Premijera dokumentarca o Margaret Atwood

„Margaret Atwood: U riječima je moć" (Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word is Power), novi dokumentarac o pjesnikinji i spisateljici koju je uspjeh televizijske adaptacije njezina romana „Sluškinjina priča" učinio općepoznatom, imat će premijeru 18. ožujka na HBO GO-u. Na HBO kanalu bit će prikazan 25. ožujka u 22.05h.

Milijuni čitatelja širom svijeta znaju njezine knjige od korice do korice, ali malo tko zna ženu koja stoji iza ovih priča. Više od godinu dana redatelji Nancy Lang i Peter Raymont i njihova filmska ekipa imali su ekskluzivni pristup kako bi pratili Atwood i njezina partnera Graemea Gibsona dok su putovali na gostujuća predavanja. S entuzijazmom je dočekana od publike svih dobi, bilo da se radi o studentima u Chicagu, zagriženim knjigofilima na književnom festivalu u Walesu ili zagovornicima ljudskih prava u Amsterdamu. U filmu gledamo Atwood kako posjećuje Harvard, mjesto inspiracije za „Sluškinjine priče", kao i set silno popularne TV serije adaptirane prema njenom romanu iz 1985. Tamo se susreće s glavnom glumicom Elisabeth Moss i Ane Crabtree, dizajnericom kostima čije su ikonske crvene odore pokrenule feminističke proteste diljem svijeta, a čiji raniji radovi uključuju i izradu kostima za HBO seriju Westworld.

Film također zadire u Atwoodinu prošlost, odrastanje, školovanje u kući bez televizije, u kanadskoj divljini, njenim ranim danima pjesništva na Harvardu, susretu s partnerom Graemeom Gibsonom i njihovom političkom aktivizmu. Kroz film se provlače i istražuju Atwoodina glavna književna djela, pojašnjavajući osobne i društvene čimbenike u njezinim pričama. Osobne priče dijele najbliži prijatelji i obitelj, i naravno sama Atwood.

„Margaret Atwood: U riječima je moć" režirali su i producirali Nancy Lang i Peter Raymont. Izvršni producenti su Peter Pearson i Steve Ord, dok je nadgledajući producent Stephen Paniccia. Montažu potpisuju Cathy Gulkin i Kathryn Lyons. Direktor fotografije je John Westheuser. U filmu se pojavljuju Margaret Atwood, Graeme Gibson, Ane Crabtree, Elisabeth Moss, Sarah Polley i drugi. Atwoodinu poeziju i prozu čitala je Tatiana Maslany.

"Bile su to uzbudljive, pomalo zastrašujuće dvije godine - praćenje Margaret i Graemea diljem svijeta, ukorak s nevjerojatno energičnim, uvijek znatiželjnim parom, pokušavajući shvatiti tajne njihovog uspjeha kao pisaca i magnetski privlačnih javnih osoba. Pružili su nam izuzetnu dobrodošlicu, pozvali nas na obiteljski odmor (krstarenje Islandom), u njihovo skrovište na otoku Pelee i u njihovu kuhinju u Torontu, gdje se zadirkuju poput mladih ljubavnika. Bila je privilegija biti pozvan u njihov svijet. Upoznali smo njihovu obitelj, najbliže prijatelje i profesionalne kolege - neki su sve troje. Pročitali smo i ponovno pročitali mnoge njihove knjige. Uspjeli smo prevladati svoj strah i zastrašenost i upoznati ih. Naš je film tkanje dvaju dijelova: njihova putovanja po svijetu dok je Margaret držala govore i potpisivala knjige po Sjevernoj Americi i Europi, te otkrivanje priče o njihovom zajedničkom životu." - Nancy Lang & Peter Raymont

Margaret Atwood autorica je 16 romana, 17 knjiga poezije, 10 nefiktivnih djela, 8 knjiga za djecu i grafičkih serija romana. Adaptacija njezinog distopijskog romana „Sluškinjina priča" nagrađena je s 8 Emmyja, uključujući za najbolju dramsku seriju. Iako piše više od 60 godina, u dobi od 78 godina, Atwood je odjednom postala kultna spisateljica našeg doba. Čitatelji se okreću njezinom radu suočeni s usponom autoritarne politike, tehnologije koja se brzo razvija i usporenom katastrofom zbog klimatskih promjena. Njena poezija i knjige govore o preživljavanju, ali također su i alati za preživljavanje sami po sebi. „Testamenti", njezin dugo očekivani nastavak „Sluškinjine priče", bio je sudobitnik Bookerove nagrade za književnost 2019., nadahnut 'svijetom u kojem živimo'.