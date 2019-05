Kako pomoći tijelu da se riješi toksina i ubrza proces mršavljenja; što najbolje pomaže kod bolova u leđima, ramenima i zglobovima te kako se u jednom ritualu i opustiti i nahraniti kožu kako bi izgledala svježije i mlađe? Tajna se krije u termalnom blatu Terma Tuhelj, koje se cijeni kao jedno od najboljih ljekovitih termalnih tvari u Europi, te u termalnoj vodi mineralnog i biljnog podrijetla. Njihova savršena sinergija garantira potpuni "make over" tijela i duše.

U užurbanoj svakodnevici teško je pronaći vremena za sve, pa su i parcijalni užici nerijetko luksuz, no u Termama Tuhelj moguće je, već kratkim bijegom od rutine, otkloniti stres, opustiti se, ojačati imunitet, smanjiti napetost u mišićima i zglobovima, uživati u ritualima ljepote... te - što je osobito aktualno u ovo doba godine - pripremiti tijelo za ljetno razotkrivanje na plaži.

Podvodna masaža za detoksikaciju i anticelulitni efekt, vježbanje u vodi za bolji mišićni tonus, kneip staze (naizmjenično polijevanje toplom i hladnom vodom), magnezijeva kupka za poboljšanje cirkulacije..., samo je mali dio "savršene formule" koja će pridonijeti boljoj fizičkoj formi. S obzirom na to da tuheljsko blato sazrijeva prirodnim putem na dnu izvora termalne vode, lagane je i sitne strukture te sadrži brojne ljekovite elemente, svakako se preporučuje isprobati neki od tretmana blatom. Fango terapija ili liječenje blatom posebno dobre rezultate pokazuje kod reumatskih tegoba te problema s kralježnicom, no jednako će dobro osvježiti kožu lica i tijela te ju pomladiti. Balneoterapija ili liječenje primjenom mineralnih voda ovdje dolazi do izražaja u svom punom sjaju - iako je u prvom redu "analgetik" kod križobolje i reumatskih bolova (dakle, tamo gdje medicina još uvijek nema pravog lijeka), već samo plivanje u vodi ili opuštanje u nekom od termalnih tretmana djeluje vitalizirajuće.

Među pitoresknim zagorskim brežuljcima nemoguće je ne osjetiti snagu prirode u svim njezinim oblicima, pa zašto, primjerice, ne biste "testirali" snagu hodanja bosim nogama? Bosonoga šetnja, dokazano je, omogućuje bolji protok vitalne energije, a u kombinaciji s brojnim ritualima njege i opuštanja u SPAeVita wellness centru Termi Tuhelj te njihovom Svijetu sauna, najvećem u Hrvatskoj, postat će vaš novi izvor zdravlja i energije. Maske od zelenog čaja, tretmani hijaluronom, angel aroma touch ili djelovanje eteričnih ulja putem dišnog sustava i dodira na psihičko i fizičko zdravlje, poseban program vrtloženja vrućeg zraka u saunama... - bezbroj je mogućnosti kako osjetiti punu snagu vode, vatre, zemlje i vjetra!

