Počinje ANIMAFEST 2023

Svečanim otvorenjem u Kinu SC večeras u 20:30 sati počinje 33. Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2023, najznačajniji hrvatski filmski festival i jedan od vodećih festivala animacije u svijetu. Animafest će ove godine u Zagreb privući rekordnih 400 inozemnih gostiju, prikazati više od 300 filmova te u kina, izložbene prostore i druge lokacije privući tisuće gledatelja i posjetitelja željnih umjetničkih djela u pokretu i drugih festivalskih uzbuđenja.

Na svečano otvorenje Animafesta 2023 svoj su dolazak, uz festivalske goste koji do toga trenutka pristignu u Zagreb, najavili predstavnici Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra, veleposlanstava više država, Međunarodne asocijacije animiranog filma ASIFA-e i drugi uvaženi gosti. U čast dobitnika Nagrade za životno djelo Animafesta 2023 Williama Kentridgea koji će prisustvovati otvorenju prikazat će se njegov film ("crteži za projekciju") City Deep uz glazbeni performans Alena i Nenada Sinkauza te Maje Rivić. Nagradu za najbolju školu animacije u ime Nacionalne škole filma i televizije (National Film and Television School - NFTS) iz Ujedinjenog Kraljevstva preuzet će Robert Bradbrook, voditelj tamošnjeg studija animacije. Dodijelit će se i Nagrada za izniman doprinos proučavanju animiranog filma britanskoj profesorici Suzanne Buchan.

Ceremonija otvorenja namijenjena je isključivo protokolarnim gostima, ali bogati filmski i izložbeni programi festivala za sve posjetitelje u punom su jeku. Proteklog vikenda u gradskim centrima za kulturu u Dubravi, Maksimiru i Travnom prikazani su filmovi Obiteljskog programa i Natjecanja filmova za djecu. Danas u 13 sati u Galeriji Šira bit će službeno otvorena izložba preddiplomskih i diplomskih filmova, scenografija, lutaka, animiranih sekvenci i AR skica studenata Akademije umjetnosti Sveučilišta Nova Gorica, a okupljenima će se uz kustosicu Animafesta Paolu Orlić i umjetničkog ravnatelja Daniela Šuljića obratiti Kolja Saksida. Izložba se može pogledati svakoga dana od 9 do 16 te od 18 do 20 sati. Sve druge festivalske izložbe, koje će službeno otvorenje imati kasnije ovoga tjedna, također se mogu pogledati već danas - u Galeriji SC (11-19 sati) postavljena je Iza kulisa / Behind the Scenes 5, tradicionalna izložba radova autora zastupljenih u Velikom natjecanju kratkometražnog filma i Natjecanju studentskog filma, u Galeriji Kranjčar (12-19 sati) nezaobilazna je izložba crteža, grafike, videa i AV instalacije Williama Kentridgea Circulus vitiosus iz privatne kolekcije Lah Contemporary, u predvorju Kina SC (10-22 sata) postavljeni su strip-mobili Irene Jukić Pranjić, eksperimentalna inovacija koja objedinjuje strip, animaciju i iskustva optičkih i mehaničkih igračaka, a u Dvorani Sek ALU Mapping: Planet Kanca Manca od 16 do 20 sati predstavlja scenografske elemente na koje se video mapiranjem apliciraju elementi festivalske špice Animafesta 2023, rad studentica MA animacije na OZAFIN ALU u Zagrebu pod mentorstvom Ivana Marušića Klif. Ulaz na sve Animafestove izložbene programe je slobodan.

Današnji filmski program uključuje Veliko natjecanje kratkometražnog filma 1 koje je na rasporedu u sklopu svečanog otvorenja. Prikazuju se: za Oscara nominirani Prodavači leda Joãa Gonzaleza, dirljiv film o ocu i sinu koji počiva na originalnoj padobranskoj premisi i perspektivi, ekološki PLSTC Laena Sanchesa nastao uz pomoć AI-ja, "pougljena" kritika buržujskog uma Gdje živim Susanne Jirkuff, novi lutka-film Lee Vidaković Obiteljski portret - crnohumorna opservacija invazije obiteljskog doma u sumrak Austro-Ugarske, potresni ukrajinski film o dječjem doživljaju ruske invazije Mariupolj. Stotinu noći Sofije Melnjik, referencama prepuna, filozofsko-pejsažna Paralelna zemlja japanskog umjetnika ALIMO-a te dopadljivi belgijski Marrons glacés Delphine Hermans i Michela Vandama o pikantnim reminiscencijama starice izgubljene u bolničkim hodnicima. S autorima filmova nakon projekcije razgovarat će filmski kritičar i politolog Boško Picula. Projekcija Velikog natjecanja kratkometražnog filma 1 za sve Animafestove posjetitelje na rasporedu je u četvrtak 8. 6. u 18:30 u Teatru &TD.