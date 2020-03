Polarni medvjedi postaju kanibali

Ruski znanstvenici koji prate život polarnih medvjeda na Arktiku, među tim su životinjama zamijetili porast kanibalizma, za što odgovornima smatraju ljude.

Uočili su i češće slučajeve napada mužjaka na ženke s mladunčadi. Pretpostavljaju da je za kanibalizam općenito odgovoran nedostatak hrane, kaže znanstvenik Ilija Mordvincev iz Severcovljeva instituta za ekologiju i evoluciju koji djeluje pri moskovskoj ruskoj Akademiji znanosti.

Rezultati studije, objavljeni za vikend upućuju na to da je posljednjih godina zamijećen veći broj slučajeva u kojima su ove životinje lovile i jele pripadnike vlastite vrste. Mordvincev kaže kako nije u potpunosti jasno je li to povezano s klimatskim promjenama. "Kanibalizam je među polarnim medvjedima poznat, no zabrinjava nas to što su takvi slučajevi prije bili rijetki, a danas ih evidentiramo češće. U nekim razdobljima tijekom godine jednostavno nema dovoljno hrane i veći mužjaci napadaju ženke s mladima", pojasnio je.

Polarni medvjedi najčešće love tuljane na santama leda. No s obzirom na to da je Arktički ocean tijekom duljih vremenskih razdoblja bez leda, oni su primorani krenuti na kopno kako bi ondje pronašli hranu.

U posljednjih je nekoliko mjeseci objavljeno nekoliko izvješća, koji upućuju na to da se medvjedi sve češće približavaju mjestima na kojima žive i rade ljudi, kazao je ruski znanstvenik. Ukazao je i na sve veći broj ljudi koji u zadnje vrijeme žive u tim regijama, primjerice, naftaša i vojnika, što je još jedan razlog zbog kojega se u tim područjima češće viđaju medvjedi.

Ranije na Arktiku nije živjelo toliko ljudi pa se nije moglo ni zabilježiti toliko slučajeva kanibalizma među polarnim medvjedima. Mordvincev vjeruje da je takva promjena posljedica globalnog porasta temperatura. "Životinje se prilagođavaju i nastoje se što bolje nositi s novonastalim okolnostima", smatra Mordvincev.

Prošlogodišnja studija ukazuje na to da polarni medvjedi ljeti konzumiraju biljke i ptičja jaja. Dodao je i da na obali i na otocima u zadnje vrijeme nije pronađen nijedan uginuli medvjed sa simptomima ekstremne iscrpljenosti. U sklopu akcije praćenja polarnih medvjeda Rusija će uskoro početi brojati te životinje, kako bi saznala što više o toj ugroženoj vrsti.