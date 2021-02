Preko 2500 ljudi pratilo Remote festival

Festival je bio podijeljen u dvije žanrovsko različite večeri i moglo ga se gledati samo u realnom vremenu, jer bendovi su uživo svirali u zagrebačkom studiju Mozaik grupe. Program je prvog dana otvorio dvojac Mi Vida, a Vida Manestar i Stanislav Kovačić na violončelu zasjali su sa svojim uratkom "Sexy" ili sjajnim singlom "Ispod mesa".

Višestruko nagrađeni jazz rock kvartet Chui nastavio je program, a još jednom su pokazali da svoj imaju stil kojim nas svakako vode u razne dimenzije, i njihovo viđenje jazza isprepletenog s elektronikom, post-rockom, funkom savršena je kombinacija za drugi dan Remotea. Naš najpoznatiji electro pop band Nipplepeople je rasplesao svojim singlovima "Frka", "Sutra", "Tajna" dok je kraj prepušten elektroničkoj senzaciji ABOP koji svojim live technom i praćen sjajnim vizualima zatvorili prvi dan festivala.

U nedjelju su na sceni prvi bili Elemental, jedan od najuspješnijih i najdugovječnijih hip hop bendova ovog podneblja, koji su prošetali svojim hitovima poput „Goli i bosi", „Prokleta ljubav" i „Male stvari". Budući da od početka pandemije bend nije nastupao na koncertima, ovo je bila i prilika čuti neke nove stvari poput jednog od posljednjih singlova "Hej sanjalice". Nakon njih je noir-pop bend Mixed Up Mary pokazao svoje umijeće, a izveli su i novi singl "Mjesto". Zagrebački punkeri Mašinko pokazali su zašto su jedni od najcjenjenijih na alternativnoj sceni i uživaju kultni status, a Remote je bio prilika za čuti punk himne „Kad vjetar kaže stani" i „Kad idemo van". Večer je zatvorio ELEVEN, a riječ je o solo techno projektu Ivana Levačića, bubnjara grupa ABOP, Chui i Kries, koji je dobio zadatak rasplesati za kraj festivala.

Bogat popratni program bio je organiziran oba dana festivala, što samo govori o cjelovitom pristupu ovakvom novom doživljaju glazbenog festivala, a posebno je zanimljivo bilo vidjeti 3D verzije izložbi. Uz izložbu fotografija Konrada Lovrenčića "Usput uz put", koja je prikazala niz usputnih isječaka prostora snimljenih mobitelom, mogla se pogledati i izložba fotografija sjajnog mladog street fotografa Kristijana Smoka "Wandering Into The Unknown" koji je bilježio živote sugrađana. Programu se priključila i ekipa Graffiti na Gradele i graffiti akcija u NYC Subwayu, a umjetnici Chez, Sarme, Royal, Rakun i Casino napravili su grafite koji su postavljeni u 3D model podzemne u New Yorku kao posvetu grafitima koju su tamo i nastali. Budući da je festival bio organiziran kao live glazbeni događaj, smjenu bendova je pratio nastup DJ Babilonske, kao i virtualni merch štand PDV-a, jedne od najaktivnijih nezavisnih diskografskih kuća, koji su ujedno i promicatelji kulture vinila.

Projekt kakav još nije viđen u našoj regiji spojio je stvarno i virtualno u jedno, te na inovativnoj tehnološkoj platformi pružio potpuno novo festivalsko iskustvo gledanja uživo. Uz live tracking sustav za kamere, kakvim su se primjerice koristili Gorillaz, Billie Eilish, Katy Perry i produkcija MTV Video Music Awards, najmoderniju tehnologiju u svijetu live camera trackinga, poseban 3D prostor za svakog izvođača, te video i svjetlosne elemente na sceni koje kontroliraju dizajneri, jasno je da je bilo riječi o nečem posebnom. U prilog tome je svjedočila je činjenica da je za festival vladao ogroman interes, a pratilo ga je više od 2500 ljudi iz više od 18 država i na čak četiri kontinenta.

Nositelj Remotea je Umjetnička Organizacija Elemental, koja od 2015. godine djeluje i pod imenom 383records, a nastala je kao logični razvoj glazbene skupine Elemental, čiji su članovi aktivni u brojnim drugim glazbenim sastavima i projektima, a projekt je bio sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija putem natječaja za programe digitalne pretvorbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja.