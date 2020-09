Ovogodišnje posebno izdanje ZagrebDoxa održat će se od 4. do 11. listopada u Kinu SC i Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu.

Nakon što je u ožujku radi nepovoljne epidemiološke situacije neposredno uoči otvaranja odgođen, najznačajniji domaći festival dokumentarnog filma u smanjenom će se opsegu i uz poštivanje svih epidemioloških mjera održati u novom terminu i lokaciji pa će tako ljubitelji dokumentaraca ipak imati prilike pogledati pedesetak filmskih naslova odabranih za ovogodišnje festivalsko izdanje.

Kino SC, po broju sjedećih mjesta najveća kinodvorana u Zagrebu, odabrano je kao nova lokacija jer omogućuje da, uz maksimalno pridržavanje epidemioloških mjera, filmove pogleda najveći broj gledatelja.

Središnji dio programa činit će, kao i dosad, natjecateljski program podijeljen u kategorije međunarodne i regionalne konkurencije, gdje će pažljivo odabrani naslovi pružiti gledateljima uvid u recentnu produkciju i aktualne autorske preokupacije, donoseći niz ostvarenja koji na zanimljive načine istražuju različite suvremene teme i fenomene ili upoznaju s intrigantnim osobnim pričama i živopisnim pojedincima.

U popratnom filmskom programu Best of the Rest bit će prikazano dvadesetak odabranih filmova iz ovogodišnjih službenih programa; između ostaloga bit će prikazan i retrospektivni program posvećen nagrađivanoj britanskoj redateljici nominiranoj i za Oscara, Lucy Walker, koja će ujedno održati i online masterclass predavanje u sklopu programa ZagrebDox Pro.

Detaljnije informacije o programu posebnog izdanja ZagrebDoxa, rasporedu filmova te kupovini ulaznica bit će objavljene uskoro na službenoj internetskoj stranici zagrebdox.net.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - Potprogram MEDIA. Generalni sponzor festivala je Hrvatski telekom.