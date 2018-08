Počinje isplata povrata poreza

Povrati preplaćenog poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna za 2017. krenut će danas, u ponedjeljak, i oko 491 tisuća građana treba dobiti ukupno 884 milijun kuna, potvrdili su iz Porezne uprave, čiji podaci pokazuju da je lani najveći dohodak od nesamostalnog rada iznosio 8,5 milijuna kuna, a od obrta i slobodnih zanimanja 2,8 milijuna kuna.

U provedenom posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. do početka kolovoza izdano je 543.994 rješenja, kojima je utvrđena razlika za povrat u iznosu od 884,04 milijuna kuna za 491.075 poreznih obveznika i razlika za uplatu u iznosu od 132,42 milijuna kuna za 52.919 poreznih obveznika, kažu u Poreznoj upravi.

"Prvi povrati preplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak po provedenom godišnjem obračunu poreza na dohodak iz posebnog postupka za 2017. krenut će 6. kolovoza, a završiti će u kolovozu 2018. godine", najavljuju poreznici. Naime, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak građani kojima je u posebnom postupku rješenjem utvrđena razlika za povrat poreza i prireza na dohodak za prethodnu godinu do kraja srpnja nadležnoj ispostavi Porezne uprave mogu podnijeti prigovor na to rješenje te početkom kolovoza kreće isplata povrata. Po podacima Porezne uprave, do početka kolovoza, točnije do 2. kolovoza poreznici su zaprimili 3.832 prigovora na rješenja iz posebnog postupka o godišnjem porezu na dohodak za 2017. godinu.

Poseban postupak znači da većina građana nije trebala samostalno podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu već se godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za njih radi automatski u posebnom postupku. No, dio poreznih obveznika do kraja veljače trebao je podnijeti godišnju prijavu za prošlu godinu, npr. građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku i sl. Taj je redovan postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu proveden za 78.221 poreznih obveznika i izdavanje rješenja za tu kategoriju poreznih obveznika krenulo je 2. kolovoza, kažu u Poreznoj upravi.

Inače, broj poreznih obveznika za koje je proveden posebni postupak utvrđivanja godišnjeg povrata poreza na dohodak za 2017. je manji nego što je bio za 2016. godinu, ali su i neka pravila drugačija s obzirom na novi Zakon o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom 2017. godine. Naime, lani je u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2016. izdano 1.127.691 rješenja, kojima je utvrđena razlika za povrat u iznosu od 1,1 milijardu kuna za oko 1,06 poreznih obveznika, dok su 70.124 obveznika trebala uplatiti 146,81 milijun kuna.

No, poreznici objašnjavaju kako se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ove godine po prvi put provodi temeljem novog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16), koji je na snagu stupio 1. siječnja 2017. godine. "U bitnome osnovna razlika u odnosu na prijašnje godine je da se poseban postupak provodi za sve porezne obveznike koji su u 2017. ostvarili godišnji dohodak, odnosno dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji nije konačan, bez obzira da li ostvaruju pravo na povrat preplaćenog poreza ili obvezu za uplatu razlike poreza.

Također, ovo je prva godina od kada se u godišnji obračun ne uključuje dohodak ostvaren po osnovi imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja, a koji se od 1. siječnja 2017. smatraju konačnim dohotkom i za koji se plaća konačan porez u tijeku godine", objašnjavaju iz Porezne uprave.