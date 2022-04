Premijera nove serije "Šutnja" 12. travnja na HBO Maxu

Serija donosi potresnu priču o trgovini ljudima preko granica istočne Europe, nastalu prema romanima Drage Hedla, a u režiji Dalibora Matanića.

Jedna se djevojka utopila, druga je umrla od predoziranja drogom, a za glavnog osumnjičenog za ove smrti ispostavlja se da je nevin - i također mrtav. Dok se detektiv Vladimir i reporter Stribor bore s rješavanjem ovih ubojstava u Hrvatskoj, u Kijevu nestaje nećakinja ukrajinske filantropkinje Olge. Olgin suprug Ivan Hrvatić, jedan od najutjecajnijih ljudi u Osijeku, obvezuje se pomoći istrazi. No, nestala djevojka pronađena je mrtva u Osijeku, a ne u Kijevu. Ona je sada već treća žrtva. Čini se kao da u Hrvatskoj operira serijski ubojica. Vladimir, Stribor i Olga na kraju će doći do istine, ali ne prije nego što svatko od njih za to plati visoku cijenu.

Serija "Šutnja" nastala je prema romanima "Izborna šutnja", "Ispovjedna tajna" i "Kijevska piletina" književnika i novinara Drage Hedla. Scenarij je napisao Marjan Alčevski (autor prve regionalne HBO Europe serije „Uspjeh"), producenti su Miodrag Sila i Nebojša Taraba, a režiju potpisuje Dalibor Matanić. U seriji glume poznata ukrajinska glumica Ksenija Mišina, Goran Bogdan, Darko Milas, Sandra Lončarić, Leon Lučev, Zlatko Burić, Tihana Lazović i brojni drugi. Serija je nastala u suradnji HRT-a i produkcijske kuće Drugi plan te u koprodukciji s Beta Filmom i javnim servisom ZDF/Arte, Star Mediom i streaming servisom OLL.TV. Prva sezona snimana je od ožujka do lipnja 2021. na lokacijama u Zagrebu, Osijeku i Kijevu.

„HBO je među prvima otvorio vrata svijeta televizijskim serijama, dokumentarnim i igranim filmovima iz središnje i istočne Europe i pružio priliku lokalnim kreativcima da se predstave međunarodnoj publici. Iznimno smo ponosni što po drugi put izlazimo pred publiku HBO-a, odnosno HBO Maxa. Prvi put je to bilo u sklopu zajedničkog rada na dramskoj seriji 'Uspjeh', a sada nam je ukazana velika čast da predstavimo i svoju novu seriju 'Šutnja'. Dramska serija 'Šutnja' do sada je predstavljena gledateljima u Ukrajini i Hrvatskoj i izazvala nepodijeljeno dobre reakcije i gledatelja i kritike. Također, ušla je u selekcije nekih od najprestižnijih međunarodnih festivala poput Berlinale Series i Series Manie." - izjavio je Nebojša Taraba iz Drugog plana uoči premijere serije na HBO Maxu.

„Bitno nam je da imamo tako jakog globalnog partnera kao što je HBO Max koji može snažno prenijeti svijetu našu poruku o borbi dobra protiv zla, na kojoj se zasniva radnja 'Šutnje'." - nadodao je redatelj Dalibor Matanić koji će se ovim povodom naći i u ulozi gostujućeg urednika za HBO Max. Na platformi će predstaviti kolekciju filmova i serija po osobnom izboru, a među preporukama se nalaze nagrađivane HBO serije „Euforija" i „Nasljeđe", kultni filmovi „Paklena naranča" i „Vječni sjaj nepobjedivog uma", kao i brojni drugi naslovi dostupni na HBO Max platformi.