Pobjednici Animafesta 2023

Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Hugo Covarrubias, Hisko Hulsing, Tal Kantor, Aneta Ozorek i Vuk Jevremović odlučio je Grand Prix dodijeliti filmu Vanlav (Ванлав) redateljice Varje Jakovljeve, nastalom u produkciji studija SHAR. U obrazloženju žirija stoji: Grand Prix festivala dobiva film o promjeni igre moći između žrtve i počinitelja, ispričan s nesavršenostima, prljavštinom i drhtavim stilom koji podcrtava priču o zlostavljanju.

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće poslao na adresu Josepha Piercea za francusko-britansko-češko-belgijski film Mjera (Scale, produkcija Melocoton Films). Svidio nam se vrlo emotivan prikaz otuđenja koje izaziva ovisnost - napisao je žiri.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je francuskom filmu Kao neka oporuka (A Kind of Testament) Stephena Vuillemina (produkcija Remembers) za način kako se tema mijenja unutar priče uz osjetljivu i ujedno uznemirujuću uporabu linije i boja.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebne nagrade. Hugo Covarrubias nagradio je tako tajvanski film Složene oči tropa (熱帶複眼) Zhanga Xua Zhana (produkcija Zhan Zhan Xi Qi) jer nam je pokazao nov pristup narodnim pričama s obnovljenim pristupom materijalnosti.

Hiska Hulsinga posebno se dojmio ukrajinsko-njemački film Mariupolj. Stotinu noći (Маріуполь. Сто ночей) Sofije Melnjik (produkcija Gogol Fest). Volio bih dodijeliti posebnu nagradu nekolicini filmova koji su mi se stvarno svidjeli, ali mogu dodijeliti samo jednu. Ovaj me se film duboko dojmio, ne samo zbog stravične teme, nego i zato što beskompromisno prikazuje užase rata očima devetogodišnjeg djeteta - objasnio je Hulsing.

Tal Kantor svoju je posebnu nagradu uručila francuskom filmu After party svijeta (El After del Mundo) Florentine Gonzalez (produkcija Autour de Minuit). Delikatan glas generacije zabrinute za budućnost pojavljuje se u ovom filmu uz osjećaje prema izumrlom svijetu, a opet odražava želju za empatijom i povezanošću kroz ljubav prema prirodi i glazbi - kazala je Kantor.

Aneta Ozorek odabrala je, pak, mađarski film Vrt srca (A szív kertje) Olivéra Hegyija, nastao u produkcijama CUB Animation i Artichoke, gorkoslatki film o mašti i moći sumnje u sebe.

Naposljetku, Vuk Jevremović svoju je posebnu nagradu dao japanskom filmu Naša bol (Our Pain) Shunsakua Hayashija, nastalom u vlastitoj produkciji, opisavši ga kao nešto između psihodeličnog doživljaja i putovanja kroz bol... od rana izgubljene ljubavi do smrti voljene osobe.

Prema odluci žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma u sastavu Mohamed Ghazala, Ivana Guljašević Kuman i Ferenc Mikulás Grand Prix pripada latvijsko-američko-luksemburškom filmu Moja romansa s brakom (My Love Affair With Marriage) Signe Baumane (produkcije Studio Locomotive, The Marriage Project LLC i Antevita Films). Žiri se za ovaj dugometražni film odlučio prvenstveno zbog posebnog jezika animacije. I animacija i dizajn prekrasno su izvedeni te preneseni na jednostavan način. Tako je i složenost emocije filmske teme postala opipljivija. Također, iako je ova priča ispričana već mnogo puta, ovaj je put to učinjeno na posve nov i svjež način.

Isti je žiri odlučio dodijeliti i posebno priznanje mađarsko-slovačkom filmu Plastično nebo (Műanyag égbolt) Tibora Bánóczkija i Sarolte Szabó (Salto Films i Artichoke), vizualno spektakularnom filozofskom filmu koji se bavi ključnim ekološkim pitanjima našeg doba, te ujedno bezvremenskim etičkim pitanjima.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Laura Gonçalves, Pavel Horáček i Irena Jukić Pranjić odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti mađarskom filmu Iznad oblaka (Felhők felett) Vivien Hárshegyi, nastalom na Sveučilištu za umjetnost i dizajn Moholy-Nagy, za šarenu vožnju svježim, mahnitim i nevjerojatnim emocionalnim putovanjem uz snagu humora koji nam daje snagu da se suočimo sa svojim slabostima.

Prema odluci istoga žirija, prvo posebno priznanje pripalo je filmu Zakrpa (Sewing Love) Xu Yuan (Japan, Sveučilište za umjetnost Tama) jer bez ijedne riječi jasno govori o tankoj granici između ljubavi i manipulacije - ludoj vožnji od bajke do horora - te savršeno upotrebljava potencijal animacije koji nas vodi na putovanje puno tečnosti, boje i pokreta kamere. Drugo posebno priznanje otišlo je filmu Krzno (Fur) Zhen Li (SAD, Kalifornijski institut za umjetnost) za neustrašivu uporabu mogućnosti crtane animacije pune metamorfoza i eksperimentalnih trenutaka te dubok psihološki doživljaj filma odrastanja.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašena je Eeva Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova u produkciji Eesti Joonisfilma i Adriatic Animationa zbog čudesne uporabe snova kao pripovjednog elementa. Zbog tame i humora, zbog savršene kombinacije složenog stila i osjećaja za estetiku koji provlači sklad svih elemenata kroz cijeli film, od predivne kompozicije do savršenog osjećaja za ritam i glazbu. Eevi pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Posebno priznanje uručeno je Martini Meštrović za Haljinu za finale u produkciji Kreativnog sindikata za poetičnost kojom fragmentiranost rutine sklapa u zaokruženu sliku u kojoj se pomiruju život i smrt i za susret kraljevskih ruha - onog kojim se slavi zenit života i onog kojim se slavi pomirenost s prolaznošću.

Pobjednika Natjecanja VR animacije izabrao je žiri u kojemu su bili Reinhold Bidner, Michelle Kranot i Andrijana Ružić. Nagradu su dodijelili francuskom radu All Unsaved Progress Will Be Lost Mélanie Courtinat nastalom u vlastitoj produkciji. Vodi nas; čuva nam prostor; promišljanje o osobnom iskustvu i univerzalnim vrijednostima. Tekstualan, kontekstualan. Poezija u VR-u - napisao je žiri.

Posebno priznanje žiri je, pak, uručio njemačkom projektu S glavnog trga Pedra Harresa (produkcija Filmskog sveučilišta Babelsberg Konrad Wolf) jer se složio da je ovaj projekt dojmljiv i zaigran te se koristi animacijom i VR imerzivnošću na pametan i poticajan način.

Pobjednika Natjecanja filmova za djecu birao je žiri u sastavu Pino Fabro Barić, Relja Borović, Magda Jagarinec, Olga Korečić i Jana Šagadin. Žiri je glavnu nagradu dodijelio filmu Papučice za zvijezdu (Носки для Звезды) Olge Titove (produkcija SMF animation studio). Trebalo je jako puno vremena da se napravi ovaj film, koji je uspješno spojio različite medije, a djeluje kohezivno i lako ga je pratiti. Odlično su animirani detalji, a pokret je jako dobro i detaljno proučen prije animacije. Muzika se stapa uz scene i uvlači nas u radnju, kao da je prikazuje. Lutke su jako dobro napravljene, scenografija je lijepa, a boje se lijepo uklapaju zajedno - poručio je žiri.

Odlukom istoga žirija posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je francuskom filmu Idemo! (Ça Décale, autori: Chloé Musa, Annabelle Tamic, Alexandre Terrier, Louis Lukasik, Yann Laurent, Camille Flinois i Philip Gonçalves) iz produkcije Pôle 3D. Ovaj film istaknuo nam se odličnom animacijom koja se ne pridržava standarda. Sviđa nam se izmjena intenzivne i reducirane animacije, kombinacija 2D i 3D animacije, upotreba svjetla i boja te Dreamcore/Weirdcore estetika u ovom filmu. Imali smo dojam da film izlazi ravno iz naše mašte. Volimo vidjeti kada animatori polude s animacijama - zaključio je žiri.

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Joãa Gonzaleza za portugalsko-francusko-britanski film Prodavači leda (Ice Merchants, produkcije: COLA Animation, Wildstream i Kraljevska akademija umjetnosti u Londonu).

Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja dugometražnog filma bit će objavljena naknadno.

34. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 3. do 8. lipnja 2024. godine.