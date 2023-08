Popularni hrvatski fotograf otkriva koje pametne uređaje najviše koristi

Naš svjetski poznati fotograf, Goran Jović, za sebe kaže da je senzibilna, predana i odana osoba koja svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi u prirodi. Fotografija mu je oduvijek bila hobi, a s vremenom je ta strast prerasla u profesiju. Povrh fotografije, oduvijek je volio zdrav način života i vježbanje, te je završio i Kineziološki fakultet i neko vrijeme radio kao profesor tjelesnog u rodnom kraju, Gornjim Vinjanima.

Goran je svojim radom osvojio više od 30 međunarodnih priznanja, a kada fotografirate lokacije poput uzburkane rijeke Amazone ili planinskih masiva Himalaje, morate biti u dobroj formi kako bi izdržali svakodnevne avanture. Stoga Goran redovito vježba i vodi računa o svojoj prehrani, a u tome mu pomažu Huawei nosivi uređaji. Goran nam je u razgovoru također otkrio kako uz nosive uređaje, primarno koristi i pametni telefon, koji mu ponekad služi i u poslovne svrhe. „Kako često putujem, vodim računa da uređaj koji nosim sa sobom ima sve više korisnih funkcija. Njime započinje planiranje svakog putovanja, od odabira smještaja do kupovine avionskih karata i slično. „Kada boravim u prirodi uvijek koristim navigaciju za slučaj skretanja s puta, a P60 Pro kojeg od nedavno koristim sadrži i vrhunsku kameru kojom brzopotezno mogu napraviti odličnu fotografiju, bez da sa sobom nosim profesionalni fotoaparat koji je težak i nespretan za nositi po zahtjevnim šumskim putevima", otkriva Goran.

Najnoviji flagship P60 Pro ostvario je i najveći rezultat u povijesti DXOMARK testiranja kvalitete kamere pa ne čudi zašto ga biraju baš profesionalni fotografi. Osim vrhunske kamere i brzog procesora, HUAWEI P60 Pro dolazi i s AppGallery trgovinom gdje je moguće pronaći sve najpopularnije globalne i lokalne aplikacije. U nastavku donosimo još nekoliko zadivljujućih Goranovih fotografija napravljenih P60 Pro pametnim telefonom.

Pošto je kineziolog po struci, zna koliko je važna briga o vlastitom zdravlju pa u njegovom dnevnom režimu nikada ne izostaje tjelovježbe. „Danima kada putujem ili puno pješačim ne radim treninge jer bi to bilo kontraproduktivno za moje tijelo. Kako je biti aktivan važno za dobrobit našeg tijela, jednako je važan i oporavak, a to je upravo greška koju ljudi najčešće rade. Huawei pametni satovi mi pomažu u pametnijem pristupu ka treningu i podsjećaju me na važnost oporavaka", ističe Goran.

„Primjerice, glasovni asistent Huawei pametnih satova mi tijekom treninga javlja trenutačni broj otkucaja srca u minuti tako da znam prilagoditi svoj tempo, a nakon treninga mi pokazuje broj potrošenih kalorija, napravljenih koraka, te koliko sati je mom tijelu potrebno da se potpuno oporavi. Tijekom spavanja sat prati kvalitetu sna, a tu su i ostale funkcije poput GPS-a, poziva i mnogih drugih funkcija", otkriva Goran.

Od najdražih modela ističe HUAWEI Watch seriju koja je od nedavno dobila i najnovije članove obitelji - WATCH 4 i WATCH 4 Pro, a osim spomenute serije, Huawei kroz svoje Watch GT i Watch Ultimate serije, korisnicima pruža sveobuhvatnu funkcionalnost sa svim parametrima praćenja zdravlja i 100+ sportskih načina rada, uz luksuzan dizajn i vrhunske materijale izrade.