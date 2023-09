Poljske molitve na HBO Maxu

Mladi Antek je tradicionalni katolik, konzervativnih nazora, no kad se zaljubi počinje preispitivati svoja uvjerenja - najprije zabranu predbračnih odnosa, a na kraju i postojanje Boga. Odrastao je u religioznoj desničarskoj obitelji u suvremenoj Poljskoj. Katoličanstvo, nacionalizam, a pogotovo celibat određuju njegov svijet.

Redateljica Hanka Nobis i njen tim nekoliko su godina pratili njega, njegove prijatelje i obitelj. Ona vidi Anteka kako uživa u svojoj sve većoj moći unutar Bratstva, male grupe istomišljenika i pojavu njegovih sumnji na putu koji je odabrao.

„Namjera mi je bila napraviti film koji će pokazati mnoga lica desnog radikalizma i prezentirati informacije otvorenog srca. Prvi korak do promjene je razumijevanje, a ako obje strane nastave širiti pojednostavljenu priču o drugoj, promjena može trajati jako dugo.", izjavila je redateljica Hanka Nobis.

"Film je ispričan kroz život mladića koji je na putu da postane vođa ultrakonzervativne katoličke skupine pod nazivom Bratstvo. U trenutku kad treba biti promaknut, on počinje preispitivati moralna načela za koja se borio godinama. Kada sam upoznala Anteka bilo mi je jasno da je on povrijeđen i da je duboko u sebi vrlo osjećajan čovjek. To je odlučio sakriti odvajajući se od svojih emocija i sljedeći pravila koja je postavila njegova obitelj glede vjere, a posebno arhetipskog pogleda na muževnost. Kad se pridruži Bratstvu, njegovi stavovi postaju još radikalniji, ali tada se događa traumatičan osobni događaj - roditelji mu se rastaju. Anteku je trebalo dosta vremena da to prihvati. Dugo smo snimali i sprijateljila sam se sa svojim likovima. Zahvalna sam što im je njihov razvoj omogućio da mi se otvore. Bila sam s njim dok je upoznavao žene koje su ga pratile na njegovom putovanju i bili smo zajedno u mnogim situacijama tijekom njegovih oklijevanja oko Bratstva." , dodala je Hanka Nobis.