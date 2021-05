Pohvalan potez Italije u sprjecavanju novih pandemija

Papagaji, armadili, gmazovi, vodozemci i druge egzotične životinje više se neće uvoziti i držati u Italiji. Talijanska organizacija LAV objavila je da je talijanski Senat odobrio zabranu uvoza, zatočavanja i trgovine egzotičnim i divljim životinjama te ograničenje trgovine domaćim životinjama. Krajnji rok za stupanje zabrane na snagu je 8. svibnja 2022. Navode da je Italija time napravila velik i konkretan korak naprijed za zaštitu životinja i ljudskoga zdravlja, kao i prema sprječavanju epidemija i pandemija.

Udruga Prijatelji životinja pozdravlja ovu odluku s obzirom na to da životinje iznimno pate u uzgoju, trgovini, prijevozu i, na kraju, u zatočeništvu. Osim toga, divlje životinje su rezervoar mnogih bolesti koje se mogu širiti i evoluirati u pandemije. Ovom odlukom želi se postići učinkovita prevencija širenja virusa i zoonoza sa životinja na ljude, i to onih koje su otrgnute iz svojega prirodnog okruženja ili su uzgajane u zatočeništvu, kako se ne bismo vratili istim pogreškama koje su čovječanstvo dovele do razvoja i širenja mnogih epidemija i pandemija, kao što su SARS, MERS i COVID-19.

„Znamo da su neke od najozbiljnijih zoonoza povezane s egzotičnim ili uvezenim životinjama i da divlje životinje prenose oko 72 % zoonoza. Poznato je i da su legalna i ilegalna trgovina divljim pticama odigrale značajnu ulogu u globalnom širenju ptičje gripe, što je 2007. godine rezultiralo zabranom uvoza divljih ulovljenih ptica u Europsku uniju. Stoga je nužno smanjiti, što je više moguće, kontakte s divljim i egzotičnim životinjama jer postoji vrlo uska međuovisnost između zdravlja ljudi, zdravlja životinja i okoliša", naglašavaju Prijatelji životinja.

Kažu da organizacije za zaštitu životinja već godinama upozoravaju da je nezakonito trgovanje divljim i egzotičnim životinjama u iznimno velikom porastu i da se radi o poslovanju s prometom od oko 12 milijarda eura godišnje. Golemi dodatni troškovi proizlaze iz borbe protiv ilegalne trgovine i liječenja bolesti koje uzrokuju divlje životinje, klanja tisuća „domaćih" životinja kako bi se spriječilo širenje bolesti te hvatanja i iskorjenjivanja invazivnih vrsta koje nastaju kada ljudi puste u prirodu egzotičnog ljubimca nakon što im dosadi. Organizacije traže od Europske komisije da što prije usvoji mjere za učinkovitu borbu protiv takvog trgovanja uzimajući u obzir i životinje koje se prodaju preko interneta.

Prijatelji životinja godinama ukazuju na taj problem. Prilikom donošenja Zakona o zaštiti životinja 2017. godine prijedlog Udruge da se u Hrvatskoj uvede tzv. Pozitivna lista, odnosno popis vrsta koje bi se mogle držati kao kućni ljubimci, čak je uvršten u prijedlog Zakona, no na kraju je odbačen zbog pritiska lobija industrije kućnih ljubimaca. Takva lista već je na snazi u Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu, dok mnoge druge države EU-a razmatraju njezino uvođenje. Pozitivna lista, koja bi dopustila držanje samo nekih vrsta, omogućava bolju kontrolu trgovine životinjama te veću zaštitu ljudi i okoliša.

Iz Udruge pojašnjavaju da za mnoge vrste, naročito egzotične životinje, život u zatočeništvu može biti tragičan jer je izrazito teško ili čak nemoguće osigurati njihovu dobrobit i dugogodišnju specijaliziranu skrb, prehranu i smještaj. To može dovesti do ozbiljnih problema u mogućnosti držanja tih životinja pa ih ljudi nerijetko odbace u prirodu gdje ne mogu preživjeti ili postanu invazivne, što pak može biti štetno za biološku raznolikost te zdravlje ljudi i životinja. Uobičajeni su primjeri egzotičnih ljubimaca koji pate od neadekvatne prehrane, ozljeda od pogrešne upotrebe umjetnog grijanja/svjetla, problema s ponašanjem i neprimjerene medicinske skrbi, o čemu često nedostaju kvalitetne informacije.

Stoga Prijatelji životinja u svojem dopisu Ministarstvu poljoprivrede navode da smatraju nužnim da se i druge države, a osobito Hrvatska koja nema gotovo nikakvu regulativu, pridruže Italiji u odluci da zabrane uvoz i trgovinu divljim i egzotičnim životinjama. Osim toga, za Hrvatsku bi bio velik pomak uvođenje Pozitivne liste životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci.

„Opet pozivamo sve da ne kupuju životinje, već da umjesto toga udome psa ili mačku! Uz konkretne zakonske odredbe i porast svijesti o neprihvatljivosti kupnje i zatočenja životinja, mogu se zaustaviti velika patnja životinja i spriječiti nove pandemije", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.