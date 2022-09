Poduzetnicima opet na raspolaganju izuzetno povoljni EU zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzećima u privatnom vlasništvu odobrava zajmove novčana sredstva putem Investicijskog zajma iz NPOO-a (Nacionalni plan oporavka i otpornosti). S obzirom na tržišnu ponudu zajmova i kredita ostalih kreditnih institucija (čitaj: banaka), ovaj program zajmova je vrlo povoljan i ne sadrži „sitna slova u ugovoru" tj. skrivene uvjete koje je nemoguće ispuniti, a obrada zahtjeva za zajam osjetno je brža od obrade projektnih prijava za bespovratna sredstva.



Financiraju se čak i obrtna sredstva

Zajmovi se odobravaju na temelju poslovnog plana, a namjena im je financiranje mikro, malih i srednjih poduzeća za projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Zajmovima je moguće financirati osnovna sredstva - materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uvođenje novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizaciju poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa; obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma - priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora i režijski troškovi; podmirenje nepodmirenih obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO.



Uvjeti i otplata zajma

Iznosi zajmova kreću se do 100.000,00 EUR, uz kamatnu stopu od 0,8%. Rok korištenja je 6 mjeseci od isplate zajma, poček je do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a rok otplate je od 1 do 10 godina, uključujući poček. Točan rok otplate određuje se ovisno o vijeku trajanja dugotrajne imovine koja se nabavlja i otplatnom potencijalu i planu poslovnog subjekta.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje obveza prema zajmu, poduzetnik mora osigurati zadužnicu, a ovisno o procjeni rizika, mogu se zatražiti i ostali instrumenti osiguranja.



Ovaj financijski instrument važi do iskorištenja sredstava.

Više o ovom natječaju možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.