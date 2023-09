Što sve najavljuje SkyShowtime

Manje od godinu dana od prvog predstavljanja u nordijskoj regiji i samo šest mjeseci od uspješnog pokretanja na više od dvadeset europskih tržišta, SkyShowtime se može pohvaliti impresivnim i sve duljim popisom premijernih filmova i ekskluzivnih serija.

Budući da je SkyShowtime mjesto na kojem su dostupni filmovi studija Paramount Pictures i Universal Pictures koji su tek prikazani u kinima, kasnije ove godine i početkom 2024. premijerno će prikazati još više filmskih hitova i na putu je da u svojoj ponudi dosegne 50 posto filmova prikazanih u kinima tijekom 2023.

Osim toga, naslovi dostupni na usluzi SkyShowtime Pay One predstavljaju 50 posto holivudske kinoprodukcije iz 2022. godine. Veliki hitovi iz 2022. godine koji su još uvijek dostupni za streamanje na usluzi uključuju i sljedeće filmove: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion i Minions: The Rise of Gru. SkyShowtime pretplatnicima nudi neka od najboljih holivudskih ostvarenja.

Premijere u rujnu:

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves film je prepun akcije koji na veliki ekran donosi bogati svijet legendarne igrice. U filmu nastupaju Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head i Hugh Grant.

Poker Face, serija koja je dobila sjajne ocjene kritičara, prikazuje se premijerno u rujnu kao originalna SkyShowtime serija. Natasha Lyonne, nominirana za nagradu Emmy®, glumi lik Charlie, koja ima izvanrednu sposobnost prepoznavanja tuđih laži. Charlie kreće na put u svojoj Plymouth Barracudi i gdje god da se zaustavi, nailazi na novu postavu likova i neobične zločine koje mora riješiti.

Codename: Annika, originalna serija usluge SkyShowtime, finsko-švedska je kriminalistička drama. U središtu priče finska je istražiteljica prijevara s umjetninama Emma, koja se u sklopu tajnog zadatka ubacuje u aukcijsku kuću u Stockholmu i istražuje povezanost tvrtke s notornim kriminalcem Blankom koji se bavi pranjem novca. Kako je ne bi razotkrili, Emma se predstavlja kao Annika, impulzivna pripadnica visokog društva koja živi za divlje zabave, drogu i alkohol, i sušta je suprotnost hladnoj, mirnoj i pribranoj Emmi. Međutim, nakon što postane Annika, Emma se mora suočiti s uspomenama iz svoje prošlosti koje je pokušala zaboraviti.

Premijere u listopadu:

The Family Stallone , nova je dokumentarna serija, u kojoj su glavni likovi Sylvester Stallone, koji je bio nominiran za nagradu Oscar, njegova supruga Jennifer Flavin Stallone i kćeri Sophia, Sistine i Scarlet. Serija otvara vrata doma jedne od najpoznatijih holivudskih obitelji. Gledatelji mogu vidjeti Stallonea u najvažnijoj ulozi njegovog života: ulozi tate.

Special Ops: Lioness nadahnuta je stvarnim programom američke vojske, a prati Joe (Zoe Saldaña) u pokušaju da održi ravnotežu između privatnog i profesionalnog života dok istovremeno predvodi CIA-inu borbu protiv terorizma. Program Lioness, koji predvode Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) i Donald Westfield (Michael Kelly), regrutira agresivnu marinku Cruz (Laysla De Oliveira) kako bi sudjelovala u tajnim zadacima. Ona i Joe ubacuju se među moćnike državnog terorizma u sklopu CIA-inih nastojanja da spriječi napad kao što je bio onaj 11. rujna. Serija će se u listopadu prikazivati ekskluzivno na svim tržištima koja pokriva SkyShowtime.

Fleeting Lies, španjolska originalna SkyShowtime serija, bit će dostupna za streamanje u studenom. Mjesec dana prije vjenčanja i neposredno prije nego što je trebala postati direktorica tvrtke, Luciju (Elena Anaya) izda Santi (Quim Gutiérrez), njezin suparnik za mjesto direktora. Luciju optuže za industrijsku špijunažu i ona dobiva izvanredni otkaz. Njezin život i budućnost odjednom postaju neizvjesni i ona se suočava s velikim problemom: kako dokazati svoju nedužnost i izbjeći zatvorsku kaznu. Lucia ne preza ni od protuzakonitih aktivnosti kako bi nastavila uzdržavati svoju obitelj, a da im pritom ne otkrije što se dogodilo. Njezine laži postaju sve teže održive, a život sve kompliciraniji.

Premijere u studenom:

Frasier, serija koja predstavlja trijumfalni povratak legendarne komedije, dolazi na SkyShowtime. Kelsey Grammer izvršni je producent i glavni glumac u novoj seriji koja prati Frasiera Cranea (Grammer) kroz novo poglavlje njegova života u kojemu se vraća u Boston, gdje ga čekaju novi izazovi, novi ljudi i konačno ostvarenje pokojeg starog sna. Frasier se vratio u zgradu! Uz Grammera u novoj seriji u glavnim ulogama nastupaju Jack Cutmore-Scott kao Frasierov sin Freddy, Nicholas Lyndhurst kao Frasierov stari prijatelj s fakulteta i sveučilišni profesor Alan, Toks Olagundoye kao Olivia, Alanova kolegica i pročelnica sveučilišnog odsjeka za psihologiju, Jess Salgueiro kao Freddyjeva cimerica Eve, i Anders Keith kao Frasierov nećak David.

Dreamland je topla drama o tajnama, lažima, ljubavima i nadama u obitelji četiriju sestara. Ova crna komedija odvija se u sunčanom gradiću Margateu na britanskoj obali, a istražuje odnose žena više generacija i njihovu (pomalo disfunkcionalnu) obiteljsku dinamiku. Najstarija sestra Trish (Agyeman) trudna je po treći put sa svojim partnerom Spenceom (Kiell Smith-Bynoe). Ovoga puta odlučila je: rodit će djevojčicu. Njezine dvije sestre Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards), zajedno s njihovom majkom (Frances Barber) i bakom, legendom Margatea (Sheila Reid), okupljaju se oko nje i na prigodnoj zabavi „prizivaju" rođenje djevojčice. No iznenadna ponovna pojava četvrte sestre Mel (Allen) u njihovim životima ugrožava stabilnosti cijele obitelji. Jedan kucaj na vratima bio je dovoljan da "zemlja snova" nestane...

Renfield, moderna priča o čudovištima, govori o odanom, ali izmučenom slugi Drakule, najnarcisoidnijeg šefa u povijesti. U filmu koji hvale zbog njegovog zabavnog tona i glumačkih izvedbi nastupaju Nicholas Hoult (u naslovnoj ulozi), Awkwafina, Shohreh Aghdashloo i oskarovac Nicolas Cage (u ulozi Drakule).

The Super Mario Bros. Movie, veliki filmski hit redatelja Aarona Horvatha i Michaela Jelenica, također stiže u listopadu. U glavnim ulogama nastupaju Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black i Anya Taylor-Joy. Temelji se na Nintendovim igricama s likom Marija i vodi publiku u razigran i uzbudljiv novi svijet kakav još nije viđen u komediji prepunoj akcije.

Premijere u prosincu:

Lawmen: Bass Reeves , nova antologijska serija izvršnih producenata Taylora Sheridana, nominiranog za nagradu Oscar, i Davida Oyelowoa, nominiranog za nagradu Emmy®, stiže ekskluzivno na SkyShowtime. Serija u kojoj glavne uloge igraju Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, dobitnik nagrade Oscar® za životno djelo Donald Sutherland i Dennis Quaid, nominiran za nagradu Emmy®, kroz osam će epizoda prve sezone otkriti neispričanu priču o najpoznatijem čuvaru zakona na Divljem zapadu: Bassu Reevesu (Oyelowo). Originalna serija prati Reevesa na njegovu putu od roba do čuvara zakona i prvog crnog šerifa zapadno od rijeke Mississippi. Unatoč tome što je tijekom karijere uhitio više od 3000 odmetnika, teret Reevesove značke bio je golem, zbog čega se borio s etičkom i duhovnom cijenom koju je plaćala njegova voljena obitelj.

Film Transformers: Rise of the Beasts također će biti dostupan za streamanje prije blagdana. Film vodi gledatelje u pustolovinu oko svijeta devedesetih godina prošlog stoljeća u društvu Autobota i predstavlja novu skupinu transformera - Maximale - koji će stati na stranu Autobota u aktualnoj bitci za Zemlju.

SkyShowtime će svojim pretplatnicima početkom 2024. ponuditi još izvanrednih kinohitova i ekskluzivnih serija kao što je, primjerice,