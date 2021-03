Podrška za djecu s teškoćama

Njemački glumac Lenn Kudrjawizki je u pratnji predstavnika UNICEF-a iz Hrvatske posjetio Udrugu za osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije kako bi pružio podršku djeci s teškoćama iz potresom pogođenih područja. Kudrjawizki će u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku i UNICEF-om iz Njemačke pomoći u prikupljanju sredstava za nastavak rada ove udruge, a putem svojih društvenih mreža dodatno će senzibilizirati svoju publiku za poteškoće s kojima se djeca i njihove obitelji u ovoj županiji danas suočavaju.

Lenn Kudrjawizki već šestu godinu zaredom u Hrvatskoj snima nove nastavke popularne televizijske serije „Kroatien Krimi" za njemačku televiziju ARD. Prošle se je godine povezao s UNICEF-om u Hrvatskoj i pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za podršku udomiteljskim obiteljima. Kako su ove godine razorni potresi ugrozili brojne obitelji djece s teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji, njemački je glumac sada odlučio svoj angažman usmjeriti na njihove potrebe.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pruža podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima u Sisačko-moslavačkoj županiji, no potresi su značajno ugrozili njihov rad i trajno oštetili prostor za pružanje terapija u Sisku. UNICEF je do sada uložio 368 tisuća kuna kako bi do veljače 2022. godine podržao zadržavanje radnih mjesta stručnog tima zaposlenog u udruzi, održavanje radne terapije i terapije senzorne integracije, kao i uspostavu fizioterapije - nove terapijske usluge u sklopu rane intervencije za djecu do osam godina.

Prilikom posjeta Udruzi za osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije njemački je glumac izjavio: „Hrvatska je za mene na neki način moj drugi dom jer radim ovdje sad već šest godina. No, onog trenutka kad pogledate iza scene, iza kamere, dobijete ideju stvarnog života ovdje. Stupivši u kontakt s UNICEF-om sve sam više dobivao uvid u život izvan tog glamura slavnih. Veoma sam impresioniran ljudima koji daju svoju energiju, svoju snagu kako bi spasili djecu i veoma sam impresioniran, posebno u vremenima kada se loše stvari događaju, time što ljudi ostaju zajedno i pomažu jedni drugima. Počašćen sam što imam priliku dati svoj obol i pomoći u ovoj teškoj situaciji."