Posljednja milost

Theresa May ne može i neće više učiti. Još jednom se pojavila praznih ruku na summitu u Bruxellesu i nije imala spreman odgovor za svoje europske kolege. Što namjerava učiniti ako parlament sljedećeg tjedna još jednom odbije Sporazum o istupanju iz EU-a? Nema odgovora. Ima li alternativne planove u tom slučaju? Nema odgovora. I tako dalje. Rezultat je bio zapravo zasluženo poniženje za britansku premijerku.

EU preuzima kontrolu

Slogan zagovornika Brexita o kontroli koju nužno moraju vratiti od Bruxellesa oduvijek je bio prazna tlapnja. Ali, nakon ovog summita oni bi trebali tražiti povrat svoga novca. Nakon više od četiri mjeseca kaosa u Londonu, šefovi vlada EU-a su bez puno razmišljanja preuzeli kontrolu nad Brexitom.

Jer, nemaju više strpljenja s nepokretnošću Therese May, a frustracija u vezi s toboganom smrti britanske politike je ogromna. Europljani, međutim, žele to što prije završiti. Oni su premijerki Velike Britanije ostavili točno dva tjedna manevarskog prostora u slučaju da se ne prihvati Sporazum o izlasku Velike Britanije iz EU-a.

Tako da se u Brexitu računaju minute, posebno kada se ima u vidu koliko je mjeseci premijerka izgubila idući glavom kroz zid. A za nju je sve isto - i prije i poslije summita. Uvijek iste fraze - bez razmišljanja, bez emocija, bez nade.

Ako pak Theresa May uspije, protivno svim očekivanjima, vjeriti parlament, Britancima ostaje vremena do svibnja, do europskih izbora, da prilagode i sortiraju svoje zakone. 11. travnja je sljedeća litica na kojoj će se Velika Britanija strmoglaviti u slučaju da u Londonu kormilo ne preuzmu razumne osobe i zaustave ovu divlju vožnju. EU je shvatio da bi do toga moglo doći - i smatra da se dobro pripremio.

Još nekoliko opcija

Vlada u Londonu, zastupnici ili tko god se za to osjećao odgovornim, imaju još jednu malu šansu da zaustave prijeteći pad. Oni se još uvijek mogu pozvati na članak 50 i zaustaviti Sporazum o istupanju iz EU-a. Mogli bi sudjelovati na europskim izborima u svibnju i zamoliti za više vremena kako bi se pripremili za Brexit.

Ali, poznato je da kod torijevaca nema uvjerljivih kandidata. Prijavljuju se samo zagovornici Brexita koji bi stvar učinili još gorom. A kod laburističke oporbe i njezinih starih trockista situacija je slična - obeshrabrujuća. Zar nije moguće pronaći prijelaznog premijera, ženu ili muškarca iz sredine koji bi ovu nepoželjnu dramu oko Brexita morao okončati?

Premijerka prihvatila tvrdi Brexit

Brexit je dogovorom na summitu u Bruxellesu samo na kratko odgođen. To nije ništa više nego posljednja milost. Za ostalo se mora pobrinuti London. Ali, ako to ne dovede do buđenja i zaokreta, onda nema izlaska iz zamke koju su sami sebi postavili. Možda bi brzo rastuća peticija građana da se pozove na članak 50 mogla ponuditi izlaz. Ali, Theresa May je već jasno dala na znanje da nju ti potpisi ne zanimaju.

Za vikend se u Londonu sprema još jedna velika demonstracija protiv Brexita. Ali, Theresa May je i za nju neosjetljiva. Izgleda da se ona na kraju pomirila s tvrdim Brexitom. To će biti odvratno naslijeđe jedne šefice vlade, koja to ime ne zaslužuje, s obzirom da je ona samo slijepa stranačka vojnikinja torijevaca.

Onaj tko snosi odgovornost za jednu zemlju ne smije gomilati problem na problem, kao da bi minus i minus na kraju u politici dali plus. Theresa May je sada u utrci s Davidom Cameronom za mjesto najgoreg premijera svih vremena. Ukoliko se zbog njezine slabosti, nesposobnosti i tvrdoglavosti ipak dogodi tvrdi Brexit, ona će biti pobjednica ove utrke. Cijena je olovna medalja i tamna mrlja u udžbenicima povijesti.