U drugom dijelu „Napraviti pravu stvar u pravo vrijeme", daju se odgovori na set od sljedećih pet pitanja vezanih uz prvi pregled pacijenta, vrste testiranja sluha, vremenu i vrsti početka terapije. Dr.Darrow navodi niz posljedica i bolesti koje mogu biti uzrokovane i povezane s gubitkom sluha: dijabetes, srčane bolesti, bolesti bubrega i štitne žlijezde te padovi. Napominje da mozak reagira na glasovnu stimulaciju gdje dolazi do efekta „Use it or lose it", što za sobom ima posljedicu nastanka atrofije mozga i demencije u 200 - 500% slučajeva. Da bi čitatelj bolje shvatio opterećenost mozga koji se mora iznimno angažirati kako bi nagluha osoba mogla čuti, povezujući osim glasovnih i vanjske vizualne segmente u jednu cjelinu, izvrsno je upotrijebio analognu rečenicu „ Živjeti i ne liječiti gubitak sluha je kao da pitamo naš mozak da vozi 120 km/h u drugoj brzini".

U trećem dijelu pod nazivom „Fokusiranje na plan koji je najbolji za tebe", dat je odgovor na pitanja vezanih uz opcije liječenja, neurotehnologiji, vrstama slušnih pomagala i objašnjenje rada nove generacije nevidljivih slušnih pomagala koji se sada koriste. Iako iznimno stručan, dr.Darrow je čitateljima kratko, na vrlo simplificiran način bez velikih tehničkih detalja objasnio funkciju, ulogu i postignuća nove generacije slušnih pomagala koje bi nakon objašnjenja svatko poželio imati. U odgovoru na pitanje koje govori o gubitku sluha nepoznatog uzroka gdje se u medicinskoj terminologiji koristi riječ „idiopatski", autor je na komičan način objasnio pojam što će kod čitatelja sigurno izmamiti smijeh .

Četvrti dio je posvećen „Financiranju" i odgovorima vezanima na tu temu. Iako su iskustva temeljena na američkom zdravstenom i socijalnom osiguranju, date su smjernice i pitanja koja se mogu primjeniti na ostale zemlje i njihova osiguranja, tako da čitatelji i u tom aspektu imaju koristi s obzirom da takva pomagala iziskuju i znatne troškove.

U bonus sekciji prikazano je istraživanje dr. Liu i suradnika u Johns Hopkins Medical Center o povezanosti gubitka sluha i nastanku demencije. Autor je rezultate prikazao toliko sugestivno da bi svakog čitatelja koji ima samo primisao na blagi gubitak sluha odmah natjerao na posjet audiologu, jer je iznimno dobro opisana uzročna veza navedenih bolesti koje bi svakako trebalo prevenirati, a koje ljudi zanemaruju zbog neznanja.

Dr. Darrow, osim što je briljantan znanstvenik i liječnik koji svestrano brine o dobrobiti svojih pacijenata i njihovih obitelji, on je nadasve izvanredan pisac koji svojim nepretencioznim stilom pisanja i suptilnim smislom za humor s lakoćom vodi svog čitatelja kroz tekst koji se upija od prve do zadnje stranice. Ovo djelo je pisano na način kojim se zadovoljavaju potrebe samog čitatelja koji će čitanjem dobiti informacije o problemima gubitka sluha; educirati će osobe koje imaju probleme s gluhoćom i usmjeriti ih na poduzimanje potrebnih koraka u riješavanju problema; educirati će članove obitelji koji bi trebali pomoći svojim bližnjima navodeći postupnik koji bi se trebao primjeniti u dotičnim slučajevima te dati potrebne informacije i medicinskom osoblju koje dolazi u kontakt s pacijentima sa slušnim problemima. Ukratko, knjigu možemo nazvati informativnim vodičem, medicinskim savjetnikom i hodogramom za sve one koji nisu do sada ozbiljno shvaćali problem gubitka sluha ili za one koji imaju u obitelji nekoga sa takvim problemom.

Knjigu svakako preporučujem svim generacijama koji se sjećaju „bež banane iza uha" , starog modela slušnog aparata koji je trajno usadio sram kod osoba starije životne dobi te svima koji se žele informirati o problemima i posljedicama oštećenja sluha, jer će im ovo djelo definitivno promjeniti život nabolje.

Studentica: Snježana Svitlić-Budisavljević

Letnik: Apsolvent

Maribor, datum: 10. 02. 2020.

