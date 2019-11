Počeo je gourmingle na Fuliranju

Slatkom radionicom održanom u Samsung Holiday Houseu, gdje je vrsna slastičarka Tea Mamut pokazala kako pripremiti Galetini kolačiće, otvoreno je Fuliranje Gourmingle.

Već osmu godinu ispunjava gastro i glazbenim doživljajima te jedinstvenom atmosferom nepca i srca mnogobrojnih posjetitelja. Strossmayerov trg od 28. studenoga 2018. do 1. siječnja 2020. postaje čarobna, živopisna pozornica, na kojoj svi mogu isprobati fine zalogaje, popiti neki od kreativnih napitaka, ujediniti lijevu i desnu u strastvenom plesu, "zarundati" s frendovima i fotnuti svoj najljepši osmijeh u Photo Boothiqueu ili na jednom od photo pointova (Jamnica, Radio 101, Pun kufer...).

Prijatelje Fuliranja očekuje više do 100 jela, a 16 live nastupa i više od 35 DJ'a kurira agencija Adriatic Coasting. Iz glazbenog programa izdvajamo pravi spektakl: Jimmy Brown, bubnjar iz pop-reggae sastava UB40 te njihov vokalist Gilly G uz potporu Danny Kane-a iz Birminghama nastupaju na Fuliranju. Vrući ritmovi Cubisma obojit će Latino Badnjak Strossovom trgu, a očekuje nas i nastup grupe Kuzma&Shaka Zulu. Svake nedjelje dovedite svoje mališane na Family day gdje će uživati u nastupima dječjih zborova, a mladi umjetnici će svojim glazbenim bravurama širiti dobru vibru od podneva do kasnih noćnih sati.

Čak tridesetak ugostiteljskih kućica u kojima kormila drže poznati Chefovi i food entuzijasti, kao i pet kreativnih barova jedva čeka predstaviti raskošne mirise i okuse. Zaljubljenike u morsku spizu mirisi će odvući do kućica Fermaj Tovara, B.A.B Piantina, Vodnjanke, konobe Opat i Black Peppera. Istarsko-dalmatinski okusi - ombolo, težačka juha od sipe i boba, truffioli i hobe po noninom samo su neka od jela, koja će vas zagrijati od dragosti. Bračka Biomania po prvi put dolazi na adventiranje s organskim street foodom i aromatičnim Bollitom, vrijedi probati i guštima se odati. Market by T&T, svoju je poznatu sarmicu udomio u tacosu, na Black hot dog s kroketom od krvavice ponosan je Marko Palfi iz The Garden Bar&Kitchen. Mario Mihelj iz El Tora ostaje vjeran latinoameričkim sočnostima, a u Fat Cat kutku možete pronaći zalogajčiće.

Ovogodišnje Fuliranje raj je za ljubitelje kobasica: Christmas Fetish stiže s grješno ukusnim Santa kobasicama, Wurst Bar donosi germansku ponudu, a Berlin ističe svog favorita: čudesnu kobasicu okupanu u raguu. Institut za kobasice by Mate Janković još u svom "laboratoriju" osmišljava twistane kobasice, a s njima ove godine koketira i Rougemarin. Komadići kobasica skrivaju se čak i u Wurst Poke Bowlu, kojeg brižno spravlja Pokerai by Chili, a Lumperaj se diči slavonskim kobasičastim okusima. Osim već nadaleko i naširoko finih Submarine burgera, burger krvavicu predstavlja Mason Burgers&Staff, dok Čiketina donosi razne varijacije piletine.

Azijske delicije stižu nam u raznim varijacijama: SOI by Vid Nikolić predstavlja duh Sečuana - Dan Dan noodles, japanske kuglice s hobotnicom, Takoyaki, dolaze u režiji restorana Hanami, dok Munchy prži slano slatke egzotične wrapove.

Premijera na Fuliranju očekuje i svjetski poznati atlas hrane TasteAtlas, koji u svom carstvu, Pastel de TasteAtlas nudi neodoljive, slano slatke kombinacije: Chilli con carne i Ice Cream u vrućem brioshu, a Bagua vas poziva da ih "povučete za rep". Kad se slanim delicijama dodaju TABASCO® i Kikkoman umaci prefinoća je zagarantirana, a čisti kofeinski doživljaj potražite kod natpisa illy.

Sve gastro okuse mjehuričasto će podržati i Coca-Cola, kao i razna neobična pića za što će se pobrinuti Gin3 Spirits, Gingle Bells, Rakijarnica sa 40 vrsta rakija i popularnom "desetkom za ekipu", Molecular bar by Mangosta s molekularnim toplim dimnim koktelima, A most unusual BAZAAR by Botanica s ginovima i koktelima te Jeruzalem Ormož s odabranim vinima. Fuliranje Gourmingle dobit će i svoje festivalsko pivo Fuliranje Lager, dostupno jedino na Strossovom trgu. Njegovu posebnu aromu priprema The Garden Brewery, najbolja EU pivovara, po izboru Beer52 kluba, najvećeg pivskog kluba na svijetu, a količine ovog piva su limitirane.

Mini i maksi fritule, kolači, churrosi, šnenoklice, palačinke ispod peke, tartovi, mini kuglofi i germ knedle samo su neke od neodoljivosti, koje će pripremati Le Kolač, Nonina tajna i Chiquita Churrosita, a Sljeme će sniježiti svojim germ knedlama.

Sve gourmingle trenutke zabilježite u Photo Boothique-u, a svoje četveronožne dlakavce dovedite u Capa pet bistro.

