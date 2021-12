Praznična akcija DOKSI NA PRAZNICIMA

Praznična akcija na platformi volimdokumentarce.net s izborom najboljeg od distribucije Restart Labela u 2021. godini donosi četiri naslova po sniženim cijenama od svega desetak kuna ((1,5$) u sklopu akcije DOKSI NA PRAZNICIMA i to od srijede, 22.12. pa sve do petka, 1.1. 2021. uz unošenje promotivnog kôda DOKU-PRAZNICI.

Među sniženim naslovima dobitnik je nagrade publike na Sundanceu, Zašto skačem, izraelsko-kineski hit o državnom problemu broj. 1 - neudanim ženama, Usidjelice, dirljivi doks na temu rodne disforije - Djevojčica, film koji istražuje problem stanovanja diljem svijeta - Izbačeni, te domaći doku-hit Starac i roda Tomislava Jelinčića.

Dobitnik nagrade publike na Sundanceu, ZAŠTO SKAČEM britanskog redatelja Jerrya Rothwella donosi jedinstveno senzorno iskustvo i pogled u svijet autizma. Temeljen na bestseleru Naokija Higashide, film istražuje neurološke različitosti kroz iskustva osoba s autizmom iz različitih dijelova svijeta. Pripovijedani odlomci iz Naokijeve knjige postupno otkrivaju što za njega znači autizam, kako se njegov doživljaj svijeta razlikuje od ostalih i, na koncu, zašto skače. Svi se ti elementi u filmu spajaju u osjetilno snažnu priču koja nas podučava Naokijevoj glavnoj poruci: to što osobe s autizmom ne mogu govoriti, ne znači da nemaju što za reći.



DJEVOJČICA Sébastiena Lifshitza prikaz je bitke jedne obitelji protiv strogih društvenih normi koje okružuju temu roda. Sasha ima sedam godina i oduvijek je znala da je djevojčica, iako je rođena u tijelu dječaka. U njezinu svakodnevnom životu u školi, na plesnim treninzima i dječjim zabavama okolina je tretira drukčije od druge djece, no Sashina obitelj vodi neumornu bitku da omogući da njezina različitost bude prihvaćena i da je ljudi oko nje razumiju.



USIDJELICE redateljica Shosh Shlam i Hille Medaliae istražuje kineski fenomen i "državni problem 21. stoljeća" - neudane žene. Dugogodišnja kineska politika jednog djeteta poticala je rodocid, što je rezultiralo „manjkom" od nekoliko desetina milijuna djevojčica, a ovu demografsku neravnotežu vlasti vide kao ozbiljnu prijetnju stabilnosti nacije. To je dovelo do pokretanja kampanje kako bi se natjeralo sve neudane žene da se udaju i imaju djecu. Usidjelice donose rijedak dubinski pogled na živote triju snažnih i modernih žena i njihovu borbu da u uvjetima snažnog društvenog pritiska ipak same odrede tijek vlastite budućnosti.



STARAC I RODA, PRIČA O MALENOJ I KLEPETANU Iako nas je Malena ovoga ljeta zauvijek napustila, ljubav između nje i Klepetana, kao i njihova zaštitnika Stjepana, nastavlja živjeti na filmu. Redatelj Tomislav Jelinčić ovjekovječio je najljepšu priču o ljubavi čovjeka i životinje. Prije 28 godina Stjepan Vokić pronašao je Malenu propucanog krila, spasio joj je život i od tada su njih dvoje svoje dane provodili zajedno, većinom u iščekivanju novog proljeća. Malena je 2002. pronašla ljubav svog života. Klepetan, kako ga je Stjepan nazvao, vraćao joj se svake godine i zajedno su odgojili 60-ak malenih roda. Godinama su ih pratili milijuni ljudi diljem svijeta, a Stjepanov poštanski sandučić stalno je bio pun pisama ljudi koji su pratili njihovu priču o ljubavi i prijateljstvu.

IZBAČENI film švedskog redatelja Fredrika Gerttena istražuje problem stanovanja diljem svijeta i odgovara na pitanje zašto si više ne možemo priuštiti život u svojim gradovima. Tko stoji iza svega toga i koji su faktori koji čine stanovanje jednim od gorućih svjetskih pitanja? Ovaj aktualan i sjajan dokumentarac poziva na odgovornost moćnike koji sprečavaju pristup onome što bi trebalo biti osnovno ljudsko pravo. Film prati Leileni Farhu, posebnu izvjestiteljicu Ujedinjenih naroda, dok putuje širom svijeta u pokušaju da shvati kako se mijenjaju moderni gradovi i za koga u njima više nema mjesta. Uz film, na platformi volimdokumentarce.net bit će objavljen i Masterclass predavanje redatelja Fredrika Gerttena održanom u zagrebačkom Dokukinu KIC.