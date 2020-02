Poluistine i nepotrebni šou

To je jedan od najvažnijih televizijskih nastupa američkog predsjednika u godini: govor o stanju nacije. Rijetko se kada američki predsjednik tako direktno može obratiti svom narodu. Govori više od sat vremena - a svaka riječ se uživo prenosi na TV-u. Za Donalda Trumpa, koji ništa toliko ne voli kao oduševljenu publiku, to je ostvarenje sna.

Na početku je Trump dugo govorio o američkom gospodarstvu koje je, kako je rekao, u najboljem stanju ikada. Stopa nezaposlenosti je niža nego ikad, a otkad je on stupio na dužnost, broj ljudi koji dobivaju bonove za hranu smanjio se za sedam milijuna. Prema ovim Trumpovim hvalisavim navodima treba se odnositi oprezno. Stopa nezaposlenosti konstantno opada i to je trend koji je prisutan iz vremena Obamine administracije. Aktivisti i borci za ljudska prava su istakli da mnogi od sedam milijuna ljudi više ne uzimaju bonove za hranu jer je Trump reducirao programe pomoći. Tako da to o čemu Trump govori nije impresivan uspjeh, već hladna i proračunata socijalna politika.

Sukob s Iranom

Trumpov govor je potrajao 1 sat i 18 minuta i bio je kraći nego prošle godine. Njegov govor o stanju nacije iz 2019. godine bio je treći najduži govor u posljednjih 50 godina i potrajao je 1 sat i 22 minute. Samo se predsjednik Bill Clinton 1995. i 2000. godine obratio naciji dužim govorima.

Nazočnost Kelli i Gage Hakea trebala je pokazati da je Sulejmanijevo ubojstvo bilo hrabro djelo, akt osvete za smrt američkog vojnika, ali i djelo koje je spasilo još mnogo života. No to ne može odvratiti pažnju od činjenice da je Trumpovo ponašanje dovelo Sjedinjene Države na rub rata s Iranom. A vlada nije pružila zadovoljavajuće dokaze za tvrdnju da je Sulejmani spremao napad na američke građane.Koliko dugo govori prvi čovjek Bijele kuće, što govori i pred kim: sve to ima svoje značenje. Svake godine predsjednik poziva „obične građane" da prisustvuju ovom političkom događaju u Zastupničkom domu. Ti su ljudi pažljivo birani na temelju onoga za što se zalažu i koje pozicije zastupaju. Za svoj nastup ove godine Trump je između ostalih pozvao Kelli i Gage Hakea iz Oklahome. Kelli Hake je udovica vojnika koji je ubijen u bombaškom napadu u Iraku 2008. godine, a za koji je, kako se vjeruje, odgovoran iranski general Kasem Sulejmani. Američka vojska ubila je Sulejmanija u siječnju po nalogu američkog predsjednika.

Kad je Nancy Pelosi poderala manuskript

Gosti pozvani na Trumpov govor o stanju nacije ostavljali su na trenutke dojam kao da sudjeluju u nekom "reality šoua". Tako je na primjer Melania Trump za vrijeme govora okačila "Medalju za slobodu" koju dodjeljuje predsjednik na rever konzervativnog radijskog voditelja Rusha Limbaugha - a obitelj jednog američkog vojnika bila je ugodno iznenađena povratkom supruga i oca s ratišta. To su samo dva od mnogih trenutaka koji su izazivali suze u očima.

Profesionalac i majstor zabave Donald Trump sve je pomno isplanirao i sigurno je pri tome osjećao veliko zadovoljstvo i dobro se zabavljao. Možda je želio napraviti posebno sjajnu predstavu u slučaju da mu je to posljednji govor o stanju nacije. Ako Trump ne bude izabran, pred govornicom će se naći drugi predsjednik ili predsjednica koji će se iduće godine obratiti naciji. Međutim, to je trenutno malo vjerojatno.

Ali demokrati se tome ipak nadaju. Nancy Pelosi, predsjednica Zastupničkog doma iz redova Demokratske stranke, sjedila je za vrijeme govora odmah iza predsjednika i poderala prethodno podijeljeni manuskript Trumpovog govora. S obzirom na mnoge poluistine, hvalospjeve o radu imigracijske policije i blage zakone o posjedovanju oružja, mnogi bi najradije učinili isto.