Početna filmska radionica u sklopu 13. Vox Feminae Festivala

U Zagrebu će se u sklopu Vox Feminae Festivala od 23. rujna do 1. listopada u prostoru Društveno kulturnog centra Šesnaestica (Ozaljska 16) održati radionica 'Žene s videokamerama: Početna filmska radionica' koju vode Renata Lučić i Filip Filković Philatz.

Cilj radionice je upoznati svakog polaznika/cu s fazama stvaranja filma - od ideje do realizacije. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a prijave se zaprimaju do 20. rujna 2019. godine.

U sklopu radionice polaznici/e će uz podršku voditelja snimiti svoj dokumentarni film, a projekcija filma bit će održana u sklopu projekcija filmova na Vox Feminae Festivalu, u subotu u 16 sati u Dokukinu KIC (Preradovićeva 5, Zagreb).

Radionica se od ponedjeljka 23. rujna do petka 27. rujna održava od 18 do 20 sati, tijekom vikenda 28. i 29. rujna predviđeno je snimanje (po dogovoru s voditeljima radionice), dok će se finalizacija filma u montaži održati u ponedjeljak i utorak, 30. rujna i 1. listopada od 18 do 21 sat.

Sudjelovanje na radionici uključuje stvaranje ideje, pisanje scenarija i knjige snimanja, snimanje, režiju i montažu. Kroz kombinaciju mentorskih predavanja uz analize filmova, praktičnog rada u obliku zadataka te samostalnih snimanja, polaznici/e će ideju razraditi u filmsku formu te snimiti vlastiti film. Pridjev "početna" iz naslova sugerira da se rade kratki filmovi. Iako će predavanja biti usmjerena na igrani i dokumentarni film, snimanje će se bazirati na stvaranju jednog zajedničkog dokumentarnog filma koji u sebi može sadržavati određene igrane ili eksperimentalne dijelove. Tema filma bit će predložena od strane voditelja na dan početka radionice. Prema ideji grupno će se raditi film u kojem će svatko od polaznika/ca sudjelovati u fazi pisanja, snimanja, režije i montaže. Voditelji radionice daju određenu slobodu svim polaznicima/ama ali su uz njih u cijelom procesu snimanja, a posebice u procesu montaže gdje će zajedno montirati i finalizirati projekt.

U fokusu programa su tolerancija, predrasude, LGBTQ+ teme, transrodnost, feminizam i ljudska prava; s ciljem poticanja mladih ljudi na aktivno djelovanje u smjeru relevantnih društvenih tematika, ali i na korištenje audiovizualnog medija općenito u svrhu kreativnog komuniciranja fenomena i problema iz vlastite okoline te aktivno i odgovorno građanstvo. Svrha programa jest kroz teoretska predavanja i praktičan rad potaknuti sadašnje i buduće vlasnike/ce video opreme na kreativan i zanatski relevantan pristup oblikovanju ambicioznih audiovizualnih projekata. Ovladavši temeljnim znanjima video i filmskog rukopisa svaki će pojedini/a autor/ica amater biti inspiriran/a za kreativni pristup stvaranju filmova.

Kroz intenzivan program polaznici/e će se upoznati s osnovama dokumentarnih i igranih formi, filmske naracije, snimanja slike i zvuka te montaže.

VODITELJI RADIONICE

More-Magnets (Renata Lučić i Filip Filković Philatz) su eksperimentalni produkcijski studio redatelja koji imaju strast za kreiranje višedimenzionalnih priča koje imaju osjećaj intrige i kreativnosti.

More-Magnets je kreativna kolektivna grupa audio-vizualnih umjetnika koji teže radovima koji imaju inovativnu strukturu. Njihovi radovi često istražuju ljudsku prirodu te vezane ekspresije i osjećaje. Kao studio i produkcija, vole raditi s pojedincima/kama, umjetnicima/ama te institucijama i svima onima koji dijele njihovu kreativnu strast. Kažu im da su strastveni pripovjedači koji vole prihvatiti kreativni izazov kao priliku kroz koju mogu pokazati drugačije vizije. Kažu im da razmišljaju drugačije. Pojedinačno su redatelji, montažerke i snimatelji, ljubiteljice prirode, filma, života koji vjeruju u ljubav i žive život pun osjećaja. U kombinaciji toga svega produciraju kreativnu energiju koja živi i diše motivirajući sadržaj.

Prijave za sudjelovanje na radionici zaprimaju se do 20. rujna na e-mail adresu: renalucic@gmail.com. U prijavi je potrebno poslati kratko motivacijsko pismo. Zbog lakšeg i konstruktivnijeg rada broj prijava je ograničen (10 polaznika/ca).

*Radionica 'Žene s videokamerama: Početna filmska radionica' namijenjena je svim osobama koje se žele okušati u filmskom stvaralaštvu, bez obzira na njihov rodni identitet, pod uvjetom da njeguju feminističke vrijednosti.

Projekt je financiran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Više informacija o rasporedu aktivnosti i voditeljima radionice možete pronaći ovdje: https://voxfeminae.net/kalendar-dogadanja/najave/zene-s-videokamerama-pocetna-filmska-radionica/