Prednosti mineralne šminke

I vizažisti i dermatolozi hvale efekt make-upa bez sintetičkih sastojaka, s kvalitetama koje koža voli. Upravo zato ćemo navesti neke od razloga zašto je mineralna šminka bolji odabir od one komercijalne, na koju smo naučeni desetljećima. Odgovara svim tipovima kože, čak i osjetljivoj i problematičnoj

Mineralna šminka prikladna je za sve tipove kože, ali je naročito dobar izbor za masni i mješoviti tip kože te za onaj sklon aknama. Dermatolozi je preporučuju i osobama s osjetljivom, reaktivnom kožom, sklonom rozaceji i ekcemima, kao i nakon operacijskih i laserskih tretmana.

Cink oksid kao osnova, a 100 posto je nekomedogena!

Kvalitetnija je i zdravija za kožu jer sadrži lagane i prozračne teksture. Naime, glavni sastojak mineralnog make-upa je cink oksid, koji ima umirujuće i protuupalno djelovanje, a uz to djeluje matirajuće apsorbirajući višak sebuma te tako rješava problem prekomjernog sjaja kod masne kože. Nadalje, mineralna je šminka čak 100 posto nekomedogena, a to znači da ne začepljuje pore i ne uzrokuje prištiće, jer ne sadrži brojne sastojke, poput sintetičkih ulja koja se nalaze u konvencionalnoj kozmetici. Osim toga, mineralna se šminka "drži" na koži čak i do 12 sati!

S mineralnim puderom nećete imati osjećaj maske na licu. Već i vrlo mala količina pruža odličnu prikrivenost, a kako mineralna šminka nije teških ni masnih tekstura, mineralni puderi se ne "uvlače" u bore, tako da nema straha da će ih dodatno istaknuti, a što je neželjen i čest slučaj s komercijalnim podlogama.

Pruža raznovrsne mogućnosti korištenja

Mineralni pigmenti odlično se stapaju s bilo kojom tekućinom, vodom, uljem ili kremom. Međusobnim miješanjem pigmenta može se kreirati beskonačna paleta personaliziranih i jedinstvenih nijansi inspiriranih prirodom.

Zdravija za tijelo

Kako smo već naglasili, mineralna je šminka 100 posto zdravija za kožu, a samim time i za cijeli organizam. Naime, ne treba zaboraviti da je koža porozna i upija putem krvotoka sve što stavimo na nju. Za razliku od komercijalne dekorativne kozmetike koja je puna potencijalno štetnih sastojaka, koje brojna istraživanja povezuju s ozbiljnim zdravstvenim problemima, takvih briga s prirodnom mineralnom šminkom nećete imati. Ona je doista- prirodna. A samim time i zdrava i za uljepšavanje i za njegu.