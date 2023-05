Predstavljamo LELO Makeup™

Od prvog dana, misija brenda LELO je pomoći ljudima da se osjećaju ugodnije i sigurnije u vezi svoje seksualnosti. Tijekom posljednja dva desetljeća napravili smo revoluciju u industriji seksualnog zdravlja, pomažući pojedincima da otkriju svoje potrebe i želje, izgrade samopouzdanje i poboljšaju svoju sliku o sebi. Nakon što smo to usavršili, u sklopu naše proslave dvadesete godišnjice, najavljujemo novi veliki pothvat: ulazak u industriju kozmetike u koju unosimo seksi dašak.

"Ulazak u svijet kozmetike je revolucionaran korak koji će promijeniti industriju kakvu poznajemo. Nakon sjajnih rezultata i revolucioniziranja tržišta seks igračaka, LELO je spreman napraviti isto i sa svijetom kozmetike. Nakon dva desetljeća pomicanja granica i postavljanja novih standarda, spremni smo revolucionizirati koncept kozmetike na svjetskoj razini'' komentira Luka Matutinović, LELO CMO.

''Vjerni našoj izvornoj misiji, kreirali smo naš prvi kozmetički proizvod, luksuzni ruž za usne koji će uljepšati vaš izgled i otvoriti vaš pravi potencijal. Kao i svi drugi naši proizvodi, LELO želi potaknuti ljude da se osjećaju samopouzdano doživljavajući svaki dan kao noć strasti, slaveći slobodu i osnaživanje. Iz tog smo razloga odlučili stvoriti klasičan ruž za usne koji je uistinu divan, a svaka boja u potpunosti nosiva,'' nadodaje Matutinović.

Obojajte svoje usne bogatom, intenzivnom bojom koja traje satima

LELOTM mat ruž za usne dostupan je u Stylo i Liquid obliku. Svaki od ovih proizvoda dolazi u pet prekrasnih nijansi, a formula ima kremasti rezultat koji ne isušuje i traje cijeli dan. Njihove visoko pigmentirane, dugotrajne formule osmišljene su kako bi dale najhrabrije i najprivlačnije usne. Boje za usne posebno su odabrane kako bi laskale svime, te su prikladne za sve prilike, danju ili noću.

Stylo ruž je ekstra kremasti mat ruž za usne s posebno formuliranom mješavinom biljnog maslaca s omekšavajućim i antioksidativnim svojstvima koji regenerira vaše usne i daje im mladenački i puten izgled. Kremasta tekstura glatko klizi i ostavlja za sobom intenzivnu, živopisnu boju. Efekt mekog fokusa stvara neljepljivu barijeru za dugotrajno nošenje i ugodan osjećaj na usnama.

Boje su kreativno nazvane, u dodiru s brendom: Notorious, One Night Stand, Rebel, Come on Over i Screwed.

Liquid ruž sadrži revolucionarnu formulu ruževa za usne koja kombinira najbolje prirodne sastojke i vrhunsku tehnologiju. Ova tehnologija pruža veliku pokrivenost u samo jednom potezu, a formula traje do 12 sati. Širok je raspon boja, nude izvrsnu visoku pokrivenost i lagan osjećaj, a pritom ostaje ugodan i hidratantan osjećaj.

Boje: Freak, Horizontal Tango, Booty Call, Hot AF i Nymph.

LELO MakeupTM izlazi 24. svibnja; bit će dostupan na lelo.com i lelobeauty.com, u Amazon trgovinama, te specijaliziranim beauty trgovinama poput Sephora, Cult Beauty, FeelUnique.

MPC: Stylo ruž 39 eura; Liquid ruž 39 euro