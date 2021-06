Počinje Animafest Zagreb 2021

Svečanim otvaranjem u Kinu SC večeras u 19 sati počinje 31. Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2021, najznačajniji hrvatski filmski festival i jedan od četiri vodeća festivala animacije u svijetu. Animafest će ove godine u Zagreb privući više od 150 uglednih inozemnih gostiju, prikazati gotovo 350 filmova te u kina, izložbene prostore i druge lokacije privući tisuće gledatelja i posjetitelja željnih povratka umjetničkim djelima i festivalskim uzbuđenjima.

Na svečano otvaranje Animafesta 2021 svoj su dolazak, uz festivalske goste koji do toga trenutka pristignu u Zagreb, najavili izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Tomislava Tomaševića, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet koji će festival i službeno otvoriti, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske Krešimir Partl, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Christopher Peter Marcich, predstavnici veleposlanstava više država i drugi uvaženi gosti. Dobitnik Nagrade za životno djelo Animafesta 2021 Ralph Bakshi obratit će se videovezom, dok će Nagradu za najbolju školu animacije u ime Škole za umjetnost i dizajn u Luzernu primiti osnivač njezina animacijskog odsjeka Otto Alder. Dodijelit će se i Nagrada za izniman doprinos proučavanju animacije Xavieru Kawa-Toporu te ASIFA Nagrada za iznimna postignuća u umjetnosti animacije. Nagradu ASIFA-e dodijelit će Vesna Dovniković, glavna tajnica tog Međunarodnog udruženja animiranog filma.

Zbog prostornih ograničenja koja nameću epidemiološke mjere, ceremonija otvaranja namijenjena je isključivo protokolarnim gostima, ali bogati filmski i izložbeni programi festivala za sve posjetitelje u punom su jeku. Već proteklog vikenda održano je u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti prvo ovogodišnje Animafestovo open-air druženje na kojemu su posjetitelji uživali u diplomskim filmovima iz povijesti ove visokoškolske ustanove i najboljim filmovima proteklog Animafesta, kao i u izvrsnoj atmosferi i interakcijama pod vedrim nebom (fotografije dostupne ovdje: https://bit.ly/3irL4un), dok je zbog nepovoljne vremenske prognoze projekcija Bakshijevog Mačka Fritza premještena u subotu 12. 6. u 22 sata u Teatar &TD (besplatna projekcija). Vikend je bio i u znaku filmova za najmlađe iz Obiteljskog programa i međunarodnog Natjecanja filmova za djecu koji su besplatno prikazani u kulturnim centrima zagrebačkih četvrti.

Današnji filmski program uključuje Veliko natjecanje kratkometražnog filma 1 koje je na rasporedu u sklopu svečanog otvaranja. Prikazuju se: Djevojčica koja je stajala mirno Joane Toste o naslovnoj junakinji koja se bez majke ne želi maknuti s pješačkog prijelaza, Vidiš li ih ti? - novi rad Bruna Razuma i Studija za stop animaciju Zagreb filma o vizijama shizofrenog dječaka, raskošni pustinjsko-obiteljski film Trona Pinnacles Mathilde Parquet, ekološka stop animirana parabola Orgijastična hiperplastika Paula Busha, perspektivno i svjetlosno inovativno Skrivanje Daniela Graya, nostalgični found footage videospot Grey to Green Marcosa Sánchez te animirani dokumentarac Maalbeek o terorističkom napadu na briselsku podzemnu željeznicu Ismaëla Joffroya Chandoutisa. S autorima filmova nakon projekcije razgovarat će stalni Animafestov suradnik, francuski popularizator animacije i novinar Alexis Hunot. Projekcija Velikog natjecanja kratkometražnog filma 1 za sve Animafestove posjetitelje na rasporedu je u četvrtak 10. lipnja u Teatru &TD u 18 sati.

U 22 sata u Kinu SC slijedi poljska dugometražna autobiografska groteska Uništi to i odlazi iz ovog grada (ulaznice u slobodnoj prodaji) koja je snažno odjeknula ne samo animacijskom, već i svekolikom filmskom zajednicom, sakupivši priznanja brojnih uglednih smotri. Grafički i emocionalno intenzivan i zadivljujuć film o sjećanjima, obitelji, tijelu, umiranju i Poljskoj 1970-ih sladokusci svakako ne bi smjeli propustiti.

Iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma u ponedjeljak se u 19 sati u Kinu Tuškanac može vidjeti i dirljivi čileanski Elulu, samostalni projekt Gabriela Verduga Sota koji koristi SF premisu višedimenzionalnih bića kako bi progovorio o prerano preminuloj majci, domu te znanosti i umjetnosti koji oblikuju identitet mladog čovjeka. U istome kinu u 21 sat na rasporedu je prvi slot tematskog programa ljubavi pod naslovom "Kad smo se sreli". U njegovu široku rasponu ističu se fantastični klasik nenadmašne umjetnice animacije sjena Lotte Reiniger Papageno koji se prikazuje s 35-milimetarske vrpce, crno-bijeli Jednoga dana Marie Paccou, ali i mnogi humorni naslovi poput recentnog Zdravo, stranče Kirsten Lepore, Svih mojih veza Joanne Priestley, britanskih Johna i Karen ili ruskog filma cijenjenog Konstantina Bronzita Toaletna priča - ljubavna priča. Uz filmove iz Švedske i Japana, "Kad smo se sreli" zaključuje promišljanje "ženske pozicije" iz kista i olovke prvakinje suvremenog animiranog feminizma Marte Pajek Nemoguće figure i druge priče II. Ulaznice za sve današnje projekcije u Kinu Tuškanac nalaze se u slobodnoj prodaji.

Od danas su za javnost otvorene i izložbe Iza kulisa 3 / Behind the Scenes 3 s radovima autora Velikog natjecanja kratkometražnog filma i, po prvi puta, Natjecanja studentskog filma. Studenti "vise" u Galeriji SC, dok se ekskluzivne skice, nacrti, crteži, modeli, lutke itd. njihovih afirmiranih kolega mogu vidjeti u Galeriji ULUPUH, svakoga dana od 10 do 20 sati. Kustosica Iza kulisa 3 je producentica Animafesta Paola Orlić, a ulaz je besplatan. Otvaranje za uzvanike dijela izložbe posvećenog Velikom natjecanju kratkometražnog filma uz sudjelovanje autora zakazano je u utorak u 13:30 (ULUPUH), dok će studenti svoje radove predstaviti u srijedu u isto vrijeme (Galerija SC). U predvorju Kina SC postavljena je i grupna izložba studenata ALU-a pod nazivom ALU AR 2 - Aplikacija proširene stvarnosti. Riječ je o projektu Odsjeka za animirani film i nove medije nastalom pod pokroviteljstvom i u suradnji s tvrtkom Mašinerija d.o.o., a izvedenom u okviru nastave na kolegiju Multimedijske vježbe u animiranom filmu na 1. godini diplomskog studija animacije pod mentorstvom Daniela Šuljića. Posjetitelji mogu na festivalskim lokacijama pronalaziti naljepnice s ilustracijama, skenirati QR-kodove, preuzeti aplikaciju i pokrenuti šest različitih animacija autora Eugena Bilankova, Nikoline Žabčić, Ane Despot, Filipa Ćulića, Marije Gorupić, Luke Leova i Anne Saluzzo.