Yellowjackets na SkyShowtimeu

SkyShowtime je jučer najavio kako će se prva sezona triler dramske serije nominirane za nagradu Emmy ® Yellowjackets premijerno prikazati na usluzi u Hrvatskoj od 14. listopada. Sve epizode prve sezone bit će dostupne za streamanje od tog dana.

Druga sezona koju je producirao SHOWTIME, također će biti dostupna za streamanje na usluzi SkyShowtime s novim epizodama svakog tjedna od 28. listopada. Prva sezona ima rijetku ocjenu od 100 % na stranici Rotten Tomatoes i čak sedam nominacija za nagradu Emmy®.

Osmislili su je Ashley Lyle i Bart Nickerson (Narcos). U seriji Yellowjackets glume nominirana za nagradu Emmy® i dobitnica nagrade Critics Choice Melanie Lynskey (Castle Rock), nominirana za nagrade Oscar® i Emmy® Juliette Lewis (Camping), nominirana za nagradu Emmy® Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) i Tawny Cypress (Unforgettable).

Podjednako ep o preživljavanju, psihološka horor priča i drama o odrastanju, serija Yellowjackets saga je o ekipi iznimno talentiranih srednjoškolskih nogometašica koje (ne)srećom prežive pad zrakoplova duboko u zabačenoj kanadskoj divljini. Serija prati njihov pad od komplicirane, ali uspješne ekipe do divljih klanova, i živote koje su pokušale ponovno izgraditi gotovo 25 godina kasnije, dokazujući da prošlost nikada nije zaista prošlost i kako ono što je započelo u divljini još nije gotovo.

Stalnoj postavi druge sezone pridružuju se: Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant), Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) i Elijah Wood (trilogija Gospodar prstenova). U drugoj sezoni glume i Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) i Kevin Alves (Locke & Key). Seriju Yellowjackets međunarodno distribuira Paramount Global Content Distribution.

Usluga SkyShowtime korisnicima je izravno dostupna putem aplikacije SkyShowtime na uređajima s operativnim sustavima Apple iOS, tvOS i Android, uređajima Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung te na web stranici: www.skyshowtime.com. Mjesečna cijena usluge SkyShowtime je 6,99 € (bez reklama), uz besplatan probni rok od sedam dana - moguće otkazati bilo kada.