Preko dvije trećine ljudi podržava napojnice

Ostavljate li napojnice čak i ako ne podržavate takvu praksu? Koliku napojnicu ostavljate, kojim djelatnicima i mislite li da napojnice zaslužuju svi ili samo neki, MojPosao je istražio u anketi provedenoj na više od 3800 ispitanika.

Većina ispitanika (61%) podržava ostavljanje napojnica, ali to čine samo za pojedine usluge. Napojnice najčešće ostavljaju konobarima u restoranima i kafićima, frizerima, automehaničarima i taksistima. Odluka o napojnici najviše ovisi o ljubaznosti osoblja, visini računa te kvaliteti usluge, a obično iznosi 5 do 10 posto vrijednosti računa.

„Ostavljam napojnicu ako je pružatelj usluge otišao izvan onoga što bih ja kao kupac očekivao", kaže jedan ispitanik, a drugi navodi da napojnicu ostavlja 'za usluge u kojima je plaća zaposlenika niža od prosječne plaće.'

Za bilo koju uslugu napojnice podržava i ostavlja 16% ispitanika. Uz prethodno spomenute djelatnike, oni napojnice ostavljaju i cvjećarima, pekarima, prodavačima.

„Ako je djelatnik bio uslužan i ljubazan, po meni je zaslužio napojnicu. Uvijek je lijepo uljepšati nekome dan, tko to zasluži", kaže jedan ispitanik. Drugi navodi da mu je žao što napojnicu ne mogu dobivati djelatnici svih sektora: „Odgajatelji prečesto ne dobiju ni riječ zahvale, o napojnici nema ni govora, a čuvaju najveće blago roditelja i nose veliku odgovornost na svojim leđima."

Napojnice ne podržava, ali ih ostavlja 10% ispitanika koji napojnicom nagrađuju ljubaznost i uslužnost djelatnika ukoliko su one 'iznad prosjeka'.

„Napojnica (ili bolja stimulacija) bi trebala biti stvar poslodavca ali se prebacuje na krajnjeg korisnika", smatra jedan ispitanik, a drugi dodaje: „Osobno mi predstavlja problem osjećaj obaveze ostavljanja napojnice čak i kada nisam zadovoljan uslugom. Prvenstveno bi i zaposlenici i poslodavci u uslužnim zanimanjima trebali promijeniti pristup u odnosu na korisnike kako bi opravdali ostavljanje napojnice."

Napojnice ne ostavlja i ne podržava 13% ispitanika. Smatraju da su djelatnici plaćeni za svoj rad te da ni sami ne primaju napojnice na svojim radnim mjestima. Također navode da ne podržavaju praksu koja se ne primjenjuje u jednakoj mjeri u svim djelatnostima.

„Smatram da su cijene usluga prilično visoke za naš standard stoga napojnica ne dolazi u obzir", kaže jedan ispitanik, a drugi dodaje: „Ili neka se na neki način uredi kolika bi napojnica trebala biti ili neka to ne bude praksa. Nikad ne znam jesam li dovoljno ostavio i to me živcira", zaključuje.