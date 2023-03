Poražavajuci rezultati istrazivanja i videoankete o mlijeku

Tijekom kolovoza 2022. godine provedeno je nezavisno istraživanje na slučajnom reprezentativnom uzorku od 1000 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Istraživanjem je ispitana svijest o procesima proizvodnje kravljega mlijeka. Rezultati istraživanja šokirali su Prijatelje životinja, a vjeruju da će podaci iznenaditi i javnost.

Čak 68,4 % građana Hrvatske ne zna da krave na mliječnim farmama proizvode mlijeko zato što su rodile. Odgovore dobivene istraživanjem potvrdila je i anketa snimljena na ulicama Zagreba. Većina sugovornika misli da je normalna pojava da krave imaju mlijeko ili da uvijek imaju mlijeko, bez obzira na to jesu li rodile ili ne. Neki su izjavili da organizam krava tako funkcionira i da one ne mogu ne proizvoditi mlijeko jer je to dio njihova ciklusa.

„Još od djetinjstva uče nas u vrtićima i kod kuće da krave 'daju' mlijeko. To uopće nije istina. Baš kao što ženke psa proizvode mlijeko za štence ili ženke mačaka za mačiće, ista je svrha i kravljega mlijeka - nahraniti tele. Bez djeteta nema ni majčina mlijeka, a cijela mliječna industrija temelji se na iskorištavanju njihova reproduktivna sustava i majčinstva", ističu Prijatelji životinja.

73,4 % građama ne zna ni da je uobičajena praksa u proizvodnji mlijeka uzeti tele od majke odmah nakon rođenja! Prijatelji životinja navode da tu informaciju vješto prikriva mliječna industrija kojoj su krave ništa drugo nego biološki strojevi za dobivanje abnormalno velikih količina mlijeka. Smatraju da Belje ide najdalje od svih time što svoje krave naziva kraljicama i optužuju ih da svojim marketinškim potezima i brendom Kravica Kraljica obmanjuju javnost.

Važno je naglasiti da, prema obavljenom istraživanju, čak 85,1 % ispitanika smatra da je zavaravajuće da se mliječni proizvodi reklamiraju prikazom krava koje su sretne ili žive kao kraljice, ako tako u stvarnosti ne žive!

„Svaka mama voli svoje dijete i svako dijete voli svoju mamu, neovisno kojoj rasi ili vrsti pripadaju. Svi koji kažu 'zbogom' mliječnim životinjskim proizvodima mogu odigrati stvarnu i ozbiljnu ulogu u stvaranju boljega svijeta za sva bića, odnosno svijeta u kojemu se majkama ne oduzimaju djeca i gdje nečiji život ne završava nasilno i s istekom njegova proizvodnog roka", apeliraju iz udruge Prijatelji životinja.

Tvrde da su rezultati istraživanja, prema kojemu 92,1 % ispitanika ne podržava praksu odvajanja teleta od majki isti dan kada su rođeni, još jedan dokaz da bi javnost češće posezala za biljnim mlijekom kada bi znala što su uobičajene prakse u industriji mlijeka i da krave na farmama nitko ne tretira kao kraljice, unatoč natpisima na ambalaži i lažnim prikazima sretnih kravica.

Stoga smatraju da je važno da kupci znaju istinu o proizvodima koje kupuju te svakako ne zaslužuju ovakvo pretjerivanje u izobličavanju stvarnog stanja odnosa mliječne industrije prema kravama.

Video ulične ankete i svi podaci dobiveni istraživanjem mogu se vidjeti na www.trazisekraljica.net.